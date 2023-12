P rima di provare il dirty talk hai mai pensato di sperimentare il praise kink? Se sei curiosa ti sveliamo come testare questo afrodisiaco fatto di...parole!

I complimenti fanno bene...soprattutto sotto le lenzuola. Ce lo dimostra il successo del praise kink, una nuova pratica che promette di aumentare il legame con il partner e regalare un incontro super hot. Tutto grazie al potere di frasi che aumentano l’autostima e ci fanno sentire bene.

Cos’è il praise kink

Il praise kink consiste semplicemente nel fare una serie di complimenti al proprio partner. Frasi semplici, ma che hanno un effetto potente sulla libido. Queste frasi infatti hanno la capacità di aumentare il desiderio e farlo crescere a dismisura, rendendo l’incontro decisamente hot. Il bello del praise kink è che non servono particolari competenze o preparazioni per praticarlo, basta lasciarsi andare a complimenti e rassicurazioni nei confronti dell’altra persona.

Il potere dei complimenti

D’altronde a dimostrare il potere dei complimenti non è solamente la pratica, ma numerose ricerche scientifiche. Una ricerca scientifica apparsa su Cell, ad esempio, ha rivelato che ricevere degli apprezzamenti consente di innescare le aree del cervello che si attivano quando si ricevono dei premi in denaro. In sostanza frasi come “Sei favoloso/a”, “Mi piaci tantissimo”, “Sei fantastico/a” equivalgono a vincere al SuperEnalotto.

Le frasi da dire per accendere la passione

Dopo aver scoperto il potere del praise kink sei pronta a sfruttarlo al meglio. Per farlo usa le frasi che migliorano l’autostima dell’altro e alimentano la passione.

“Sei bellissimo/a” – A volte bastano poche parole per far sentire il partner apprezzato. Come ricordargli in due parole quanto è affasciante per noi e quanto ci sentiamo attratti.

“Il tuo corpo mi fa impazzire” – Tutti – chi più chi meno – siamo insicuri riguardo il nostro aspetto fisico. Sentirsi dire dal partner che si possiede un corpo che crea eccitazione rappresenta un booster per l’autostima, ma soprattutto per il desiderio.

“Mi ecciti da morire” – Comunicare durante il sesso, esplicitando i propri desideri, è fondamentale (e non ci stancheremo mai di dirlo), allo stesso modo è essenziale comunicare al proprio partner quando qualcosa che sta facendo ci eccita (e ci piace). Pensaci: sapere che l’altro si accende sotto il tuo tocco e prova piacere grazie a te rappresenta un afrodisiaco potentissimo.

“Mi piaci” – Per come sei, per come mi fai sentire, per la chimica che c’è tra noi, per come facciamo l’amore. Scegli tu come completare la frase, ma svela al partner quanto ti faccia stare bene averlo accanto in quel momento.

E se hai voglia di provare il dirty talk...

Il praise kink è il punto di partenza per scoprire il potere delle parole. Se non hai mai provato questa pratica sessuale infatti all’inizio potresti sentirti un po’ a disagio. Niente paura però: non solo “parlare sporco” può rivelarsi divertente, ma è anche la miccia perfetta per appiccare un vero e proprio incendio sotto le lenzuola. Prima di iniziare ricorda che il partner è lì con te per divertirsi e per godere, non per giudicarti in alcun modo. Dunque lasciati andare e cerca di vincere la timidezza, sperimentando quanto il dirty talk possa rivelarsi afrodisiaco. Se la paura ti blocca il consiglio è quello di partire per gradi, cominciando con frasi che non siano particolarmente volgari oppure esplicite.

Non sai cosa dire? Lasciati andare, pensando solo a divertirti e improvvisa, abbandonandoti alla passione. Ovviamente – come accade per ogni pratica sessuale – è necessario che ci sia il consenso pieno dell’altra persona. Cerca di capire se il partner si sente a suo agio con il dirty talk è importante almeno quanto scoprire quali sono le frasi che preferisci (e che preferisce) per aumentare la libido.

Dunque sei pronta a dare il via alle danze? Ok, allora parti con qualche frase che possa stimolare la fantasia. Ad esempio durante i preliminari mordigli il labbro, poi sussurragli all’orecchio: “Strappami i vestiti”. Poi passa a qualcosa di più hot. Toccalo dove piace a lui e digli: “Mi piace quando...”, svelando in modo esplicito la tua pratica sessuale preferita. Questo consentirà di aumentare l’autostima e gli farà capire al tempo stesso cosa ti piace davvero.

Vuoi spingerti oltre? Punta sul potere della vista. Posizionati davanti a lui e digli: “Guardami mentre faccio...”, iniziando con sfacciataggine a fare qualcosa che ti eccita (e che lo eccita). Un altro ottimo modo per stimolare il desiderio è quello di mescolare il dirty talk con il praise kink. Un esempio? Chiedigli direttamente: “Dimmi quanto mi vuoi”, parlando in modo palese di desiderio reciproco. Se vuoi rendere momento ancora più eccitante elenca tutto ciò che ti piace e che ti eccita dell’altro, chiedendogli poi di fare lo stesso. Prendi in mano la situazione, mostra la tua sicurezza nell’intimità con il partner e aumenta il vostro feeling, svelando in modo esplicito cosa è per te il piacere e cosa vorresti fare all’altro.