Cos’è il realismo romantico e perché è importante conoscerlo?

S crolliamoci di dosso polverose fiabe romantiche e principi azzurri inesistenti: se si vuole impostare una sana relazione partiamo dal realismo romantico

Quanto è faticoso crescere a letture dall’esclusivo happy end quando poi in età della ragione - o quasi - ci si scontra con una realtà dura come il cemento armato che ci frantuma quegli ideali raccolti col tipico entusiasmo infantile? Niente paura, fa parte del bagaglio emotivo mettere in conto cocenti delusioni, a patto che però impariamo la lezione e andiamo avanti con nuove certezze. Altrimenti, se perseveriamo su questa strada impervia, ci ritroveremo, non molto dopo, a ricucire quelle stesse ferite.

Per invertire la tendenza Disney bisogna sforzarsi di essere più lucid*, perché i canoni fiabeschi non ci aiuteranno a trovare il partner giusto ma ci distoglieranno solo dalla ricerca ostacolando la nostra reale prospettiva. Che è quella di cambiare approccio per applicare il realismo romantico all’utopico concetto dell’anima gemella, perché dobbiamo pur abbracciare tutte le variazioni sul tema o l’unica alternativa sarà il metaverso.

L’affannosa ricerca della persona perfetta

Le aspettative troppo alte costituiscono le permesse perfette per minare una relazione che sta sbocciando. La perfezione non ci appartiene, e su questo almeno saremo tutt* d’accordo, tuttavia facciamo ancora fatica ad abbandonare l’idea di una speculare complementarietà. Ci intriga pensare di riuscire a scovare qualcun* che risponda a tutti i nostri desideri e soddisfi questo concetto astratto che ci hanno scolpito nella mente sin da piccol* .

Abbiamo trascorso decenni a costruire uno splendido catello di sabbia che un banale battibecco può nebulizzare in un secondo. Ma perché continuare a lottare allora contro i mulini dell’imprevedibilità? Basta intestardirsi con ciò che non può garantirci stabilità emotiva e continuità affettiva. Connessione ed empatia è più probabile si conquistino attraverso metodi molto più pratici, benchè senz’altro meno romanzeschi. Il realismo romantico rispecchia un approccio pragmatico nelle questioni sentimentali ma può anche ambire a una compattezza di coppia maggiormente duratura.

Come evitare di incappare nella frustrazione gratuita

Il punto qui infatti non è legarsi al concetto semplicistico della mezza mela che cerchiamo nell’altr* ma trovare il partner migliore per noi. I piedi per terra si mantengono solo attraverso un esercizio di profonda coerenza con le nostre esigenze per evitarsi dolore e disagio inutili e l’investimento di energia emotiva profusa in rapporti fallimentari.

Cotanto sforzo invece dovrebbe essere concentrato nella ricerca della connessione che va oltre l’input passionale iniziale - che poi oltretutto svanisce nel tempo -. Non è necessario concordare su tutto ma semplicemente condividere visioni simili su questioni fondamentali come lo stile di vita per brevettare una relazione solida.

Purtroppo oggi siamo sopraffatt* dalla questione della scelta grazie alla moltiplicazione delle opportunità di dating online: molt* ormai si dedicano più alla passione piuttosto che al quoziente di compatibilità. Sarebbe invece utile uscire da questo circolo vizioso per ambire a legami più significativi.

In ogni caso essere realistici non salva dalle delusioni, che vanno sempre messe in conto, ma se almeno abbiamo chiaro ciò che ci serve per sentirci appagat* vale la pena rischiare.

Investire le proprie energie affettive più consapevolmente

Non serve negoziare su quello che si desidera perché si perde solo tempo e non si guadagna nulla. Fare chiarezza invece su quello che si vuole in un rapporto, rende più consapevoli di quali siano i requisiti fondamentali che non s’intende trattare. Valori, convinzioni e obiettivi su cui poggia un legame al di là della chimica.

Il realismo romantico fa emergere una ponderazione più lucid* nei giudizi, lontana da emozioni istintive per bilanciare le dinamiche di coppia. Perchè a far scattare la scintilla non bastano solo gli sguardi d’intesa e l’attrazione fisica, ma soprattutto gli interessi in comune.

Non è necessario essere d'accordo su tutto ma è utile condividere prospettive comuni su questioni basilari come lo stile di vita per tenere in vita una relazione, insistendo sui sentimenti, ma anche su scelte concrete, accumunate da valori simili. Questa è un’ottima premessa per stabilire un feeling a lungo termine.

Mettere a patrimonio certe competenze relazionali aiuta a restare fedeli a quello che si desidera e si è dispost* a mettere in gioco, migliorandoci anche sul piano empatico, della comprensione e del dialogo. E non ci fa cogliere impreparat* dalle delusioni, che possiamo affrontare a testa alta trasformando eventuali dissidi in occasioni per sedimentare il rapporto.