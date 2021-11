Le migliori posizioni del Kamasutra per stimolare punto G e dintorni, zona erogena per eccellenza del piacere femminile.

Le migliori posizioni per stimolare la zona del punto G

Sull'esistenza o meno del punto G grande è la confusione sotto il cielo, ma pur ammettendo che questo leggendario punto sia appunto solo una leggenda (come alcuni sostengono), non si può negare che la parte anteriore della parete vaginale sia un punto particolarmente sensibile agli stimoli.

E se stimolare questa zona in particolare durante il sesso può aiutarci a raggiungere l'orgasmo, ecco un po' di suggerimenti dedicati alle posizioni sesso Kamasutra più adatte per stimolare appunto la zona del punto G. Ovviamente, ognuno ha i suoi gusti... e per trovare la posizione ideale la parola d'ordine è una sola: sperimentare.

La posizione della carrozza

Perché una posizione favorisca il piacere femminile, è necessario che il pene termini il suo movimento nella zona del punto G, invece che sul fondo della vagina, come nel coito classico. Per questo, le posizioni migliori sono quelli in cui si sta l'uno di fornte all'altra e in cui la penetrazione avviene un po' "di sbieco", come nella posizione dell'amazzone della carrozza, che vedete sopra, e di cui esistono diverse varianti, con inclinazioni del busto e posizioni delle gambe leggermente diverse. Vi basta sperimentare diverse inclinazioni per trovare quella più piacevole per voi

Posizione dell'unione dell'ostrica

La posizione dell'unione dell'ostrica, presenta diversi vantaggi per il piacere femminile, e - assieme alla posizione dell'amazzone - è una di quelle più efficaci per raggiungere l'orgasmo. In questa posizione del Kamasutra infatti il pene spinge direttamente sul punto G, sia che le gambe siano chiuse o divaricate, piegate o appoggiate alle spalle del partner. Se volete, potete stimolare contemporaneamente il clitoride, e mettere un cuscino sotto le pelvi in modo che l'asse della penetrazione sia quello ideale.

Posizione della gru

Anche le posizioni da dietro possono essere adatte a stimolare il punto G, perchè in questo modo si raggiunge facilmente la zona che ci interessa con la punta del pene. Che siate in piedi o piegate in avanti (la classica posizione della "pecorina"), l'importante è che l'asse della penetrazione sia tale da far spingere il pene sulla parete anteriore della vagina. Provate diverse inclinazioni del busto, aiutatevi con dei sostegni (ad esempio una sedia sulla quale posare il piede per non fare fatica) per scoprire qual è la posizione più adatta.

Masturbazione manuale

Per localizzare il punto G e stimolarlo in modo efficace, le mani (le tue, ma anche del partner) possono essere grandi alleate: esercitando una leggera pressione tenendo le dita leggermente ricurve verso la parete anteriore della vagina, dovresti provare una sensazione un po' particolare, che potrebbe anche essere simile all'istinto di urinare.

Non preoccuparti: è normale, e ricorda che perché la stimolazione del punto G sia piacevole, spesso occorre essere molto eccitate. Per superare questa sensazione, prova ad accarezzare contemporaneamente il clitoride: aiuterà il corpo ad abituarsi ai nuovi piaceri. Le posizioni più adatte, sono quelle in cui sei stesa sulla schiena, che ti permettono di rilassarti e al partner di avere accesso alle tue zone erogene.

Posizione dell'unione dell'elefante

Anche questa posizione sdraiata - lui è steso sopra di lei, i corpi paralleli - può essere l'ideale per il piacere femminile e la stimolazione del punto G. Gli unici inconvenienti sono che non potrete guardarvi negli occhi, né stimolare il clitoride durante la penetrazione, ma potete sempre contare sull'effetto eccitante di sussurri hot...

Posizione dell'incudine

Tra le posizioni del kamasutra più adatte per stimolare il punto G, c'è una variante confortevole del missionario ad angolo retto, in cui lei appoggia le gambe sulle spalle di lui, che può contemporaneamente stimolare il clitoride. E il piacere arriva in pratica senza che lei debba fare alcuno sforzo... ideale per le sere in cui siete stanche!

Posizione dell'aratro

Una variazione della posizione del missionario con le gambe alzate, ideale per stimolazione del punto G e per favorire l'orgasmo femminile: in questa immagine, il partner piega le gambe della donna, unite e premute contro il busto. In questo modo, la penetrazione risulta più profonda e la vagina più stretta, per il piacere di entrambi.

Posizione della sdraio

Ecco un'altra posizione molto efficace nella stimolazione della zona anteriore della vagina: lui si stende, mentre lei si posiziona sopra di lui ma dandogli le spalle. In questo modo, sperimentando diverse inclinazioni di schiena e gambe è possibile trovare la posizione precisa che ci soddisfa maggiormente.