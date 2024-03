A nche l’amore più solido, o costruito su basi migliori, può far scoppiare litigi. Se perdi spesso la testa con il tuo compagno e vuoi sapere il motivo, sei già sulla buona strada per migliorare te stessa

Ti arrabbi spesso col partner e non riesci a comprenderne le ragioni, magari sentendoti pure una brutta persona con la miccia anche troppo corta? Prova a fare un piccolo esame di coscienza: se la maggior parte del tempo il sentimento che provi è proprio la rabbia forse è ora di capire perché succede.

Se sei una persona certa del tuo amore ma anche molto sicura dei tuoi metodi, delle tue idee e facile alla rabbia, talvolta in maniera del tutto gratuita e innecessaria, probabilmente hai bisogno di leggere questo articolo per iniziare a capirti meglio.

VEDI ANCHE LifestyleQueste sono le strategie per imparare sempre qualcosa da un litigio

Perché ti arrabbi spesso col partner?

Indipendentemente dal fatto che la tua rabbia abbia ragioni giustificate, i tuoi accessi d’ira sono un comportamento perfettamente normale. Specie quelli per futili motivi. Senza provare vergogna se ci si legge in queste righe: è molto probabile che una forma di malessere o di ansia ti abbia spinta molto vicina a scoppiare e che, alla fine, un problema latente della giornata ti abbia portata sul filo del rasoio, decidendo di esplodere all’improvviso in un contesto forse non adatto, addosso a una persona che nulla ha a che fare con la questione.

In linea generale, gli accessi d’ira improvvisi possono essere legati a qualcosa che bolle in pentola nella relazione, qualcosa che ci si tiene dentro per evitare il conflitto o perché ce lo si vuole tenere dentro per trovare il momento e le parole giuste. In alternativa, possono non esserlo affatto. A volte potresti solo aver avuto una giornata terribile e aver scelto la persona meno indicata con cui prendertela.

Questi due comportamenti, comunque li si guardi, non sono mai piacevoli, specialmente quando ci si rende conto troppo tardi dell’entità della situazione (di solito di poco conto) e di quanto invece abbiamo maltrattato il nostro partner con una rispostaccia.

Tutte le persone perdono le staffe. L’importante è imparare a gestire i momenti di rabbia, prenderne piena responsabilità e imparare da essi a fare meglio. Specie in ottica di una relazione di lunga durata.

Fai calmare il tuo sistema nervoso

Quando la sfuriata si protrae per un po’, le probabilità di dire cose di cui ci si pentirà in un secondo momento aumentano esponenzialmente. Inoltre, quando si è arrabbiati, ma arrabbiati davvero, si percepisce distintamente questa emozione che dà alla testa, che fa infuriare, aumenta i battiti cardiaci, ti fa tremare le mani o in generale ti fa sentire come una specie di bambina troppo cresciuta.

Indipendentemente dal trigger, ovvero dall’innesco, la tua reazione aggressiva dipende dall’attivazione del meccanismo istintivo di reazione di attacco o fuga. Una specie di programmazione naturale attraverso la quale il nostro corpo si mette sulla difensiva e si prepara ad affrontare una potenziale situazione di emergenza. Anche quando questa emergenza è la tavoletta del water sollevata. Insomma: quando i nervi sono molto tesi, e la rabbia si può sentire nell’aria, la prima cosa da fare è riportare la propria mente, e il proprio sistema nervoso, a uno stato di relativa quiete.

Ci sono diversi modi per farlo, anche al limite della banalità. Qualcuno per esempio:

Fare una passeggiata, o una qualsiasi attività fisica Lavarsi la faccia con acqua fredda Fare dieci respiri profondi Sdraiarsi e ascoltare musica da meditazione o rilassante

VEDI ANCHE LifestyleCosa è il trattamento del silenzio e perché è un abuso emotivo

Ci sono tante attività che possiamo eseguire per riportarci con i piedi per terra e allontanare dal corpo questa sensazione di costante minaccia che ci ha portate a reagire male nei confronti del partner. O che potrebbe farlo.

Per calmarsi da uno stato difensivo o di rabbia possono volerci anche quindici minuti, ma tutto dipende dal tipo di giornata che hai avuto e da qual è stato il trigger. Persone e situazioni possono essere molto diverse.

Ti arrabbi spesso col partner? Riflettici

È buona regola prendere nota di tutti i momenti, in tempo reale, in cui abbiamo perso le staffe nei confronti del nostro partner e delle persone care. Potremmo fare mente locale o, meglio ancora, annotare su un diario ciò che sta causando tutte queste difficoltà.

Questo renderà più facile trovare l’origine degli scatti d’ira, e circoscriverli attraverso un processo di approfondimento interiore. Se la nostra vita è molto stressante, potremmo per esempio stare riversando sul partner tutte le nostre tensioni.

Se c’è una rabbia irrisolta che il tuo partner tende a suscitarti, per qualcosa di non detto o non fatto, potrebbe essere giunto il momento di fare i conti con ciò che si è lasciato in sospeso. Magari il tuo compagno ha detto qualcosa, di recente, che ti ha fatta indisporre per un motivo o per l’altro.

Prima di approfondire ogni argomento di possibile tensione, è però importante trovare il modo di scusarsi nella maniera più diretta, precisa e specifica possibile. Chiedere scusa per qualcosa che abbiamo fatto è il primo modo per aprire il tavolo delle trattative con il piede giusto.

Ricordati: nei litigi di coppia non c’è un vincitore unico. Si vince solo quando entrambi sono soddisfatti.