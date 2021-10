Quando si sta da un po' di tempo con lo stesso partner, le posizioni utilizzate abitualmente possono far sì che il suo corpo anticipi l’orgasmo, e lui può venire prima del tempo. Ecco perché provare queste posizioni, in grado di ritardare leggermente il piacere

La durata media di un rapporto sessuale non dovrebbe essere più di 9 minuti: un lasso di tempo apparentemente molto breve, cosa che si può spiegare col fatto che la percezione del tempo in frangenti simili può essere molto dilatata. Ma a prescindere da questo può capitare che ci sia l'esigenza di prolungare la durata del rapporto: questo soprattutto nei casi in cui lei necessita di tempistiche più lunghe rispetto a lui nel raggiungimento del'orgasmo.

I metodi per prolungare il rapporto sessuale sono diversi, e tra questi troviamo sicuramente l'uso di una serie di posizioni Kamasutra che possono dare un aiuto efficace nel prolungare i rapporti e migliorarne la qualità. Andiamo a vederne alcune.

1. L'intreccio

La posizione dell'intreccio (le gambe e i corpi intrecciati appunto tra di loro) aumenta la resistenza al piacere nell'uomo perché la penetrazione risulta meno profonda, ad esempio rispetto al missionario o a una pecorina. Inoltre, la vicinanza dei due corpi permette di apprezzare il contatto della pelle e lo scambio di sguardi, rendendo la posizione molto romantica e intima.

2. La fenice gioiosa

Funziona perché è un'altra posizione molto romantica del Kamasutra. La donna, cingendo il partner con le gambe, può abbracciarlo e guardarlo negli occhi. Ma il bello è che stando sopra di lui può controllare la penetrazione e il ritmo del rapporto, dominando in questo modo anche la sua eccitazione e cercare di allungare i tempi di raggiungimento dell'orgasmo in base alle sue esigenze.

3. Andromaca

La posizione di Andromaca (lei seduta perpendicolarmente sul pene di lui) è tra le più accreditate per il ritardo dell'eiaculazione maschile. Questa posizione infatti permette alla donna di controllare a pieno il suo uomo che si rilassa perché sdraiato sulla schiena e deve "solo" occuparsi di mantenere l'erezione il più a lungo possibile.

4. Allineamento inverso

Di cosa si tratta? Si tratta di una posizione che ricorda il 69, anche se non implica il sesso orale. Lui si stende sulla schiena, lei si stende supina sopra di lui ma al contrario, con la testa verso i suoi piedi, e in questo modo si lascia penetrare.

In questo modo la penetrazione è poco profonda. Ecco perché consente all'uomo di controllare l'orgasmo e ritardare il piacere seguendo i ritmi della partner.

5. La posizione dei rematori

Quella dei rematori è considerata una delle posizioni più sexy dell'intero Kamasutra. Seduti l'uno di fronte all'altra, i due amanti possono innanzitutto 'godere' della vista di loro stessi ma soprattutto della penetrazione. Allo stesso tempo, riescono entrambi a controllarne la profondità: l'uomo è facilitato nel compito di trattenere il momento dell'orgasmo.

6. Il cavallo (capovolto)

In questa posizione, l'uomo, sdraiato supino, gode dei movimenti della compagna che stando a cavalcioni su di lui (ma con la schiena e non il viso rivolti verso il partner) controlla appieno non solo la profondità della penetrazione, ma anche l'inclinazione del pene nella vagina. Non avendo nessun tipo di potere, si rimette alle decisioni della donna, che tende ad adeguare le sensazioni di piacere alle sue.