C os'è la progettualità in amore, cosa significa e perché è importante che ci sia per vivere una relazione serena e duratura. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Tra le tante componenti che vanno a creare le basi per un rapporto di coppia sereno e che duri nel tempo, ce n’è una che, molto spesso, viene sottovalutata rispetto alle altre. Ma che di fatto è uno dei pilastri di ogni sana e felice relazione. Parliamo delle progettualità in amore, che è la base su cui poggia il futuro e si, anche la serenità di coppia.

Un elemento importantissimo per la coppia, in cui i partner si trovano ad avere dei progetti futuri comuni. Obiettivi su cui investire tempo e pensieri e che vengono costruiti e raggiunti insieme, alimentando il sentimento giorno dopo giorno e creando la propria vita di coppia mentre la si conduce.

Un aspetto che, di fatto, è una delle basi della relazione, insieme all’attrazione, al rispetto reciproco e, ovviamente al sentimento di amore che si prova l’una/o per l’altro/a.

Quando la progettualità in amore manca

Un pilastro che dovrebbe essere costruito e mantenuto ben saldo da entrambe le parti, quindi, ma che spesso viene trascurato rispetto alle altre componenti citate, sia volontariamente che non. Ma che in ogni caso dovrebbe farci riflettere attentamente su cosa sta accadendo nel rapporto che si vive.

Il motivo? Avere progettualità in amore e scopi condivisi, con una visione futura di coppia e unione, porta con sé un’evoluzione continua del rapporto. Un cammino che prosegue nella stessa direzione giorno dopo giorno. Su binari paralleli che non neutralizzano il singolo, ma comunque lungo un cammino comune.

La sua mancanza, invece, causa esattamente la situazione opposta. Ovvero uno stallo del rapporto che si vive, la mancanza di evoluzione e di crescita, non del singolo ma della coppia. E a lungo andare la fine della relazione, causata da sentimenti di insoddisfazione, solitudine, dalla sensazione di non essere capiti e/o voluti. E dall’aumento delle incomprensioni legate alla mancanza di progetti futuri condivisi.

L’importanza della progettualità in amore

Ed ecco che appare piuttosto chiaro il motivo per cui avere progettualità in amore è così fondamentale. Per garantire serenità alla coppia e un lungo percorso insieme. Perché l’avere progetti comuni e che coinvolgono entrambe le parti, è come compiere un cammino psicologico di coppia, che crea dinamiche e pensieri volti al futuro.

Un cammino in cui si risvegliano emozioni, la volontà e l’interesse nello stare insieme, alimentando la complicità nella coppia, la vicinanza reciproca e la sintonia tra le parti. Tutti elementi che caratterizzano un rapporto sano, sereno, pieno di amore e di ragioni per non dividersi mai.

Alimentare il noi

Ingredienti che determinano il “noi” e che fanno crescere il rapporto in ogni suo aspetto, proteggendo la relazione dai normali problemi che possono insorgere nel corso del tempo. Perché forte della visione futura che si ha e che si condivide con il/la partner.

E questo non riguarda solo i grandi progetti della vita, come l’avere o meno figli, il vivere insieme, il comprare casa o il matrimonio, ecc. Ma si tratta anche di progetti più semplici che alimentano il quotidiano e che rendono il rapporto vivo, intenso, divertente e pieno di sogni e di desideri comuni. Da soddisfare reciprocamente, indipendentemente dal fatto di realizzarli davvero.

Tutti elementi che garantiscono il proseguo del rapporto e la sua evoluzione nel tempo e una storia unica che vi faccia sognare insieme e che vi appassioni giorno dopo giorno.