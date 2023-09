S tanca dell'ennesimo appuntamento totalmente inutile? Forse è ora di fare autocritica e cambiare approccio al dating: ecco qualche consiglio

L'euforia del dating estivo sta per volgere al termine, e la stagione fredda sta per tornare con le sue angosce. Tra le quali l'ansia per il ritorno al dating in città. Se anche tu sei stanca della solita sequela di chat e appuntamenti inconcludenti, forse è ora di fermarsi un attimo e di focalizzare sul vero mood con cui lo stai facendo, e perché no, fare un po' di autocritica.

Presentarsi a un date già sfiduciata e semi convinta di ottenere il solito buco nell'acqua di certo non è di aiuto, ma serve solo ad alimentare un circolo vizioso. Forse è il caso di cominciare a porsi in maniera differente. Ma come? Di seguito trovate alcuni consigli messi a punto dagli esperti di relazioni della app di dating Hinge in base ai dati raccolti tra gli utenti della app.

1. Via il telefono

Magari è un tic a cui siamo ormai abituati, ma è esattamente il tipo di gesto che può indisporre la persona che abbiamo davanti. Durante il date meglio mettere via il telefono e dimenticarlo per un paio d'ore. Da un sondaggio è emerso che più dell'80% degli utenti di Hinge preferisce appuntamenti in cui lo smartphone non compaia. Tre utenti su quattro credono che continuare a guardare il telefono impedisca una buona conversazione, e sono più riluttanti ad aprirsi se l'altra persona è distratta. Il 78% presume inoltre che l’altra persona non sia interessata se durante l’appuntamento è continuamente concentrata su uno schermo. Quindi, il primo consiglio è molto semplice: silenziare il telefono, lasciare a casa i dispositivi indossabili, o disattivare le notifiche per non essere tentati di guardarle. Anche quelli sono schermi!

2. No al multitasking

Nonostante gli impegni possano riempire la nostra agenda, è cruciale trovare del tempo di qualità per trascorrere con qualcuno, anche se si tratta di una persona che non è ancora davvero entrata nella nostra vita. Evitare, se possibile, di pianificare altri appuntamenti subito dopo, in modo da permettere al potenziale partner di avere spazio per aprirsi emotivamente. Nel caso in cui ci siano impegni successivi, è preferibile organizzarli con anticipo, stabilendo orari e luoghi, così da non dover fare multitasking durante l'incontro e poter concentrare la nostra attenzione sulla persona di fronte a noi.

3. Essere davvero presenti

Vivere il momento durante il primo incontro è fondamentale, poiché rappresenta un'opportunità per instaurare un legame autentico e comprendere come ci sentiamo in compagnia dell'altra persona. Prima dell'appuntamento, cercate di ricavare un momento di decompressione, in modo da non arrivare trafelati, e magari con la testa ai problemi di lavoro o simili. Le persone tendono a perdere interesse quando escono con qualcuno che è costantemente distratto, o che sta palesemente pensando ad altro, e solo uno su cinque considererebbe un secondo appuntamento se non sente un genuino interesse.

4. Ascoltare

Un date è un tentativo di conoscere un'altra persona, a prescindere da quel che succederà dopo. Se non abbiamo voglia di concentrarci sulla conoscenza forse meglio non andare all'appuntamento. Stabiliamo un contatto visivo positivo, utilizziamo un linguaggio del corpo aperto, ascoltiamo e facciamo domande per capire chi abbiamo davanti.

5. Essere originali

Se siete stufi dei soliti appuntamenti al bar, siete in buona compagnia. Il 65% degli utenti, soprattutto della Gen Z, desidera appuntamenti più creativi. Ecco alcune idee originali per rompere la monotonia dei tradizionali drink e mostrare meglio la vostra personalità. Ad esempio, se siete sempre alla ricerca di nuove esperienze, potreste andare insieme al supermercato, scegliere qualcosa che non avete mai provato e sfidarvi a cucinare insieme a casa. Per coloro che desiderano testare il feeling e la compatibilità con il potenziale partner, una esperienza movimentata come l'escape room è un'ottima opzione, poiché richiede di cercare insieme gli indizi nascosti, lavorando fianco a fianco per riuscire a scappare! Se siete sensibili alle questioni ambientali e all'educazione civica, potreste optare per un'attività pratica, come partecipare a un programma di pulizia delle spiagge, dei parchi cittadini o di un altro progetto di conservazione di un luogo che vi sta a cuore.

Consigli per il primo appuntamento

“Andare al primo appuntamento a volte può sembrare non facile. Molte persone si sentono nervose o possono essere distratte, cosa che accade più spesso di quanto pensiamo” dichiara Logan Ury, Director of Relationship Science di Hinge. "I migliori primi appuntamenti si vivono quando c’è apertura, si crea un legame, si raccontano storie che rivelano sé stessi e, soprattutto, si spiega e si condivide con l’altro che cosa si prova".