Quanti tipi di amore esistono? Ognuno di noi ama, corteggia e si innamora in modo diverso. Alcune storie durano per sempre, altre finiscono troppo presto, in alcune la passione è fortissima, in altre la sessualità non esiste.

Ormai lo sappiamo, nessun amore è mai uguale all’altro. Ti sarà capitato di vivere una passione travolgente in cui però non c’era la volontà di progettare insieme o di aver avuto un’intesa mentale con qualcuno senza però che scattasse la vera scintilla. Le sfumature sono tante e coglierle tutte è quasi impossibile, anche se qualcuno ci ha provato.

Nel tempo filosofi, scrittori e psicologi hanno cercato di raccontare le innumerevoli forme dell’amore. Negli anni Ottanta lo psicologo Sternberg ha deciso di studiare i sentimenti che uniscono due persone, formulando la cosiddetta teoria triangolare dell’amore.

La teoria triangolare dell’amore

Le sue ricerche hanno evidenziato che l’amore non è solo un “semplice” sentimento, ma è l’insieme di tre principali fattori:

Intimità

Passione

Decisione-impegno

Il primo componente è l’intimità che fa riferimento a sentimenti come l’affinità, la confidenza e la condivisione delle responsabilità. Nella coppia questo elemento determina la volontà di curare l’altro, di considerare speciale il proprio rapporto e di dargli un grande valore.

Troviamo poi la componente della Passione, legata agli aspetti impulsivi della relazione. Ad esempio il desiderio sessuale, l’attrazione fisica e il desiderio di appartenenza.

A queste si aggiunge la componente della decisione-impegno. La decisione fa riferimento alla decisione di condividere il tempo con qualcuno e amarlo, mentre l’impegno riguarda la volontà di mantenere a lungo il legame, guardando al futuro insieme.

I sette tipi di amore

Questi tre elementi, combinati fra loro, secondo gli psicologi danno vita a sette forme differenti di amore che si possono incontrare nel corso della vita.

Infatuazione

L’attrazione è forte, in questo caso, ma le due persone non si conoscono bene. Il legame potrebbe diventare nel tempo qualcosa di importante, ciò però non accade sempre. Sono tante infatti le coppie che non riescono ad andare oltre e si fermano alla semplice infatuazione.

Simpatia

In una relazione di questo tipo si è uniti da interessi comuni e dallo stesso stile di vita. Si ha la sensazione profonda di essere compresi e si può essere sempre se stessi. In questa tipologia d’amore i partner hanno interessi comuni e stesse opinioni, manca però la passione, motivo per cui il legame assomiglia molto di più a un’amicizia.

Amore vuoto

Chi vive un amore vuoto mette dedizione e impegno nella relazione, ma senza passione. Questa tipologia di legame spesso nasce dopo una travolgente passione, altre volte invece accade il contrario: chi vive un amore vuoto, con il tempo, sviluppa intimità e sentimenti forti.

Amore fatuo

Comune in tantissime coppie, l’amore fatuo si verifica quando i partner sono attratti fra di loro in modo sincero e forte. Ci si scambia promesse, si condividono i doveri, ma oltre l’impegno manca una grande intimità. Secondo gli psicologi questo rapporto può durare per moltissimo tempo, ma regala una felicità che è sempre relativa e mai completa. Questo perché il partner non viene percepito al pari di un amico.

Amore romantico

Passione e intimità caratterizzano l’amore romantico. I partner si sentono totalmente a proprio insieme, nonostante ciò non vogliono prendere un impegno serio. Questi legami, non a caso, solitamente non raggiungono la convivenza oppure il matrimonio.

Amore-amicizia

L’amore-amicizia è caratterizzato da impegno e grande intimità. Le relazioni di questo tipo sono molto più intense di un’amicizia normale e l’attaccamento nei confronti del partner è forte. Si tratta però di un legame in cui manca del tutto la passione. Può insorgere, infatti, dopo tanti anni di matrimonio oppure conoscenza.

Amore perfetto

L’amore perfetto è raro, ma possibile. Racchiude in sé tutte quelle che sono le componenti indicate dalla teoria triangolare dell’amore. C’è passione, ma anche impegno ed intimità emotiva. Il livello dei tre fattori non è sempre lo stesso, ma sono comunque presenti. Raramente si riesce a costruire una relazione di questo tipo, quando accade però si realizza qualcosa di magico. Le coppie che raggiungono l’amore perfetto infatti riusciranno a vivere in modo autentico e intenso il legame, dando vita a matrimoni e convivenze destinate non solo a durare, ma soprattutto a regalare la vera felicità.

La teoria di Sternberg è utile non solo per comprendere che l’amore ha tante sfumature, ma anche per interrogarsi sul proprio legame. Ti sei chiesta come sia il tuo amore? Ora hai tutti gli strumenti per provare a comprendere la relazione che stai vivendo e capire se c’è qualcosa che potresti migliorare o che non ti rende pienamente felice.