U na relazione aperta è una decisione di chi fa parte del rapporto e che va presa insieme. Quando questo presupposto fondamentale viene meno, entra in gioco la relazione aperta unilaterale

Le relazioni aperte sono una forma di relazione perfettamente accettabile per il mondo in cui viviamo. Una volta che tutte le parti coinvolte sono al corrente della situazione e soprattutto consenzienti, la relazione aperta può diventare anzi occasione di accrescimento e arricchimento mentale e sessuale.

Se parliamo di relazione aperta unilaterale, però, stiamo parlando di una potenziale ricetta per il disastro. Potrebbe anche funzionare, ma potrebbe non essere semplice trovare il giusto livello di comunicazione e interpretazione dei desideri altrui.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa fare se esci con qualcuno che vive una relazione aperta

Le relazioni aperte funzionano?

Molto spesso viene da pensare che la relazione aperta sia una relazione ormai agli sgoccioli che sta cercando di salvare se stessa con un ultimo, disperato gesto di apertura nei confronti del mondo esterno. Insomma: la mentalità di una volta lascerebbe pensare che le relazioni aperte siano uno stratagemma per chi è arrivato alla frutta.

Al contrario, però, gli ultimi anni di movimenti per la liberazione sessuale ci hanno dimostrato che la formula della relazione aperta, con i dovuti presupposti, non ha niente di meno di una relazione tradizionale. Quando la comunicazione è presente, e trova punti di contatto, non c’è motivo per cui una relazione aperta, trasparente e chiara non possa funzionare.

Relazione aperta unilaterale: cos’è?

Una relazione aperta unilaterale è un tipo di relazione in cui una persona ha il permesso di avere incontri romantici o sessuali con altre persone al di fuori della relazione principale, mentre l'altra persona coinvolta nella relazione non partecipa a tali incontri (o non ha il permesso di farlo).

In altre parole, è un accordo in cui una parte ha il consenso per esplorare relazioni romantiche o sessuali al di fuori della coppia, mentre l'altra parte sceglie di non farlo o non è interessata a farlo. Questo tipo di dinamica richiede una comunicazione aperta e onesta tra i partner per garantire che gli accordi siano chiari e rispettati da entrambe le parti.

Funziona?

La questione se una relazione unilaterale aperta possa funzionare dipende da diversi fattori, inclusi i desideri, i bisogni e i limiti delle persone coinvolte, così come la qualità della comunicazione e della fiducia all'interno della relazione.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come proporre una relazione aperta senza distruggere la coppia

In alcune situazioni, essa può funzionare se entrambe le persone coinvolte sono completamente consapevoli e consenzienti dell'arrangiamento. Tuttavia, può esserci un rischio di gelosia, insicurezza o conflitto emotivo se uno dei partner non è veramente confortevole o sicuro con l'idea di permettere all'altro di avere incontri romantici o sessuali con altre persone. Parliamo infatti di un equilibrio fragile e delicato che, con i cambiamenti umorali e gli sconvolgimenti della vita quotidiana può rompersi, o magari rinsaldarsi.

Perché una relazione unilaterale aperta possa funzionare, è essenziale una comunicazione aperta e onesta, insieme a un profondo rispetto reciproco. Entrambi i partner devono essere in grado di esprimere i propri bisogni, preoccupazioni e limiti in modo chiaro e aperto, e devono lavorare insieme per mantenere la fiducia e la trasparenza nella relazione. La fragilità potenziale, e non necessariamente rilevante per tutti, riguarda la situazione di squilibrio tra un membro e l’altro della coppia: una persona monogama, e l’altra invece coinvolta in più relazioni romantiche o sessuali.

La relazione aperta unilaterale può funzionare, certo, perché no? Bisogna però tenere in considerazione una serie di fattori importanti, come per esempio l’individualità e le esigenze personali. Quello che può funzionare per degli amici, per esempio, potrebbe non funzionare per te. Le relazioni sono estremamente personali e complesse, e ciò che conta di più è che entrambe le persone coinvolte si sentano felici e appagate.

Come si gestisce una relazione aperta unilaterale?

Gestire una relazione aperta unilaterale richiede amore, attenzione e fiducia. Ecco alcuni suggerimenti su come gestire questa situazione:

Comunicazione chiara

Parlate apertamente dei vostri desideri, bisogni e limiti. Entrambi i partner devono essere completamente consapevoli e consenzienti dell'arrangiamento.

Stabilire regole e confini

Definite insieme le regole e i confini della vostra relazione aperta. Questo potrebbe includere discussioni su quali attività sono accettabili, come la comunicazione con gli altri potenziali partner, e quanta trasparenza ci dovrebbe essere riguardo agli incontri esterni.

Affrontare gelosia e insicurezza

La gelosia e l'insicurezza possono emergere in qualsiasi tipo di relazione, ma possono essere amplificate in una relazione aperta unilaterale. Parlate apertamente di questi sentimenti quando sorgono e lavorate insieme per capirli e affrontarli in modo costruttivo.

Mantenere la fiducia

È fondamentale che entrambi i partner si fidino l'uno dell'altro e rispettino gli accordi stabiliti. Mantenete la trasparenza e la coerenza nella vostra comunicazione per evitare fraintendimenti o sentimenti di tradimento.

Rispettare i bisogni e i sentimenti dell'altro

Assicuratevi di considerare i sentimenti e i bisogni del vostro partner quando pianificate incontri o interazioni con altre persone. La priorità dovrebbe essere il benessere e il rispetto reciproco.

Rivedere e adattare

Periodicamente, rivedete insieme come sta funzionando la relazione aperta unilaterale. Discutete di ciò che funziona bene e di eventuali problemi o preoccupazioni che sono emersi, quindi adattate di conseguenza le vostre regole e dinamiche.

Chiedere supporto se necessario

Se avete difficoltà a gestire la vostra relazione aperta unilaterale da soli, non esitate a chiedere supporto da parte di amici fidati, terapisti o consulenti di coppia.