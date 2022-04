L a posizione dell'unione dell'ostrica è una delle più erotiche del Kamasutra, da provare per lasciarsi andare a sensazioni uniche e intense

Il Kamasutra ci offre tanti spunti per scoprire nuove angolazioni e sfumature del piacere. Con la posizione dell’unione dell’ostrica, ad esempio, non solo si stimolano punti erogeni sconosciuti, ma si accresce l’eros grazie agli sguardi che non si perdono nemmeno per un secondo. Comoda, rilassante e semplice, questa posizione è l’ideale per regalare un tocco di spicy a ogni incontro sotto le lenzuola. Lei si sentirà bellissima e sensuale, mentre lui proverà sensazioni forti.

Posizione dell’unione dell’ostrica

Fra le posizioni Kamasutra quella dell’ostrica è una fra le preferite dagli uomini. A guidare i giochi infatti è proprio lui che avrà, grazie all’ostrica, una visione paradisiaca della partner e sentirà l’eccitazione crescere grazie alla sensazione di controllo.

Come funziona? Si tratta di una variante decisamente piccante del classico missionario. La donna infatti si posiziona sulla schiena, sollevando le gambe. La posizione finale dipende dal suo livello di flessibilità. Potrà incrociare le caviglie dietro il collo del compagno, piegare le ginocchia verso la sua testa oppure, per una maggiore comodità, posare le piante dei piedi sul petto di lui.

A modificare la posizione dell’unione dell’ostrica sarà anche l’uomo che potrà aiutare la partner tenendola per i glutei, sostenendola per le ginocchia o le caviglie. Nonostante si tratti di una posizione relativamente semplice, regala un piacere intenso ed è decisamente spicy. Le parti intime della donna infatti sono totalmente esposte alla vista del partner, per un’esperienza super eccitante.

Pro della posizione

Fra le posizioni per fare sesso con lui sopra, quella dell’ostrica è una fra le più sensuali ed erotiche. I partner hanno la possibilità di guardarsi negli occhi, lanciandosi occhiate intense e leggendo sul volto dell’altro le espressioni di piacere. L’uomo può piegarsi a baciare la compagna, se lo vuole, aumentando o diminuendo il ritmo.

La posizione raggomitolata è l’ideale per garantire alla donna un orgasmo intenso. La penetrazione infatti è profonda e permette di provare sensazioni inedite. L’uomo, da parte sua, riveste un ruolo attivo che, sia dal punto di vista fisico che mentale, aumenta l’eccitazione.

Controindicazioni

L’unione dell’ostrica è una posizione perfetta per le coppie che sono in cerca di qualcosa di nuovo e vogliono aggiungere pepe a una serata d’amore. Attenzione però, nonostante non sia una posizione acrobatica del Kamasutra presenta comunque delle difficoltà. Innanzitutto è sconsigliata per chi ha problemi alle ginocchia.

L’angolazione si può cambiare, ovviamente, ma la donna dovrà comunque tenere le gambe piegate durante il rapporto. Inoltre è sconsigliato a chi non ha un buon livello di intimità con il partner. Lei infatti si sentirà totalmente esposta allo sguardo di lui e questo potrebbe creare imbarazzo. Il consiglio? Partire dalla posizione del missionario e, man mano che il piacere cresce e si amplifica, passare a quella dell’unione dell’ostrica.

Infine alcune donne tendono a non apprezzare molto questa posizione perché hanno un ruolo meno attivo rispetto all’uomo. In realtà la posizione dell’ostrica permette anche a lei di muoversi (seppur in modo limitato). Potrà infatti sollevare oppure abbassare il bacino durante il rapporto (sfruttando pure un cuscino), alzare o abbassare le gambe, arrivando persino a posare le piante dei piedi a terra per prendere in mano la situazione e guidare il partner.

Insomma: come sempre accade quando si parla di Kamasutra le possibilità sono infinite, l’unico imperativo è quello di lasciarsi guidare dalle sensazioni (proprie e dell’altro) e inseguire il piacere sino al suo culmine, divertendosi e amandosi al meglio.