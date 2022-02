Si può davvero riaccendere la passione in una relazione lunga?

I mpegnarsi giorno dopo giorno in una relazione lunga, che dura da tempo, può avere i suoi alti e bassi, ma ci sono dei modi per riaccendere la passione

È vero: con il tempo, i sentimenti e le dinamiche nelle nostre relazioni cambiano. Vuoi la routine, il lavoro, la famiglia e anche un po' l'abitudine, ma quei primi mesi di farfalle nello stomaco passano e, spesso, ne sentiamo anche un po' la mancanza. Questo però non vuol dire che non si possa ritrovare la passione degli inizi anche in una relazione lunga.

Tutto questo infatti non significa che le emozioni e le sensazioni legate alla scoperta dell'altro scompaiano del tutto: semplicemente si evolvono. Non pensare che l'eccitazione sia destinata a durare solo al primo periodo: riaccendere davvero la passione è possibile, ed ecco come fare.

Passate del tempo di qualità insieme

Sembra banale, ma essere in grado di condividere momenti di svago e divertimento in coppia è fondamentale. Spesso nelle relazioni di lunga data ci si lascia intrappolare dalla routine e perdere la passione è un attimo; tra il lavoro, gli impegni, le amicizie e la famiglia a volte si perde di vista la propria relazione, la si dà per scontata e tutto rischia di diventare monotono e sempre uguale. Ma c'è una soluzione: organizza gite fuori porta, cenette speciali in quel ristorante che ha appena aperto - magari prorpio quello del vostro primo appuntamento - o persino attività divertenti (e originali!) da fare insieme al partner: manterrete viva la complicità e magari scoprirete un nuovo hobby che vi accomuna. Chi avrebbe mai detto che eravate così bravi con la ceramica?

Siate aperti a nuove esperienze

Capita a tutti: dopo i primi mesi di passione e novità il rischio è quello di fare e rifare le stesse cose… e di annoiarsi. Quando una relazione si fa più seria, spesso si rischia di precludere nuove esperienze o di limitarsi a vicenda. Parlare con il partner e scegliere insieme esperienze fuori dalla vostra comfort zone (da un’attività ad alto tasso di adrenalina a nuove cose da provare nell'intimità) vi aiuterà a non annoiarvi e riaccendere la passione.

Esplorate nuove sfere della vostra relazione che vi intrigano, potreste provare con dei giochi di ruolo, nuove posizioni o anche solo una posizione che non avete mai provato... o se volete partire soft, cucinate una ricetta nuova insieme. L'importante è sperimentare!

Dimostra che ci tieni

Si sa, parlano più i fatti che le parole: a volte, soprattutto in una relazione lunga, dire "ti amo" non basta più e rischia di diventare un’abitudine.

Trovare il tempo per parlare e dimostrare amore e affetto in modo spontaneo, ad esempio tenendosi per mano o organizzando piccole sorprese al proprio partner varrà più di mille dichiarazioni. Un’idea? Ordinare a sorpresa dal vostro ristorante preferito dopo una lunga giornata o sorprendere il partner con un massaggio a lume di candela prima di dormire.

La minaccia più grande alla passione nella vita di una coppia di lunga data è perdere la propria individualità e sentirsi tutt’uno con l’altra persona. È bello condividere tutto, ma alla lunga può uccidere la passione e l’interesse tra voi. Dedicate del tempo ai vostri interessi e alle vostre amicizie, e ritagliate spazi per gli hobby: sarà ancora più bello ritrovarsi e raccontarsi cosa avete fatto mentre non eravate insieme. Se poi nel vostro tempo libero vi siete dedicate a un corso di burlesque… è il momento di dimostrare quanto avete imparato!

Impegnatevi in una comunicazione aperta

Che si tratti della prossima vacanza, o di una nuova posizione che vi piacerebbe provare in camera da letto, fidarsi del partner e poter esprimere liberamente i vostri desideri e bisogni è fondamentale.

Non c’è nulla di più sexy del sapere che ci sta dall’altra parte non solo non vi giudicherà, ma vi ascolterà e, perché no, accoglierà le vostre richieste e proverà con voi quel gioco con le piume che avete letto su quella rivista tempo fa. L'importante è esprimere le proprie emozioni e ascoltare, costruendo giorno dopo giorno una relazione basata su fiducia e complicità.

Siate generosi

Essere generosi non vuol dire solo fare regali e offrire cene fuori - anche se fa sempre piacere. Ma anche e soprattutto essere generosi di attenzioni, anche nei momenti in cui siamo più impegnati. Prendersi un momento la mattina prima di iniziare le giornata per coccolarsi nel letto, o saltare le due puntate della vostra serie preferita dopo cena per programmare una vacanza insieme o testare il nuovo olio da massaggio solito che avete appena comprato, è un ottimo modo per riaccendere la passione. I

n alternativa, se le vostre giornate sono ultra impegnate, ritagliatevi del tempo nei weekend per un viaggetto romantico; allontanarvi dalla routine riaccenderà sicuramente emozioni rimaste sopite da tempo e vi aiuterà a far durare la relazione.

Imparate a conoscervi (di nuovo!)

Quando si ha una relazione da lungo tempo, vi sembrerà di conoscere il vostro partner alla perfezione, ma è davvero così? Le persone con il tempo cambiano, maturano, mostrano (e nascondono) nuove parti di sé. Non date mai per scontato di sapere tutto della persona con cui state: ogni tanto provate a guardare il vostro partner in modo neutrale, come se non lo conosceste. Come si comporta, cosa dice, cosa esprime? Potreste addirittura organizzare un gioco e incontrarvi in un locale facendo finta di non conoscervi; sarà come innamorarvi di nuovo, e scommettiamo che riaccenderete la passione tra voi?