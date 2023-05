L e premesse sbagliate in una storia d’amore possono danneggiarla irreparabilmente: ecco quali sono

Le premesse sbagliate per una relazione

Ogni storia d’amore è unica e ognuna parte da presupposti anche molto diversi tra loro. Ma ci sono delle premesse dalle quali non dovrebbe mai partire una relazione di coppia. Sì, perché una storia d’amore può essere messa a dura prova da convinzioni che inizialmente avevamo scelto di non considerare o di tenere in secondo piano e che invece oggi pesano come macigni e rischiano di minare seriamente la nostra relazione. Si tratta di premesse sbagliate.

Premesse che vincolano alcuni comportamenti naturali, che non ci lasciano libere di comportarci in modo spontaneo e che possono minarne la nostra sicurezza, la fiducia e il rispetto che abbiamo di noi stesse. Da quali premesse non dovrebbe mai partire una storia d’amore? Quali sono le premesse sbagliate e decisamente dannose quando si inizia una relazione di coppia? Eccone alcune delle più deleterie.

Tutto ciò di cui hai bisogno inizia e finisce nella relazione

Quante volte ci è capitato, soprattutto agli inizi di una relazione, di percepire le emozioni come un qualcosa di totalizzante e sentire che tutto ciò di cui avevamo bisogno lo avremmo trovato proprio all’interno del rapporto di coppia? Si tratta per l’appunto di una sensazione. Di un travolgimento emotivo così intenso che ci fa credere di aver trovato tutto ciò di cui necessitavamo e di non aver più bisogno di nient’altro.

Fortunatamente è una percezione iniziale passeggera e pur vivendo una storia d’amore intensa, passionale e duratura, impariamo sin da subito che la nostra vita non può essere relegata all’interno di una relazione e che è fatta di molto altro anche al di fuori di essa.

Ma quando questa percezione non svanisce, ma anzi viene alimentata dal partner e viene tramutata in una premessa ferrea del rapporto, allora c’è qualcosa che non va. Non possiamo annullare la nostra vita, la nostra personalità, il rapporto con i nostri affetti e le nostre passioni investendo tutto solo e soltanto in una relazione di coppia. Non è salutare ed è un chiaro indicatore di tossicità.

La condivisione deve essere totale

Quanto è bello condividere valori ed emozioni con il proprio partner? Lo è soprattutto quando questa condivisione è relativa alle cose davvero importanti della vita come la comune visione del futuro, la stessa scala valoriale, i progetti e soprattutto i sentimenti. Non lo è quando tra le premesse di un rapporto di coppia vi è la condivisione di ogni cosa e ogni momento di vita. Condividere progetti e sentimenti è un conto, condividere forzatamente gli hobby e le passioni dell’altro, la cerchia di amicizie, i pensieri, i punti di vista, i gusti musicali o cinematografici, è un altro.

Insomma, quando per accontentare il partner bisogna mettere in secondo piano i propri interessi abbracciando solo i suoi, allora la red flag è lì che comincia a sventolare. Premesse sbagliate, non c’è che dire, perché la condivisione, se sana, non potrà mai essere totale tra due persone che per definizione sono uniche e differiscono sotto molti aspetti. La diversità è una ricchezza ed è il fuoco che alimenta una storia d’amore libera da premesse che ne ostacolano il sereno proseguo.

Non ascoltare attivamente

L’ascolto attivo permette di entrare empaticamente in contatto con chi abbiamo accanto instaurando una comunicazione efficace e di valore. Quando questo tipo di ascolto manca sin dall’inizio della nostra storia d’amore, allora dovremmo analizzare la situazione e capire se si tratta di momenti sporadici o di un comportamento che si protrae nel tempo, che è insito dell’indole del partner e che può danneggiare irreparabilmente la relazione.

Tra le premesse sbagliate, l’ascolto non attivo occupa un posto apicale, perché pur trattandosi di una premessa silenziosa e passiva (non viene imposta volontariamente) ha un peso grandissimo sul rapporto. Non ascoltare il partner vuol dire infatti non dargli il giusto valore, non considerare importante il suo punto di vista e non voler entrare in empatia con lui. Questo può portare a diverse conseguenze e logorare a breve e lungo termine la relazione.

Non impegnarsi quotidianamente

Anche i bambini sanno amare e questo ci porta a pensare che sia semplice e che non richieda uno sforzo continuo. Ma la realtà è molto diversa. L’amore è un sentimento naturale quanto complesso, che richiede un investimento continuo e un impegno quotidiano, soprattutto se la relazione dura da qualche tempo. È semplice perdere la testa per qualcuno, è davvero facile incendiarsi con un colpo di fulmine e vivere in un turbine di passione e desiderio totalizzanti.

Ma questo fuoco pian piano, col tempo, inevitabilmente muta scontrandosi con un quotidiano fatto di problemi, lavoro, incombenze che hanno un peso rilevante sulla relazione di coppia. Per farla funzionare c’è bisogno di costanza, di cura, di impegno, di ascolto attivo, di uno sforzo continuo che non farà altro che rinsaldare la storia d’amore allontanando quelle premesse sbagliate che inducono a pensare che sia tutto facile e che non ci sia bisogno di impegnarsi reciprocamente.