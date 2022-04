L a posizione dell'unione della scimmia è una fra le più acrobatiche del Kamasutra, perfetta per regalare sensazioni intense e travolgenti

Il Kamasutra offre un’ampia varietà di idee per sperimentare sotto le lenzuola: la posizione della scimmia è senza dubbio una fra le più piccanti. Sono tante le posizioni del sesso con i nomi degli animali che sono state illustrate nel famosissimo testo indiano. Le figure a volte sono un po’ complicate, ma se hai voglia di cimentarti in qualcosa di nuovo (e metterti alla prova) non ti resta che seguire le indicazioni e accendere la passione!

Posizione dell’unione della scimmia

L’unione della scimmia è fra le posizioni Kamasutra una fra le più ardite, perfetta per le coppie intraprendenti. Adatta ai più allenati, prevede che l’uomo si posizioni supino e con le gambe alzate, facendo leva su piedi e bacini. La donna, a questo punto, dovrà mettersi carponi oppure seduta, sostenendosi con le braccia e favorendo la penetrazione. A decidere il ritmo del rapporto sarà proprio lei, che si dovrà muovere avanti e indietro, in una danza erotica, più veloce o più lenta in base alle esigenze.

Pro della posizione

Decisamente originale e divertente, questa posizione del Kamasutra consente di provare sensazioni frizzanti, nuove e decisamente eccitanti. Il contatto è molto forte e quasi “animalesco”, con i piedi dell’uomo posati sulla schiena della donna. La stimolazione è intensa e travolgente, con l’orgasmo che può arrivare in pochi secondi. Questo perché a guidare i giochi è lei: muovendosi avanti e indietro (ma anche di lato), potrà infatti rendere più o meno profonda la penetrazione, regalandosi sensazioni nuove.

Anche se richiede uno sforzo non da poco (e un gioco di bilanciamenti particolare) la posizione dell’unione della scimmia è l’ideale per fare l’amore in modo differente. Ti consentirà di scoprire nuove vette di piacere e di raggiungere un orgasmo di coppia eccezionale e intenso.

Controindicazioni

La posizione dell’unione della scimmia richiede una buona dose di allenamento. Per favorire l’equilibrio il consiglio è quello di sostenersi a vicenda per i polsi. Come tutte le posizioni per fare sesso acrobatico e le posizioni per fare sesso da dietro, anche questa necessita di una buona preparazione. A compiere lo sforzo maggiore sarà la donna che dovrà restare in sospensione sostenendosi con le braccia e le gambe, mentre si muove. Si tratta di un aspetto fondamentale visto che una caduta potrebbe rivelarsi non solo imbarazzante, ma anche piuttosto pericolosa per l’uomo.

Non solo: l’unione della scimmia è sconsigliata per chi vive ancora con un certo imbarazzo l’incontro con il partner. Il contatto fra i corpi infatti è totale, perciò se provi delle remore a mostrare il tuo lato B (e non dovresti!) questa potrebbe essere una posizione poco adatta.

Le varianti

Il Kamasutra, come anticipato, presenta moltissime posizioni ispirate agli animali. Non solo la posizione dell’unione della scimmia, troviamo anche la classica doggy style in cui la donna, inginocchiata, viene penetrata dall’uomo che la sostiene per i fianchi.

La posizione della piovra, invece, prevede che l’uomo sollevi la donna. La partner dovrà posare la parte bassa della schiena direttamente sulle gambe di lui oppure su un cuscino, consentendogli di cambiare in base alle esigenze l’angolo di penetrazione.

L’unione della tigre, romantica e passionale, prevede che l’uomo penetri profondamente la donna, modificando anche qui l’angolazione e il ritmo in base a come vengono spostate le gambe. A rendere intenso il rapporto sarà il contatto visivo e quello con i corpi, decisamente intimo.

Infine non può mancare la posizione del ragno in cui i partner si tengono per le braccia con i corpi distanti. Le gambe e il bacino durante l’amplesso sono intrecciate e formano, appunto, le zampe del ragno.