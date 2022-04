L a posizione della piovra è una fra le più sensuali del Kamasutra, l'ideale per sperimentare e accendere la passione

Il Kamasutra non è solo un elenco di posizioni (alcune davvero bizzarre), ma una vera e propria guida per sperimentare il piacere e imparare a conoscere se stessi e il partner attraverso sensazioni inedite. In particolare la posizione della piovra (o unione della piovra) consente un contatto totale fra gli amanti. I partner possono non solo toccarsi, ma anche guardarsi direttamente negli occhi nel momento del massimo piacere. Il risultato è una sensazione di grande intimità.

Posizione della piovra

Quella della piovra è una posizione Kamasutra piuttosto semplice da realizzare, ma di grande effetto. Consente infatti una penetrazione profonda e intensa, stimolando sia la zona vaginale che quella clitoridea. La donna si posiziona sdraiata sulla schiena, allarga le mani e mette le braccia dietro la sua testa. L’uomo dovrà dunque mettersi fra le sue gambe. A questo punto la coppia si muoverà per formare proprio la figura di una piovra.

Una gamba di lei salirà, posandosi sulla spalla del partner che utilizzerà le mani per accarezzarle il corpo oppure sostenerla. La posizione permette alla coppia di toccarsi e guardarsi. La donna sperimenta un piacere intenso, mentre l’uomo ha la possibilità di controllare spinte e ritmo, seguendo le sensazioni del momento.

Nella versione classica le mani della donna si muovono libere per accarezzare il corpo del partner e il suo. Chi vuole provare qualcosa di più audace potrebbe legare le mani con un nastro, sperimentando sensazioni ancora più intense.

Pro della posizione

Non è un caso se quella della piovra è fra le migliori posizioni per fare sesso da dietro. I vantaggi ci sono sia per l’uomo che per la donna. La penetrazione infatti è profonda e si possono stimolare tantissime zone erogene. Appoggiando un cuscino proprio sotto i glutei, la donna vivrà sensazioni ancora più intense per un rapporto super hot. Lui invece ha la possibilità di controllare al meglio la penetrazione, scegliendo ritmo e velocità, ma soprattutto giocando con le sue mani libere sul corpo di lei.

Controindicazioni

La posizione della piovra non è adatta a tutti o, per meglio dire, non è l’ideale se hai poca voglia di faticare. Non si tratta infatti di una posizione del Kamasutra particolarmente comoda o rilassante. Inoltre è sconsigliata per chi apprezza il sesso slow, con movimenti lenti e dolci, in un crescere di piacere. Soprattutto gli uomini infatti potrebbero trovarla limitante.

Le altre posizioni “animal”

Quella della piovra non è l’unica posizione del Kamasutra che si ispira al mondo animale. Nell’antilope, ad esempio, la dona è girata di schiena e si sostiene sule ginocchia, formando con le braccia una sorta di tavolino. L’uomo si posiziona in ginocchio dietro di lei, regalandole piacere con ogni minimo movimento.

L’elefante invece prevede che la donna si metta distesa con la pancia leggermente sollevata grazie al cuscino. Anche in questo caso l’uomo si troverà dietro. La posizione è piuttosto intensa perché le teste sono abbastanza vicine per baci e sussurri, mentre l’angolo di penetrazione consente di stimolare clitoride e punto G.

Arriva dal mondo animale pure la posizione dell’ape. L’uomo è seduto, mentre la donna si posiziona sopra di lui, dandogli le spalle. A controllare il rapporto sarà lei, decidendo movimento, rapidità e angolazione. Il partner potrà seguirla, sino all’orgasmo, afferrandola per cosce e glutei, seguendo il suo ritmo.

La tigre è invece una variante del celebre missionario. La donna sta sdraiata sulla schiena, mentre il partner è sopra di lei, così tanto da trovarsi faccia a faccia. Lei tiene le gambe chiuse, trattenendo l’uomo in una sorta di morta del piacere. Più le gambe della donna sono in alto, più profonda risulterà la penetrazione.