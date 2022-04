L a posizione dell'unione dello Scorpione è una fra le più rilassanti e sexy del Kamasutra: l'ideale per accendere la passione

Il Kamasutra ci regala spesso posizioni originali e particolari, perfette per sperimentare e provare nuovi livelli di piacere. Come la posizione dell’unione dello Scorpione, decisamente acrobatica, ma very spicy! L’uomo infatti si posiziona supino e a prendere in mano la situazione è la donna che si sdraia letteralmente su di lui, da dietro, inarcando la schiena. Il risultato è un contatto avvolgente e sensuale, in cui entrambi i partner hanno enormi benefici. La donna infatti si sentirà libera di guidare il suo piacere e quello dell’altro, fra movimenti più o meno lenti, mentre si godrà una eccitante panoramica del lato B della partner, stimolando le sue zone erogene.

Posizione dell'unione dello Scorpione

Fra le posizioni Kamasutra, quella dell’unione dello Scorpione è senza ombra di dubbio una delle più originali. Il nome così particolare trae spunto dai movimenti che a questo aracnide quando si muove. La donna infatti, proprio come uno Scorpione che sta per attaccare, si posiziona, di spalle, sull’uomo, inclinandosi piano piano all’indietro. Il contatto è totale e le sensazioni intense e travolgenti. Si tratta, non a caso, di una delle posizioni del Kamasutra in cui è più facile raggiungere l’orgasmo di coppia.

Pro della posizione

Fra le posizioni per fare sesso con lei sopra, quella dell’unione dello Scorpione è una fra le più spicy, l’ideale per accendere il desiderio, per provare qualcosa di nuovo e lasciarsi andare. La posizione in cui si trova la donna infatti le conferisce grande sicurezza e la fa sentire ancora più sexy. Il contatto fra i partner d’altronde è massimo e ad essere stimolate sono diverse zone erogene del corpo. Se lei ha la situazione in mano, lui non rimane di certo immobile, ma ha la possibilità di stimolarle il clitoride e di accarezzarle i seni e le natiche con le mani libere.

Controindicazioni

Se sei in cerca di posizioni per fare sesso rilassanti quella dell’unione dello Scorpione potrebbe regalarti ottime sorprese. Anche se all’inizio sembra complicata, in realtà una volta trovato il giusto ritmo e cancellati gli imbarazzi, il sesso potrebbe rivelarsi very hot.

Nonostante ciò vi sono alcune controindicazioni. Non si tratta della posizione giusta se cerchi una serata a base di sesso selvaggio. L’ampiezza dei movimenti infatti è piuttosto limitata, dunque dovrai muoverti con accortezza per non fare male al partner. L’unione dello Scorpione inoltre è sconsigliata per chi ha problemi alla schiena: la donna infatti dovrà inarcarla parecchio, rischiando qualche doloretto. Se proprio vuoi provare questa posizione del Kamasutra potresti iniziare con una variante comoda, stendendo le gambe nella stessa direzione di quelle del partner, anziché piegarle.

Le varianti

Le posizioni in cui la donna prende il controllo sono spesso le più eccitanti e ottime per portare una scossa al rapporto sotto le lenzuola. La più classica è la posizione della cowgirl o dell’amazzone, ma c’è anche quella della reverse cowgirl che offre una stimolazione maggiore. Si tratta di posizioni molto piacevoli per lei per tantissimi motivi. Prima di tutto riesce ad avere un maggiore controllo sull’orgasmo, inoltre il piacere è molto più intenso. Il motivo? Durante la penetrazione vengono stimolati i punti più sensibili sia della vulva che della vagina.

I vantaggi ci sono pure per l’uomo. Il contatto è profondo e, al contrario di quanto si pensa, non è solo la donna ad avere il potere. Il partner infatti ha la possibilità di gestire movimento, tempo e velocità, piegandosi o tirandosi indietro, in un gioco divertente ed eccitante.