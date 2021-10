U na dating app che si rispetti ha i suoi pro e i suoi contro: ecco, allora, quali sono i profili su Tinder che è meglio lasciare perdere. E ricordiamoci sempre che l'apparenza può ingannare!

I profili da evitare su Tinder

Usare una dating app è divertente e un pizzico adrenalinico, ma diciamolo pure: esistono anche dei lati oscuri. Ci sono profili su Tinder che è meglio evitare, giusto per evitare di prendere grossi granchi e passare momenti spiacevoli.

Moltissime delle informazioni che ci servono possiamo trovarle nella bio di Tinder, ma occhio: dopo un match è sempre bene scambiare due chiacchiere per capire se il profilo che abbiamo adocchiato non è, in realtà, uno dei soggetti da incubo che elenchiamo di sotto. Tutte le cosidette "red flags" spesso saltano fuori se non dalla bio, già dopo una veloce chat.

Quelli che hanno descrizioni pretenziose

Come abbiamo già detto, molte informazioni (e indicazioni su chi evitare) si evincono dalla bio, ed è proprio questa che ci fa individuare il primo tipo di profilo da evitare: il pretenzioso.

Il pretenzioso è quel tipo di persona arrogante che mette già dei paletti prima che ci sia un match e che lascia intendere di non voler scendere a compromessi con chi ha hobby e passioni diversi dai suoi.

Cerca, in sostanza, una sorta di sua estensione, che annuisca quando lui annuisce e che sorrida a tutto ciò che fa. Lo si identifica da frasi del tipo non mi interessa leggere, non mi piace lo sport, non sono il classico tipo da... e via dicendo, generalmente in rapida successione.

La versione peggiore di questi individui? Sicuramente coloro che indicano alle al match persino come vestire o truccare: non mi piacciono i tacchi, sì abiti succinti, no code alte, no make up. In linea generale una persona che esprime da subito questa rigidità e questo tono giudicante non si rivelerà migliore dal vivo.

Quelli che fanno body shaming

Purtroppo, e sottolineiamo purtroppo, Tinder, come qualsiasi altro social network, racchiude anche una fetta di persone la cui mentalità è chiusa e ristretta, dunque non esattamente illuminata.

Non parliamo di quelle persone per cui il criterio di scelta di una futura relazione amorosa si basa su specifici elementi fisici (cosa che per certi versi è legittima) ma di chi riduce ai minimi termini qualsiasi corpo che non risponda ai suoi canoni estetici, facendo a conti fatti body shaming.

Questi profili si riconoscono dalla succitata bio, dov'è possibile trovare "avvertimenti" di un certo livello, come: no basse, no troppo alte, no taglia dalla 40 in su, no seno piccolo, no non palestrata e via dicendo, in un crescendo di indicazioni che diventano via via sempre più assurde.

Cerchiamo di tenere presente che ciò che questi soggetti vogliono dalle donne non è affare di queste ultime, che dovrebbero ben guardarsi dall'uscire con persone che se si comportano così sui social, chissà cosa fanno nella vita reale.

Quelli che si arrabbiano facilmente

Avete chattato per un po' e per un qualche motivo assolutamente futile lui si è offeso o arrabbiato, magari prendendoti a male parole? Questa è una red flag gigante. A meno che tu non l'abbia insultato gratuitamente (e qui una reazione stizzita ci sta) una persona che perde la pazienza così facilmente, per di più con qualcuno che nemmeno conosce, non è assolutamente un bel segnale. Meglio dare le nostre attenzioni a qualcuno che non maltratti gli sconosciuti.

Quelli che vogliono subito fare sexting

Sappiamo tutti perchè siamo su Tinder, molto probabilmente non per parlare di scacchi. Questo non vuol dire però che debbano crollare le barriere della buona educazione e della civiltà. Anche se il nostro unico fine è l'avventura di una notte questo non vuol dire che si debbano bypassare le regole della convivenza civile e il rispetto per i limiti personali dell'altro.

Non è detto che ci si piaccia, non è detto che si debba per forza finire a fare sesso, e non è detto che si abbia voglia di fare sexting con uno sconosciuto. O quantomeno occorre un minimo di convenevoli per arrivarci. Bisogna sondare il terreno e capire se anche l'altra persona ha voglia di fare certe cose. Per questo una persona che esordisce in una chat chiedendo foto di nudo o facendo sexting da solo è probabilmente da evitare.

Quelli che si arrabbiano se non rispondi

Certamente non è bello sparire o non rispondere ai messaggi, ma nel contesto di un'app di dating in cui si ha a che fare con sconosciuti questo è da mettere in conto, e a dirla tutta non è nemmeno un comportamento così grave. Può capitare che la vita reale ci abbia tenuti impegnati, di disattivare le notifiche, o anche semplicemente di non aver più voglia per qualsiasi motivo di chattare con un'altra persona. Del resto nel mare strapieno di pesci di Tinder un "sostituto" a chi non ci risponde più si trova facilmente.

Cosa dire invece delle persone che reagiscono a una mancata risposta con insulti e minacce? Probabilmente l'unica risposta sensata è bloccare.

Quelli che mostrano solo dettagli del corpo

50 sfumature di addominali, inquadrature del petto largo, della mascella prominente o della schiena muscolosa? No grazie. Tra i profili su Tinder che è meglio lasciare perdere ci sono anche questi, carichi di foto talmente tanto mirate a esaltare quel punto di forza (unico?) da risultare davvero avvilenti.

Se è vero che non si deve fare di tutta l'erba un fascio, generalmente profili del genere corrispondono a persone che hanno poco interesse a conversare. Ami, peggio: si aspettano dall'altra parte una persona disposta ad adularli.

Meglio passare avanti e continuare a usare Tinder al meglio, passando il tempo a cercare dei match decisamente più stimolanti.

Quelli che non vogliono domande dirette

Anche qui la bio può fa la differenza: tra i profili su Tinder che è meglio lasciare perdere ci sono quelli con frasi del tipo non chiedermi se sono single (o perché sono single) o similari.

Frasi che non portano mai a niente di buono. Se è vero che fornire troppe informazioni personali rientra tra gli errori che devi proprio evitare se usi Tinder, è altrettanto vero che è giusto sapere chi si ha davanti.

Essere consapevoli dell'età (reale), della situazione sentimentale e di eventuali altre informazioni che possono spingerti o meno a decidere se avere un appuntamento con qualcuno è, a tutti gli effetti, un tuo diritto.

Dunque se il profilo che hai inquadrato mette le mani avanti dicendo già di non volere rispondere alle domande e se in chat continua a fare il misterioso, next please.

Quelli che pressano per un appuntamento

Ci sono persone su Tinder che portano avanti un solo scopo: quello di collezionare un appuntamento dietro l'altro, magari con un piacevole finale sotto le lenzuola. Non c'è nulla di male, attenzione, ma in generale è bene diffidare da chi pressa per un appuntamento sin dal primo istante.

Questi profili, come alcuni dei precedenti, si possono riconoscere per la bio. Si possono trovare frasi chiave come non amo perdere tempo o vado subito al sodo, se non ti piace vai avanti.

Di base si potrebbe ammirare la schiettezza e se si cerca un appuntamento con fini esclusivamente ricreativi potrebbe non essere neanche tanto male. Ma diciamoci la verità: vale la pena passare del tempo con qualcuno che ci vede come nient'altro che un numero?