La relazione tra un estroverso e introverso può funzionare?

I ntroversi ed estroversi possono sembrare incompatibili al punto da non essere in grado di formare relazioni serene e durature. La realtà è meno catastrofica di quanto sembra: l’equilibrio, come sempre, è tutto

Com’è una relazione tra estroverso e introverso, e in che modo potremmo farla funzionare senza trattative degne di quelle Stato-mafia? Quando pensiamo alla compatibilità amorosa, rivolgiamo sempre la nostra attenzione a cose come interessi in comune e valori condivisi.

È vero, sono tutte cose importantissime. Eppure, un altro fattore che spesso dimentichiamo di considerare riguarda questi due importanti tratti della personalità umana. In che modo due persone al lato opposto dello spettro possono coesistere in pace e, anzi, gratificarsi a vicenda? Eccoti qualche consiglio.

Come funzionano le persone introverse e quelle estroverse

Il cervello dell’estroverso e quello dell’introverso reagiscono in maniera differente alla dopamina. Ebbene, essa è un neurotrasmettitore che porta a cercare gratificazione esterna, ed è presente in entrambe queste categorie di persone.

I meccanismi di gratificazione vengono tuttavia innescati in maniera diversa, in base all’estroversione o l’introversione. Per esempio, davanti a un nuovo obiettivo di vita, un estroverso reagisce con entusiasmo e positivismo, mentre un introverso rallenta, ragiona e tende di solito a preoccuparsi.

Gli estroversi usano la dopamina per trovare piacere nella vita. Vanno, si buttano, provano, sbagliano, ridono, accelerano, si incuriosiscono, decidono senza pensarci troppo, mordono e fuggono. Gli introversi sfruttano l’acetilcolina, ovvero il neurotrasmettitore che ti induce a riflettere, prenderti il suo tempo, meditare, pensarci e poi pensarci un altro po’.

Due tipi, due tecniche di “gratificazione” diversa, e di conseguenza due stili di vita talvolta agli antipodi. Come si fa a convivere? Ti stupirà sapere che spesso due persone così diverse possono trovare una grande ricchezza da una relazione insieme.

Relazione tra estroverso e introverso: istruzioni per l’uso

Se una persona ama trascorrere del tempo per conto suo, mentre l’altra prospera nelle luci della ribalta, può sembrare che ci sia abbastanza materiale da classificare due soggetti come incompatibili. Non essere precipitosa: le relazioni, amorose e non, indipendentemente dal tratto caratteriale dei vari soggetti, sono fatte di compromessi e comunicazione.

Nessuna relazione può funzionare senza una buona dose di comunicazione da entrambe le parti. Potrà sembrarti scontato, ma la verità è che indipendentemente da tutto, il conflitto si presenterà. Diffida dalle relazioni prive di conflitti: non esistono! Lungi da noi affermare che sia naturale e fisiologico lanciarsi i piatti, ma un po’ di confronto e attrito costituiscono il sale di ogni relazione. Anche in amore si tratta di un’eventualità del tutto normale e perfettamente accettabile, a patto che i litigi siano condotti in modo sano e costruttivo.

La particolarità della relazione tra estroverso e introverso è che i due tratti caratteriali approcciano il conflitto in modo differente. Un introverso potrebbe prendersi un po’ di tempo per conto suo per processare il problema, mentre un estroverso potrebbe decidere di prendere di petto la faccenda. Se stai riscontrando problemi in una relazione amorosa, regolati in questo modo: dopo un litigio, concorda con il partner una pausa di 20-30 minuti per processare internamente la questione. Allo scadere del tempo, parlatene insieme e cercate una soluzione.

Il tempo insieme (e da soli)

Per quanto idilliaca possa essere una relazione, un introverso trae piacere dalla solitudine, e fatica a ricaricarsi quando si trova in presenza di altre persone. Viceversa, un estroverso tenderà sempre a cercare la socialità per sentirsi appagato.

È importante spiegare al partner estroverso che, avendo bisogno di tempo per sé, l’introverso dovrà ogni tanto ritirarsi a vita “privata”, e staccare i contatti costanti. Non si tratta di una reazione crudele o spietata: si tratta di pura e semplice necessità. Questo atteggiamento non ha niente a che vedere con litigi o dissapori, né con la possibilità che l’introverso voglia lasciare l’estroverso. Si tratta solo di sana, rigenerante solitudine. Parimenti, un introverso dovrebbe sforzarsi di partecipare a qualche evento sociale con il suo partner estroverso, cercando di esplorare questo aspetto della personalità dell’altro.

Dalla solitudine o dalla compagnia sociale, i ‘vert possono trarre grandi benefici e nuove conoscenze, pensate per ampliare le opzioni di vita e conoscersi meglio. L’importante, come sempre, è il compromesso.

Non provare a cambiare l'altro

Quante volte hai sentito parlare di persone che vogliono cambiare il carattere del loro partner? La verità, cara lettrice, è che se una persona non ti va bene com’è, non devi cambiarla. Devi cambiare partner. Le persone cambiano solo se decidono di farlo, e se accettano di entrare in una dinamica di cambiamento che loro stesse vogliono per sé.

Non puoi trasformare in socialite un introverso, o un estroverso in un asceta. L’obiettivo della relazione sentimentale è quello di creare un legame che dia piacere a entrambe le persone precisamente per come sono fatte.

Ecco perché è così importante trovare attività da svolgere insieme, prendendosi il proprio tempo, al fine di creare momenti speciali per la coppia. Ma non fraintenderci: questa cosa vale anche in una relazione tra persone “simili”. Le relazioni sentimentali sono affascinanti proprio perché non ti guardano in faccia, ma solo dentro!