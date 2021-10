A detta di molte donne, sembra che le posizioni dove è lei a stare sopra, dando ritmo e tempi al piacere, siano quelle in cui è più facile raggiungere l'orgasmo... Eccone alcune varianti da sperimentare

Quando si parla di posizioni Kamasutra spesso si tende subito a pensare a due macrogategorie:

le posizioni con lui sopra (missionario e varianti)

le posizioni con lei sopra

Probabilmente è una categorizzazione riduttiva, ma questo non vuole dire che all'interno di questo due macro insiemi non ci sia modo di giocare molto con la fantasia.

In questo articolo parliamo delle posizioni per fare sesso in cui la donna sta sopra all'uomo: la posizione base è meglio conosciuta come "amazzone", ma le varianti possono essere tantissime. Si tratta quasi sempre di posizioni in cui la donna ha maggiormente il controllo della situazione, e che quindi possono risultare utili a raggiungere più facilmente l'orgasmo per alcune donne (questo è ovviamente soggettivo).

La posizione della cowgirl o amazzone

Semplicissima ma efficace (lei sta sopra, in ginocchio, ma esistono anche infinite varianti: lei con le gambe piegate, con il busto eretto o in avanti...), la posizione della cowgirl, detta anche dell'amazzone, è una delle più amate dalle donne: la penetrazione è efficace nello stimolare il punto g, permette di controllare a proprio piacimento i movimenti, di condurre l'amplesso secondo il proprio ritmo; inoltre permette a lui o a lei di stimolare il clitoride o i capezzoli.

Per rendere questa posizione ancora più piacevole, prova a muovere il bacino avanti e indietro (per una stimolazione extra del punto G), magari andando un po' all'indietro con la schiena, oppure prova i movimenti circolari: sfregando con il corpo del partner, il clitoride sarà ampiamente stimolato.

Ti piacerà perché: ti sentirai come una dea che cavalca il piacere e ha un perfetto controllo sul suo corpo: così potrai giocare a stare sulla soglia dell'orgasmo, rendendolo ancora più forte.

La posizione del granchio

Visti di lato, i corpi degli amanti sembrano un granchio, ma la sua presa è tutt'altro che dolorosa. Lei sta sopra di lui, ma con la testa verso i suoi piedi e allungata supina. Data la complessità della posizione, che richiede una certa flessibilità, è meglio posizionarsi inizialmente in una posizione più classica, per poi spostarsi gradualmente fino a trovarsi stesi sulle gambe del partner, con le proprie sulle sue spalle.

Ti piacerà perché: permette di guardarsi negli occhi - socchiusi - proprio mentre si è nell'estasi, di stare a contatto con il corpo del partner e di mettere a frutto quei piccoli movimenti della muscolatura vaginale che tanto possono aiutare il piacere di entrambi.

La posizione della sdraio

Per questa posizione seduta del Kamasutra bisogna avere gambe ben allenate, oppure degli appoggi con cui aiutarsi. Lui può stare allungato supino, oppure può alzare il busto a metà o addirittura sedersi. La donna si accomoda sul partner dandoglie la schiena

Lui può sostenere lei tenendole i fianchi, oppure lei può appoggiarsi con le mani sulle sue cosce, e "usarlo" come se fosse il suo dolce appoggio: nel frattempo, lui può accarezzare il seno.

Per una variante più rilassante, meglio non utilizzare i classici movimenti su e giù, ma mantenere la posizione e provare a fare dei piccoli movimenti circolari con il bacino.

Toro seduto: variante della sdraio

Questa posizione è la variante seduta della posizione della sdraio: la differenza sta appunto nel fatto che lui si siede, e può incrociare anche le gambe.

I corpi sono raccolti e molto vicini, la stimolazione non è troppo profonda, ma delicata. Lui può sorreggere lei con le mani, accarezzando il seno o il clitoride, può stare con le gambe distese oppure piegate, seduto sulla sponda del letto.

Ti piacerà perché: vi sentirete vicinissimi e tu potrai approfittare del potere eccitante di sentire il suo respiro sul collo. Se poi ti sussurra qualche frase un po' osé, meglio ancora.

La posizione della reverse Cowgirl

La posizione della reverse cowgirl non è altro che la variante rovesciata in cui lei sta sopra, dando le spalle al partner, che viene amabilmente cavalcato. Ci si può sostenere sulle gambe o sul petto del partner; si può giocare bene con i movimenti "su e giù", con quelli circolari, ma anche con l'inclinazione del corpo, magari allungandosi completamente su di lui, in modo che il pene vada a stimolare al massimo i punti dove il piacere è più intenso.

Ti piacerà perché: permette di dare libero sfogo ai propri istinti e alle proprie voglie, dettando il ritmo della cavalcata. Inoltre, lo spazio di manovra per stimolare il clitoride è più che ampio.

La posizione della sponda

Per la posizione dell'altalena ci si siede sulla sponda del letto: lui si allunga supino sul bordo, in maniera da tenere i piedi per terra, lei si mette sopra di lui dandogli le spalle. Il vantaggio di questa posizione è che lei può fare meno fatica, appoggiandosi al letto o al pavimento a seconda di come è più comoda

La posizione del loto

La posizione del loto è un grande classico, e consiste nel fare sesso da seduti: lei ovviamente si posiziona sopra di lui, e gli avvolge il corpo con le gambe.

Si tratta di una posizione che spesso si mantiene per un tempo limitato perchè non per tutti è molto agevole, ma d'altro canto è estremamente intima e coinvolgente. Per renderla meno faticosa si può alternare al cosidetto "loto dischiuso": i due partner stendono leggermente le gambe in avanti, mandano indietro la schiena e si appoggiano all'indietro con le mani, procedendo con movimenti lenti e piacevoli.