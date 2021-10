Lui ha il pene piccolo? Sai già che le dimensioni non contano, ma le posizioni si: ecco quali sono le migliori da sperimentare

Quali sono le posizioni per fare sesso più soddisfacenti se lui ha il pene piccolo? Sappiamo ormai tutti che le dimensioni del pene non sono così pregiudicanti come narra la leggenda. Ognuno di noi è diverso, e le parti del nostro corpo possono avere proporzioni e misure diverse - e questo vale perfettamente anche per gli uomini e i loro genitali.

Ma quando possiamo affermare che un uomo è poco dotato? La dimensione media del pene varia fra gli 11 ed i 17 cm e in termini tecnici si parla di micro-pene solo quando il membro maschile non supera i 7 centimetri da eretto. Considera poi che nella vagina la parte più sensibile, quella dunque in grado di dare maggior piacere, è quella esterna, la pubico-clitoridea.

Molti uomini dimenticano che è il clitoride il vero e proprio centro del piacere femminile e che quindi, anche se non si è particolarmente dotati, si possono tranquillamente far raggiungere alla propria partner orgasmi intensi e multipli.

Ma se avere il pene "piccolo" è tutt'altro che un handicap, resta il fatto che a livello strettamente anatomico esistono alcune posizioni sessuali più adatte a questa conformazione fisica, a partire da quelle che facilitano la penetrazione e possono renderla più profonda.

La montagna magica

Nella posizione della montagna magica la cosa più importante è fare un sapiente uso dei cuscini, si tratta poi di una posizione molto rilassante e comoda, quindi davvero alla portata di tutti. Prevede che la donna si stenda a pancia in giù e l'uomo la penetri da dietro, ma con l'accortezza di posizionare sotto il bacino di lei una pila di cuscini.

In questo modo il partner dietro di te si troverà alla giusta altezza e potrà facilmente penetrarti.

Poggiando tutto il suo peso su di te, ti assicurerà una penetrazione profonda, che aumenterà di intensità se tu stringi le gambe durante la penetrazione.

Posizione dell'aratro

In questa posizione devi sdraiarti supina, flettere le gambe e afferrare le tue caviglie, un'azione che ti obbligherà a sollevare il bacino. Lui potrà così penetrare facilmente tra le tue gambe e controllare il ritmo.

L'aratro è una buona posizione anche per la stimolazione del punto G, ma ricordati che tu dovrai essere piuttosto flessibile per mantenere bene la postura.

La farfalla

Se il tuo partner ha il pene piccolo un segreto per provare più piacere è indovinare l'angolatura di penetrazione. La posizione della farfalla è una delle più indicate per sperimentarne di diverse finché non si trova quella più piacevole per entrambi.

Distesa su un letto o un tavolo, sollevi il bacino verso di lui, in piedi di fronte a te. Il partner solleverà o abbasserà il tuo bacino in modo da provare diverse angolazioni di penetrazione, fino a trovare quella ideale.

La piovra

Nella posizione della piovra tu sei distesa sulla schiena, lui è in ginocchio davanti a te e tu alzi una delle due gambe: se sei particolarmente flessibile puoi arrivare a posizionare la gamba sulla spalla di lui, ma non è necessario. In questa posizione lui ti può penetrare e al tempo stesso può toccare il tuo corpo.

Cambiando gamba, potrete anche variare l'angolatura della penetrazione.

A cavallo

La posizione a cavallo è una delle posizioni più raccomandate se il partner ha un pene piccolo.

L'uomo è disteso sulla schiena, mentre tu gli stai sopra poggiata sulle ginocchia, dandogli le spalle. Potendo tu controllare il movimento, puoi decidere l'intensità della stimolazione del clitoride, la velocità e la profondità di penetrazione, e cambiare ritmo a seconda delle tue preferenze.