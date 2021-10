Se madre natura con il tuo partner è stata particolarmente generosa, vale la pena approfittarne. E per non incorrere in qualche spiacevole imprevisto meglio sapere “come muoversi”: ecco 5 posizioni per sfruttare al meglio le doti del tuo lui

Non è detto che un pene grande faccia automaticamente la felicità di ogni donna: il famoso adagio sulle proverbiali "dimensioni" che non contano non è del tutto infondato. La questione dirimente è che le dimensioni del pene non sono qualcosa di oggettivamente apprezzato: ognuno di noi è diverso, e soprattutto ognuno di noi ha gusti differenti.

Per questo un uomo particolarmente dotato può trovare il favore di alcune donne, mentre per altre può risultare addirittura complesso approcciarsi, anche solo per ragioni fisiologiche.

A seconda infatti della nostra conformazione genitale, una penetrazione troppo profonda o un diametro del pene troppo grosso potrebbero arrecare spiacevoli fastidi e rovinare quello che dovrebbe essere un momento interamente dedicato al piacere e al divertimento.

Come ovviare? Innanzitutto usando il lubrificante per agevolare i movimenti, e in secondo luogo scegliendo posizioni sessuali che aiutino, dando a te il controllo della situazione e della penetrazione. Insomma tutte quelle posizioni che danno a te la possibilità di "dettare le regole del gioco".

Eccone 5 da provare subito.

La posizione dell'allineamento inverso

Ecco una posizione bizzarra (almeno apparentemente), ma in realtà molto meno complessa di quanto sembri, e anche molto eccitante. Lui si stende sulla schiena, mentre lei si stende sopra di lui, ma al contrario, con la testa verso i piedi di lui.

Lei apre leggermente le gambe per permettere la penetrazione e poi subito le richiude: in questo modo non c'è bisogno di muoversi troppo, e anzi lei ha il controllo totale dei movimenti. Al contempo questa posizione non permette a lui di spingere fino in fondo, assicurandogli però allo stesso tempo un'esperienza molto coinvolgente.

Posizione dell'unione del granchio

Questa posizione può sembrare non comodissima, ma è tra le più indicate - e piacevoli - in caso di un pene maschile particolarmente "ingombrante".

Lui è sdraiato sul letto e tu ti sdrai sopra di lui supina in modo che la penetrazione avvenga da dietro. In questo modo i due corpi formeranno un angolo che non gli consentirà di penetrarti completamente fino in fondo, ma sarà comunque in grado di stimolare al meglio le tue zone erogene, anche con carezze al seno o sul clitoride.

La posizione del loto

Questa è una posizione molto intima, che permette di baciarsi, accarezzarsi, guardarsi negli occhi e sussurrarsi parole dolci anche durante l'atto sessuale.

Lui è seduto sul letto con le gambe allargate e tu sei seduta sopra di lui, vis a vis. Ora incrocia le tue gambe dietro la sua schiena e lasciati penetrare muovendoti a ritmo con il bacino e aiutandoti con le gambe.

Se riesci, puoi anche inarcarti leggermente indietro per permettere al tuo lui di toccare, baciare, accarezzare o semplicemente guardare il tuo seno.

La posizione al muro

Questa posizione viene eseguita stando in piedi, uno di fronte all'altro, e tu appoggiata al muro.

Avvolgi una gamba intorno al suo bacino e permettigli in questo modo di penetrarti facilmente, ma non completamente (forse dovrà chinarsi leggermente per farlo al meglio).

Solitamente lo svantaggio di questa posizione consiste proprio nel non permettere una penetrazione profonda ma, in questo caso, è proprio quello che cerchi, giusto?

La posizione del granchio innamorato

Questa posizione, dal nome così simpatico, in realtà richiede una buona dose di flessibilità, forza fisica e allenamento.

Non spaventati, con un po' di (piacevole) pratica, ne trarrai gran giovamento! Seduti uno di fronte all'altra, con le gambe aperte e piegate (come le chele di un granchio), incastratevi appoggiandovi sulle mani che saranno distese dietro di voi. Stringi quindi gli arti inferiori ai suoi fianchi e posizionati come se dovessi fare un leggero squat; lui potrà così penetrarti, senza spingere troppo a fondo.