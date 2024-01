C apire se stai vivendo una relazione inadatta a te non è sempre facile, perché il sentimento può “ingannarti” e farti credere che vada tutto bene. Quali sono i campanelli d’allarme che devono metterti in guardia?

Ti puoi imbattere spesso in una relazione inadatta a te durante il tuo percorso emotivo, e non sempre sei in grado di riconoscerla. Trovare la persona giusta sembra un miraggio, ma forse non esiste, e dobbiamo trovare la persona adatta a noi, che ci capisca, che ci faccia stare bene e per la quale siamo mosse dalle stesse intenzioni. È normale conoscere persone, iniziare una storia, e capire che non sono quelle giuste. Il problema, però, è quando non lo capisci, non riconosci i campanelli d’allarme, o non riesci a reagire alle situazioni sbagliate e sgradevoli che ti accadono nel tuo rapporto sentimentale.

Come capire, dunque, che questa relazione non è giusta per te? Vediamo insieme le red flag più comuni, per riuscire a comprendere quando hai di fronte la persona sbagliata per te.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come uscire intere da una delusione d’amore

Obiettivi di vita differenti

Partiamo dal più “scontato” ma anche quello per il quale (forse) non c’è nessuna soluzione: avete obiettivi di vita differenti. Una coppia è condivisione di vita, di finalità, di intenzioni, costruzione di progetti che guardano al futuro. Non parliamo di ambizioni lavorative, di passioni, di personalità, ma della direzione nella quale andare come coppia: sposarsi oppure no? Avere dei figli? Vivere in questa o quella città? Casa in affitto o la compriamo? Su tutto, di volta in volta, si può trovare un compromesso, ma se su ogni cosa siete in disaccordo, se la tua opinione non viene mai ascoltata, se sempre tu a cedere o rinunciare (o pretendi lo faccia l'altro), qualcosa nella coppia non funziona.

Ti piace qualcun altro?

Non dovrebbe neanche essere in elenco, ma se pensi a qualcun altro (magari un ex?), se la tua attenzione si concentra sempre su altri che potrebbero suscitare il tuo interesse sentimentale o sessuale, se continui a flirtare (anche inconsapevolmente) con gli altri, questa relazione è inadatta a te. E le motivazioni possono essere innumerevoli, dal “non ti piace abbastanza” all’essere ancora innamorata dell’ex, oppure in questo momento non ti senti di chiuderti in una relazione, o persino non sei una persona monogama. Perché, dunque, costringerti a restare con questa persona solo perché ci stai bene, o peggio ancora, per avere una relazione?

Cercate di cambiarvi a vicenda

Smussare gli angoli va bene, trovare dei compromessi è la base di una relazione sana e duratura, mettere da parte gli aspetti più aspri del nostro carattere, ma cambiare o cercare di cambiare l’altro è uno dei più grandi campanelli d’allarme di una relazione insalubre. L’accettazione dell’altro, con i suoi pregi e i suoi difetti, è il più grande sintomo d’amore. Non stiamo dicendo che devi farti andare bene tutto (sarebbe anche questa una relazione inadatta) ma non puoi pretendere che il partner cambi carattere, abitudini, stili di vita o gusti perché lo hai deciso tu. Se lo stai facendo tu smetti subito, e rifletti: ti piacerebbe comunque questa persona senza le tue direttive? Se lo stai subendo parlane con il partner o, nei casi peggiori, scappa subito.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come imparare a gestire la gelosia in 4 step per avere una relazione davvero serena

Assenza di autostima

Legata alla red flag di prima arriva questa: assenza o diminuzione della propria autostima. Se qualcuno cerca di cambiarci, ci fa credere che qualcosa non vada in noi, che siamo sbagliate. Quante volte il partner ti fa sentire insicura, non amata, non capita, persino derisa per qualcosa che fai o che dici, per come ti vesti, per come ti relazioni con gli altri? Lo sminuire la persona amata dimostra davvero poco amore, questa relazione è tossica e va subito abbandonata.

Il partner si lascia condizionare

La famiglia, gli amici, i colleghi: troppo spesso bisogna scontrarsi con questi muri, le persone che influenzano il tuo partner sono troppe, e la loro opinione viene sempre prima della tua, anche quando (o forse soprattutto) quando va contro di te. Amici e famiglia possono essere un grosso ingombro o un ostacolo in una storia, ed è forse il momento di capire che questa relazione è inadatta a te. L’amore vince tutto? No, se è corroso dall’esterno, e se il vostro partner è il primo a dare priorità ad altri.

Ti stai accontentando?

Quante volte persone a te vicine, che ti conoscono da sempre e che ti sostengono in ogni circostanza, iniziano a metterti questo tarlo in testa? È vero, il rischio è quello di cui stavamo parlando prima, lasciarsi condizionare dagli altri. Quindi metti un attimo in pausa il consiglio, e rifletti da sola: ti stai accontentando? Qualora anche solo uno dei campanelli d’allarme che abbiamo già visto si verifichi, sì, ti stai adagiando su una storia che probabilmente non funzionerà mai, ma che ti “conviene”, per non restare sola, per avere un po’ di affetto, per non doverti impegnare a cercare una relazione veramente stabile che, come ben sappiamo, richiede decisamente più impegno.