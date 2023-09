N on tutte le persone sono uguali, e probabilmente questi consigli dovranno essere adattati al tuo stile di vita. Tuttavia, alcuni segnali possono davvero aiutarti a capire se sei davvero pronta a una storia seria

Sei pronta a una relazione a lungo termine? Forse, alcuni segnali possono aiutarti a capirlo. La felicità è importante, ma ciò non significa che una persona possa essere felice solo quando si trova in una relazione. Se questa è la prima verità che sei finalmente riuscito a interiorizzare, allora decisamente sei pronto a leggere oltre.

Le relazioni ci rendono felici. Talvolta, ci rendono anche migliori. Tuttavia, mai e in nessun caso una relazione dovrebbe renderci completi. Aggiungiamo poi che un legame sentimentale non è assolutamente l'unica cosa che possa renderci felici nella vita, anzi. Abbandoniamo per sempre l’ideale romantico per cui una persona può davvero realizzare se stessa attraverso la vita sentimentale. Quest’ultima è un di più, ma mai dovrebbe essere considerata un traguardo senza il quale una persona non può mai dirsi felice.

Sei pronto a qualcosa di stabile?

Molto spesso le relazioni sentimentali evolvono in maniera spontanea, specialmente quando sono equilibrate. Prepararsi a una relazione a lungo termine non è come accendere o spegnere un interruttore elettrico. Non ci si sveglia una mattina scoprendosi pronti: è un processo che passa soprattutto dentro di sé.

Desiderare una relazione seria, infatti, non è la stessa cosa che essere pronti per viverla. Ma che cosa significa davvero essere pronti? Innanzitutto, essere pronti passa da un senso di responsabilità. L’amore è bello e leggero finché i giochi non smettono di essere tali: evolvere una relazione in qualcosa di più profondo significa desiderarla, accettare la sua bellezza e la sua difficoltà. Le cose più gratificanti della vita passano attraverso il duro lavoro e l’assunzione di responsabilità.

Le relazioni stabili sono rassicuranti, e possono costituire un importante punto fermo sul quale costruire una progettualità stimolante. Al tempo stesso, mantenere una relazione stabile significa impegnarsi a dedicare molto tempo a una persona. E accettarla così com’è, senza desiderio di cambiarla.

Vuoi una storia o vuoi non essere più sola?

Molto spesso veniamo spinte in direzione di una relazione stabile per il semplice fatto che ci sentiamo sole. Per alcun* una donna sola è ancora socialmente inaccettabile: la storia, il patriarcato, le convenzioni sociali ci hanno insegnato che le “zitelle” sono una disgrazia, una catastrofe piovuta sulla terra. Sono donne difettose o che hanno qualcosa che non va. Questo stigma sociale, figlio di un tempo che grazie al cielo è morto e sepolto, ci viene marchiato a fuoco dentro.

Se è vero che le generazioni prossime venture ne saranno meno vittime, è probabile che prima di liberarci completamente da questa catena passerà ancora parecchia acqua sotto i ponti.

L’essere single è spesso visto come un fallimento, così come le relazioni lunghe che si concludono dopo anni e anni. Una donna single, così come un uomo, è una persona completa tanto quanto lo è una persona che ha scelto di sposarsi e fare figli. Non c’è niente di male in una o nell’altra scelta di vita.

Anche se questo stereotipo può dirsi per molti versi ormai superato, qualche traccia l'ha lasciata. Spesso sentiamo il bisogno di infilarci in relazioni a lungo termine per porre fine alla solitudine e alla sensazione di aver sbagliato qualcosa nella vita. I social media, da questo punto di vista, non aiutano affatto: quante coppiette si sono fotografate sulle balle di fieno quest’estate per pubblicare una foto al tramonto che tutti potessero vedere? Quante dichiarazioni d’amore pubbliche non richieste ci siamo dovute subire solo negli ultimi mesi? La pressione sociale a trovare un partner è fortissima. La pressione interiore a trovare la felicità, con o senza partner, dovrebbe essere più forte.

Relazione a lungo termine e desiderio di intimità

Sei davvero pronta a una relazione stabile? Probabilmente, tra i segnali che te lo possono comunicare, c'è il desiderio di intimità. Intimità vuol dire tante cose: vuol dire avere qualcuno accanto quando ci si sveglia la mattina, ma significa anche anticipare i desideri di una persona, sapendo di renderla felice in una giornata di lavoro difficile. Anche se la giornata è difficile anche per te.

Intimità significa sedersi sul divano e guardare un film insieme, senza dire una parola, ma con la consapevolezza di essere in perfetta sintonia. Uscire a cena per coccolarsi un po’ quando il budget è stretto, ma c’è bisogno di un po’ di condivisione.

Le relazioni a lungo termine sono un lavoro duro e gratificante al tempo stesso. Prima di imbarcarti in una nuova storia, fatti queste domande e risponditi con massima sincerità:

Hai il cuore libero? Stai ancora pensando a qualcuno e vuoi provare a dimenticarlo con una nuova storia, oppure sei pronto ad accogliere quello che il futuro ha in serbo per te?

Sai cosa vuoi? Non è sempre facile rispondere a questa domanda, ma sta al centro della relazione a lungo termine sana e felice. Hai le idee chiare sul tipo di persona che vuoi accanto?

Sei pronta a condividere i tuoi problemi, e accettare di sostenere la persona che hai accanto?