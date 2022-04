L ui sopra di te ma con un po' di pepe in più: il Kamasutra ridisegna il concetto di dominazione a letto con una posizione in cui il tuo ruolo passivo può dare estremo piacere ad entrambi. Scopri la posizione dell'unione dell'elefante.

Non è raro che il Kamasutra scelga come ispirazione il mondo animale per le posizioni; molte portano il nome di alcune specie ispirate dalla forma dei corpi che diventano un’unica entità. È il caso della posizione dell’unione dell’elefante: un modo passionale ma allo stesso tempo romantico di fare l’amore con il proprio partner.

La posizione dell’unione dell’elefante

Il Kamasutra vuole essere un vero e proprio insegnamento dell’arte di fare sesso; tra le pagine di questo antico sapere si celano numerose posizioni Kamasutra da provare: alcune più classiche, altre più stravaganti. L’idea è chiaramente quella di non far subentrare la noia ed esplorare il piacere.

Nella posizione dell’unione dell’elefante è l’uomo a dirigere i giochi: lei si stende a pancia sotto mentre lui è sopra la propria partner. L’unica libertà concessa alla donna è il movimento del busto che, con una buona parete addominale allenata, permette di variare alzandosi verso l’alto grazie anche al sostegno delle braccia.

La posizione non è particolarmente faticosa da mantenere; vuoi una variante? Per modificare i gradi della penetrazione la donna può posizionare un cuscino sotto il bacino. Apprezzata perché più romantica del classico doggy style, prevede una penetrazione profonda da dietro che riesce anche a stimolare il punto G.

Pro della posizione

Perché piace molto? Tra i pro troviamo certamente il fatto di essere una posizione comoda e facile da realizzare; si tratta quindi di una buona scelta per chi desidera iniziare a sperimentare l’arte del Kamasutra.

Conosciuta per essere una delle posizioni per fare sesso da dietro più romantiche, permette anche di stimolare zone erogene del corpo grazie al coinvolgimento delle mani. Seno e clitoride in primis, ma anche collo o altre zone particolarmente sensibili.

Se nella versione classica entrambi hanno le gambe distese e usano le braccia per fare leva, devi sapere che esiste una variante in cui lui non è disteso ma seduto sopra di lei: in questo modo riesce a controllare molto meglio la penetrazione ma anche la stimolazione manuale della partner.

Se i volti sono sufficientemente vicini per baciarsi, è anche vero che lo sono per sussurrarsi parole dolci… oppure per sperimentare con un po’ di dirty talking.

Controindicazioni

Questa dell’unione dell’elefante risulta essere una delle posizioni per fare sesso con lui sopra e mixa quella giusta dose di romanticismo con quella passionale. Essendo lui al comando possiamo dire che come controindicazione la donna perde il potere decisionale su quanto a fondo andare o sul ritmo.

Vuoi dare il tuo contributo? Puoi stringere le gambe per rendere la penetrazione più intensa e piacevole; le sensazioni provate faranno eccitare molto anche il tuo compagno.

Per riuscire a rendere tutto più spicy potete praticarla a bordo letto: la posizione, sicuramente più attiva per l’uomo, piace per l’estremo contatto fisico ma in caso il partner maschile abbia un peso corporeo molto superiore a quello femminile può farla sentire schiacciata.

Le varianti

Se quella dell’elefante ti è piaciuta e vuoi continuare a sperimentare, una posizione simile è quella della sponda: in questo caso lei è sdraiata sulla schiena e non a pancia sotto mentre lui la penetra mantenendo il busto alzato e sorreggendosi con le mani. L’orgasmo sarà intenso grazie al dondolio ma soprattutto se la donna alzerà la gamba facendo in modo che il suo partner la sorregga.

Un’altra variante simile con lui sopra ma lei distesa è quella del massaggiatore: questa volta avrete bisogno di una superficie d’appoggio diversa, come ad esempio una panca, tu dovrai distenderti mentre lui si metterà a cavalcioni su di te. Devi sapere che la penetrazione non è particolarmente comoda ma con l’aiuto di un cuscino proverete entrambi emozioni nuove ed intense.

Terza variante è quella della pecorina oziosa: lei è stesa ma alza i piedi, lui si posiziona dietro di lei tra le gambe per penetrarla. Il calore dei corpi vicino e la stimolazione particolare fa in modo che anche il clitoride sia coinvolto.