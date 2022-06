T i stai chiedendo perché, anche se siete stati bene durante il primo appuntamento, quella persona ti chiede più di uscire? Forse abbiamo la risposta

Spesso ci si concentra sul primo appuntamento, ma ci avete mai fatto caso che è molto più difficile aspettare il secondo appuntamento, soprattutto quando l'invito a uscire si fa attendere? Il disagio si fa largo soprattutto in quei casi in cui il primo appuntamento era andato bene, e magari ci eravamo fatti trasportare dall'entusiasmo.

A quel punto il dubbio è legittimo: se all'altra persona siamo piaciut*, perché non ci chiede di uscire una seconda volta? Si tratta di una domanda che, almeno una volta (e probabilmente anche ora) ti sei fatta riguardo la persona che stai frequentando. Spoiler alert: la risposta potrebbe essere sgradevole. Questo perché a volte le dinamiche delle relazioni sono molto più semplici di quanto pensiamo. E molto spesso se una persona non ci cerca, a bloccarla non è qualche misterioso impedimento, ma semplicemente il fatto che non è abbastanza interessata.

Prima di disperarti però aspetta. Generalizzare non è mai sano e ogni caso è a se. In ogni caso è importante imparare a capire perché questa persona, magari anche dopo due, tre o quattro appuntamenti da urlo non ti chiama più o non ti chiede di vedervi. Ti starai dando sicuramente la colpa ed è la cosa più sbagliata che puoi fare. Comprendere l’altro, invece, è la strada giusta per non soffrire e passare oltre con il cuore più leggero e la consapevolezza di averci provato.

Perché non ti cerca più

Ma andiamo con ordine. A tutti sarà capitata una situazione simile. Vi conoscete e c’è subito attrazione. Uscite e va tutto a meraviglia: grande sintonia, il tempo vola e non vi annoiate. In alcune situazioni finisce davvero tutto qui, e quella apparentemente sintonia del primo appuntamento non ha alcun seguito. Oppure, peggio ancora, arriva un secondo appuntamento, poi un terzo e magari un quarto, tutti meravigliosi. E poi? C’è una brusca frenata e questa persona, che prima non perdeva nemmeno un minuto per chiederti di uscire, non ti invita più fuori a cena o a casa sua. In quel preciso istante la tua mente inizia a elaborare tantissime teorie e finisce, inevitabilmente, per chiedersi cosa tu abbia sbagliato.

Non è detto che sia stato un nostro preciso errore ad allontanare l'altra persona, e anche per questo è inutile scervellarsi su come rimediare. E allora proviamo a capire cosa può essere successo.

Il momento sbagliato

Forse l'altra persona è uscita da una relazione lunga che ha lasciato degli strascichi oppure è concentrata troppo sulla carriera per avere una relazione. In ogni caso per questa persona non è il momento giusto per approfondire una relazione. Se tu ti senti pronta a iniziare una nuova love story, l’altra persona potrebbe non pensarla allo stesso modo, e anzi questa cosa non va mai data per scontata. Il problema sta nel fatto che questa persona ha deciso di non dire nulla e semplicemente di fare ghosting (o peggio caspering).

Se davvero vi siete visti una sola volta la cosa potrebbe essere perdonabile, ma se tra di voi ci sono stati più incontri - durante i quali magari questa persona millantava entusiasmo, è il caso di chiedere conto della scomparsa, anche solo per avere una spiegazione. Se non te la senti di farlo è comprensibile, ma allora devi anche smettere di pensare a questa persona, e semplicemente decidere di andare avanti, metabolizzando il fatto che sei stata trattata senza rispetto.

Non c'è niente di più

Probabilmente, come è accaduto a te, questa persona si è trovata benissimo quando siete usciti. Eppure, nonostante divertimento e attrazione semplicemente non c’è niente di più! Magari la scintilla, dopo tre o quattro appuntamenti, non è scoccata. Non c’è stato quel “quid” in più per continuare. Il che è assolutamente legittimo.

Immaturità

E poi c'è il caso di quelle persone che fuggono a gambe levate appena le cose cominciano a farsi serie. Eppure continuano a farsi sentire e a interagire, senza però chiedere di uscire ancora. E anzi se vengono incalzate in questo senso smettono di rispondere per poi rifarsi vive dopo un po'. In questi casi siamo palesemente di fronte a una persona immatura che non sa cosa vuole: meglio passare oltre.

Come capire se l'altra persona è interessata

Le relazioni sentimentali (e le frequentazioni) possono essere un vero e proprio campo minato da cui è difficile uscire indenni. Non solo bisogna trovare la persona giusta, ma anche difendersi da love bombing, narcisisti, caspering o ghosting. Insomma: le difficoltà sono parecchie, così tanto che spesso troviamo difficile persino capire se la persona che abbiamo di fronte è davvero interessata a noi. Anche in questo caso ci sono dei segnali inequivocabili da cogliere subito.

Ricorda i dettagli

Sembra qualcosa di piccolo, eppure ha un grande significato. Se questa persona ricorda qual è il tuo colore preferito oppure il piatto che ami di più, così come il nome di tua madre, significa che è interessata a te. Il motivo? Ti ascolta. E lo fa davvero, con attenzione, perché per questa persona la tua vita è interessante.

Si preoccupa per te

Ti chiede sempre di inviare un messaggio per dirgli che sei tornata a casa la sera. Se hai fatto tardi al lavoro e sei stanca si offre di portarti la cena. Quando sente che sei giù trova un modo per farti sorridere. Sono gesti semplici, ma di grande impatto. Significa che questa persona si preoccupa per te perché ci tiene davvero e il suo obiettivo è il tuo benessere.

Ti chiede consiglio

Che sia per il regalo a sua sorella oppure una questione di lavoro, ti chiede spesso un consiglio. Significa che, al di là dell’attrazione fisica, ha grande stima e rispetto di te. La tua opinione per conta e questo è davvero importante.

Parla di te ai suoi amici

Un accenno o una battuta ti hanno fatto capire che, sì, ha parlato di te ai suoi amici. Il risultato? Pensa a te anche quando non state insieme ed è entusiasta del vostro rapporto, per questo ne parla con le persone a cui vuole più bene.

Tutti questi comportamenti sono utili a orientarsi nella giungla del dating, ma attenzione: anche se queste cose sono successe, e poi questa persona ha semplicemente smesso di farsi sentire, non devono diventare un modo per giustificarla. Il primo indicatore di interesse è la presenza, e se qualcuno scompare per due settimane per poi tornare a riempirti di attenzioni, sicuramente c'è qualcosa che non va.