C hiudere una storia non vuol dire che i sentimenti scompaiano, anzi spesso restano esattamente lì: superarli non è facile ma ecco qualche strategia per farlo

Chi l’ha detto che se una storia si chiude è perché è svanito l’amore? In realtà, non è necessariamente così. Può anche succedere che la relazione naufraghi per tutta una serie di ragioni che nulla hanno a che fare con i sentimenti, come la differenza di età, l’inconciliabilità di carattere o di valori, un trasferimento, le ostilità delle due famiglie. Se anche tu sei alle prese con una situazione simile, di rapporto finito ma con sentimenti ancora vivi, dunque, consolati: non sei certamente l’unica.

Voltare pagina quando si prova ancora qualcosa per l’altra persona può essere un’impresa ardua. Tuttavia, non è una missione impossibile: basta sapere come muoversi per non scottarsi ulteriormente. Ecco qualche dritta che può tornarti utile per superare la tua ultima delusione amorosa.

VEDI ANCHE

Lifestyle

7 strategie intelligenti per guarire dalle ferite lasciate da un partner del passato

Cerca di capire cosa provi realmente

Per prima cosa dovresti cercare di capire se effettivamente sei nella situazione di un rapporto finito ma con sentimenti ancora vivi. Per fare un po’ di chiarezza, inizia interrogandoti su ciò che provi tu attualmente, sia per lui/lei sia per la vostra coppia.

Prova a rispondere con sincerità ad alcune domande fondamentali, come: “ti viene spontaneo rivolgere gesti dolci e gentili all’altra persona?”, “ti dispiace quando non riuscite a vedervi per tanti giorni?”, “hai voglia di fare l’amore con lei?”, “quando ricevi una bella notizia vorresti chiamarla subito?”. Se la risposta a queste domande è sì, è probabile che effettivamente tu nutra ancora dei sentimenti romantici.

Una volta fatto focus su di te, sei solo a metà dell’opera. Infatti, devi cercare di capire anche che cosa prova l’altro: è vero che tu sei ancora innamorata, ma magari lui/lei non nutre più alcun tipo di amore e attrazione verso di te. La cosa più semplice per saperlo sarebbe chiedere apertamente all'altra persona quali sono i suoi sentimenti. Fai attenzione però anche ai suoi comportamenti: ci sono segnali inequivocabili che rivelano disinteresse e disamore, come gli evitamenti, la mancanza di condivisione e di attenzione, i bisticci.

Forse hai ancora una chance

Se tu sei ancora innamorata o comunque attratta, mentre la tua (ex?) dolce metà non nutre più alcun interesse nei tuoi confronti è ovviamente tutto molto più difficile e doloroso: è necessario accettare il rifiuto. Ma lo è anche nel caso in cui vorreste sì stare insieme, ma non potete per le più svariate ragioni. Come gestire un rapporto finito ma con sentimenti ancora vivi?

Prima di metterci definitivamente una pietra sopra puoi fare un ultimo tentativo. Se entrambi siete ancora presi o comunque non siete del tutto indifferenti l’uno/a all’altro/a dovreste cercare di analizzare bene i motivi dell’impedimento e provare a trovare delle soluzioni.

Per esempio, se la storia è naufragata per colpa della vostra incapacità di comunicare potreste chiedere aiuto a un terapeuta di coppia. Se vi siete allontanati per colpa di un trasferimento, potreste provare a lavorare su un rapporto a distanza. Ancora, se avete obiettivi di vita diversi, fate un tentativo di conciliazione.

VEDI ANCHE

Lifestyle

7 cose fondamentali che puoi imparare dalla fine di una relazione

Non tenerti tutto dentro

Se, però, ti rendi conto che la vostra storia non ha più alcuna chance, è arrivato il momento di affrontare la rottura. In caso contrario, rischi seriamente di continuare a farti del male. Innanzitutto, cerca di non tenerti tutto dentro.

Entrate in contatto con le tue emozioni e il tuo dolore, dare loro un nome, riconoscerle, parlarne con altri è il primo passo per affrontarle. Puoi provare a confidarti con un’amica o, se ti risulta difficile, anche a scrivere su un diario. L’importante è che tu riesca a buttare fuori quello che provi.

Anche scrivere una finta lettera al tuo/alla tua ex in cui racconti come ti senti può essere una buona idea. Infatti, scrivere fa bene perché è una modalità di rielaborazione di quanto ci accade. Per superare il trauma, non devi negare la tua sofferenza, ma passarci attraverso.

Prenditi cura di te

Per lasciarti alle spalle un rapporto finito ma con sentimenti ancora vivi devi imparare a volere molto bene a te stessa e a coccolarti il più possibile. Coltiva il tuo benessere psicofisico con tutte le armi a tua disposizione: chiedi alle tue amiche di uscire, distraiti con passatempi piacevoli, ritagliati degli spazi da dedicare alle attività che ami di più, passeggia nel verde, regalati dei massaggi.

Anche fare meditazione, mindfulness, yoga può essere d’aiuto: infatti, sono tutte pratiche che ti portano a stare nel momento presente e interrompono il tuo “vagabondaggio” mentale. Quindi, impediscono alla tua mente di entrare in loop e di pensare e ripensare alla rottura, generando pensieri negativi e dannosi.

È importante anche che tu ti prenda cura del tuo corpo. In particolare, è utile praticare sport all’aria aperta: a trarne benefici sarà non solo il fisico, ma anche l’autostima e il buon umore.

Circondati delle persone giuste

Ammettilo: la tentazione di chiamare lui/lei è alta e più di una volta hai ceduto, chiedendo sostegno emotivo e supporto proprio a colui o colei che dovresti cercare di dimenticare. È uno sbaglio: a maggior ragione quando si ha a che fare con un rapporto finito ma con sentimenti ancora vivi. Infatti, in questo caso il rischio di sviluppare una dipendenza è ancora più alto. Cerca allora di tagliare tutti i ponti, almeno durante le prime fasi.

Circondati invece degli amici che ti vogliono bene e soprattutto che ti trasmettono serenità e positività. Non hai proprio bisogno di persone ansiose, negative, pessimiste o invidiose, che finirebbero con il farti stare ancora peggio e acuire il tuo mal d'amore.

Per lo stesso motivo, evita i film strappalacrime, le musiche nostalgiche e i libri che ti fanno piangere già dalla prima pagina: in frangenti come questi hai davvero bisogno di allegria e speranza.