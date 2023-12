V i siete mai chiesti come riuscire a superare una pesante discussione con il partner, senza strascichi e ripicche? Gli esperti consigliano la regola dei tre giorni, vi spieghiamo di cosa si tratta.

La regola dei tre giorni dopo una discussione può cambiare la vita delle coppie. Immagina che tu e il tuo partner abbiate litigato. Potrebbe riguardare qualsiasi cosa: tutto va sempre liscio dopo che una discussione è stata risolta? Spesso no, i malumori si protraggono per giorni, a volte per settimane a seconda della gravità della discussione. La maggior parte delle coppie ha seri litigi che possono portare a ulteriori tensioni. Niente abbracci, o baci, nessuna riconciliazione. A volte, questi argomenti possono anche portare, nel (molto) lungo periodo, ad una rottura.

Ma esiste un modo diverso di gestire le discussioni in una relazione? Uno grazie al quale le cose vadano bene dopo una disputa? Fortunatamente sì. Si chiama regola delle 72 ore dopo una discussione, più nota come regola dei tre giorni. Di cosa si tratta?

Cos’è la regola dei tre giorni?

Secondo questa regola, quando una conversazione diventa troppo travolgente o distruttiva, dovresti concedere al tuo partner spazio per almeno tre giorni per appianare le cose.

La suddetta regola dice che le coppie dovrebbero concedersi più margine di riflessione a vicenda dopo un litigio. Può essere molto vantaggiosa quando hai bisogno di tempo per calmarti o di aspettare prima di chiedere scusa al tuo partner. Se inizi a parlare subito dopo un grande litigio, le cose potrebbero riscaldarsi di nuovo. Stesso argomento, stessa delusione. Invece, questa regola ti aiuta a fare una pausa prima di parlarne. Allo stesso tempo, il periodo di pausa non è così lungo da peggiorare la discussione o da farti dimenticare il motivo principale della discussione.

Come utilizzare la regola dei tre giorni dopo una discussione

Se una discussione diventa troppo accesa, attendi 72 ore. Ti aiuta a prenderti una pausa dal tuo partner per rinfrescarti, prendere una decisione consapevole ed evitare di agire nella foga del momento. In questo modo, ti astieni dal dire cose offensive in una relazione, dovute principalmente alla rabbia.

Prima di tutto dovete essere entrambi consci di questo principio, perché questo vi aiuterà ad avere fiducia nel processo di coppia. Avrete una nuova prospettiva e vi sarà chiaro il motivo per cui aspettare a comunicare dopo una discussione.

La regola dei 3 giorni si basa su una comunicazione efficace e significativa. Pertanto, quando si utilizza questa regola dopo un grande litigio, non può essere una decisione impulsiva. Non puoi smettere di parlare con il tuo partner per alcune ore all'improvviso (quello si chiama trattamento del silenzio). Lo farà solo sentire colpevole, arrabbiato o spaventato. Questo è insensibile. Devi assicurarti che entrambi siate d'accordo che è ora di fare una pausa.

Dunque, discuti i vantaggi di questo periodo di attesa con l’altra metà della coppia, scopri cosa funziona meglio per voi. Prima di concordare entrambi su questa regola, stabilite aspettative realistiche e chiare su ciò che accadrà dopo i tre giorni in cui riesaminerete il problema. Se necessario potete decidere ridurre o aumentare il tempo di distacco, a seconda delle vostre esigenze.

I pro della regola dei tre giorni

Lo spazio dopo un litigio è davvero importante. Mentre applichi questa regola, cerca di non mandare messaggi, chiamare o incontrare l'altra persona. Ovviamente se vivi con il tuo partner non puoi ignorarlo completamente. Ma concedetevi spazio a vicenda, e le cose miglioreranno notevolmente.

Questo procedimento vi insegnerà a trattarvi a vicenda con empatia. Quando ti concedi il tempo di rinfrescarti la mente per qualche ora, prova a pensare anche dalla prospettiva del tuo partner: è un buon modo per sviluppare empatia nella relazione. Sarai anche in grado di capire cosa dire dopo una discussione.

Capirai perché ti senti in colpa, arrabbiata o spaventata. Discutete su cosa potete fare per aiutarvi a vicenda durante questo periodo. Se il tuo partner ha bisogno di qualcosa che per te è difficile da fornire, informalo in anticipo.

Questi tre giorni sono utili per pensare alla questione e alle questioni sottostanti. Che si trattasse di una discussione vecchia di dieci anni o di uno stupido litigio, potrebbe aver influenzato gravemente la relazione. Quindi concediti del tempo per elaborare le tue emozioni. Rifletti sui tuoi pensieri e sentimenti durante il periodo di attesa di 72 ore.

I contro della regola dei tre giorni

Spesso viene frainteso il senso di questo di questa regola. Molte persone iniziano a pensare che la regola dei tre giorni sia solo una pausa. Escono con gli amici, calmano la mente e tornano dai loro partner. La maggior parte di loro è di umore migliore e la questione viene dimenticata. È una cattiva idea. Non è il modo giusto di usare questo processo.

Un altro caso inadatto è quello riguardante questioni urgenti. Potrebbero richiedere attenzione immediata e decisioni rapide. Anche se entrambi non siete sulla stessa lunghezza d'onda, fate il passo più sensato con il sostegno reciproco. Invece di concentrarti solo sui tuoi sentimenti, guarda il quadro più ampio.

Non tutti comprendono il vero scopo di questa regola. Molte coppie si prendono una pausa se la discussione diventa troppo accesa, solo per evitare conflitti. Si concentrano sugli altri impegni. Questo non fa altro che accumulare problemi e rendere la tua relazione ancora più soffocante. Invece, scava più a fondo e rivolgiti all’elefante nella stanza. Trascorrere del tempo con il tuo partner e avere una conversazione cuore a cuore può funzionare decisamente meglio.