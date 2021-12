Q uando si è a un bivio, una pausa di riflessione può aiutare a fare chiarezza su ciò che vogliamo veramente. Ma serve davvero? Ecco in quali casi è utile e come renderla proficua

In una relazione non è sempre tutto rose e fiori: se nei primi tempi la passione sembra poter cancellare ogni incomprensione, con il passare del tempo può capitare di sentirsi soffocare, di vedere inconciliabili le proprie esigenze rispetto a quelle del partner, o semplicemente di non essere più appagate. L'amore si è spento o si tratta solo di un momento di crisi? Una pausa di riflessione potrebbe rivelarsi d'aiuto.

Occorre innanzitutto capire, però, che questo strumento non rappresenta affatto la soluzione a tutti i problemi, anzi: spesso è solo il preludio a una rottura definitiva, soprattutto se non viene utilizzata come si deve. Ci sono infatti occasioni in cui la pausa può davvero essere utile, altri in cui invece rappresenta solo un rimandare l'irrimediabile, un allontanare il momento in cui tutto finirà. In alcuni casi è tuttavia un vero e proprio salvagente, e può aiutare a rimettere in piedi una relazione che sembrava avvicinarsi pericolosamente alla conclusione.

Quando non serve

Se pensi che una pausa di riflessione possa essere la tua unica ancora di salvezza per tenere in piedi il tuo rapporto, prenditi alcuni momenti per pensare davvero a quello che vuoi fare. In alcune situazioni, infatti, questa è solo una scusa per non prendere una decisione difficile. O addirittura è il modo in cui menti a te stessa, dicendoti che allontanarti dal partner possa essere la soluzione per tornare poi insieme più forti e innamorati di prima.

Cerca allora di fare chiarezza sui tuoi veri sentimenti, prima di imbarcarti in un tentativo che potrebbe ferire chi ti sta accanto (e anche te stessa, naturalmente). Se quello di cui più hai paura è di dover affrontare una rottura, mettere in pausa la tua relazione potrebbe non essere una strategia vincente. Può essere che, in cuor tuo, tu sappia già che la vostra storia d'amore è finita. Abbi il coraggio di fare il primo passo ed evita di prolungare un'agonia evitabile, mettendo un punto al rapporto senza rifugiarti nella sicurezza di una pausa di riflessione.

Allontanarti dal partner, inoltre, non dovrebbe essere uno strumento per vendicarti di un torto subito, o addirittura per mettere alla prova la tua metà. Anche se la tentazione di scoprire se l'altra persona ti ama a sufficienza da aspettarti e sopportare la lontananza è forte, dovresti assolutamente evitare. Non solo non è un comportamento molto maturo, ma può avere persino l'effetto opposto. Infine, la pausa di riflessione è del tutto inutile se l'idea alla sua base è quella di essere libera di sperimentare la tua vita accanto ad un'altra persona. Anche in questo caso, bisogna avere il coraggio di chiudere la relazione senza se e senza ma.

Quando è utile

La pausa di riflessione ha un senso se serve a rafforzare l'unione. Può sembrare una contraddizione, eppure allontanarsi può aiutare a tornare poi più vicini. Naturalmente, per far sì che ciò funzioni dovresti sfruttare il momento di lontananza per lavorare su te stessa. In quali occasioni potresti trarre giovamento dal mettere in stand by la tua relazione? Se ti senti soffocare, se hai perso di vista tutti i tuoi interessi per dedicarti interamente a questo rapporto, allora potresti aver bisogno di prenderti del tempo per capire se è il caso di cambiare rotta. Approfitta della pausa per riprendere in mano la tua vita e per ristabilire le tue priorità.

Ancora, potresti trovare utile allontanarti dal tuo partner se senti dentro di te un tale caos di emozioni che non ti permette più di ragionare lucidamente. Nei giorni in cui sarai sola, avrai la possibilità per rimettere ordine dentro di te e capire se questa relazione può ancora darti qualcosa, se vale la pena andare avanti e affrontare gli ostacoli o se invece è meglio chiudere.

Le regole della pausa di riflessione

Affinché la pausa di riflessione serva per permettere al tuo rapporto di maturare, di fare un passo avanti, è importante stabilire alcune regole. Innanzitutto il periodo di lontananza non deve essere indeterminato: fissate insieme una scadenza entro la quale riflettere sulle vostre necessità, in caso contrario è probabile che la pausa si trascini lentamente sino a diventare una vera e propria rottura. Durante questo periodo, dovrai sfruttare ogni momento per fare chiarezza tra i tuoi sentimenti. Per riuscirci, è bene evitare ogni contatto con il partner: si tratta forse della cosa più difficile, ma è fondamentale per far sì che tutto ciò sia davvero prolifico.

Vietato inserire una terza persona nella tua pausa di riflessione - se vuoi che sia veramente utile, naturalmente. Pensare di capire quali sono le tue esigenze provando a tuffarti in una nuova storia d'amore (o anche semplicemente in un'avventura) è un grave errore. Allontanarsi dal partner non significa infatti lasciarsi, quindi sarebbe un tradimento a tutti gli effetti.

E dopo? I risultati

Dire che, al termine di una pausa di riflessione, si può tornare insieme o lasciarsi per sempre è decisamente riduttivo. Se questo periodo di lontananza è stato davvero utile per riflettere su te stessa, ne trarrai beneficio qualsiasi sia l'esito. Potresti aver capito che vuoi ancora investire nella tua relazione: in questo caso dovrai essere pronta ad affrontare insieme al tuo partner le difficoltà che vi hanno portato alla pausa, consapevole che solo una vera collaborazione vi permetterà di rendere più forte questo rapporto.

Se invece tu o il tuo partner vi siete resi conto di voler mettere fine alla vostra storia d'amore, avrete l'opportunità per farlo in maniera matura e senza recriminazioni. In ogni caso, uscirai da questa pausa di riflessione più matura e consapevole di quelle che sono le tue esigenze. E saprai quali sono le priorità cui prestare attenzione, in questa relazione o in una futura.