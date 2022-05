S ensuale e super spicy, la posizione dell'Unione dell'Antilope ti regalerà un piacere inedito, facendoti scoprire una nuova sfumatura del Kamasutra

Il Kamasutra ci offre tantissime posizioni con nomi particolarissimi, fra questi c’è quella dell’antilope. Il suo nome non evoca affatto il sesso, descrive però in modo perfetto la modalità in cui i corpi dei partner si intrecciano e si avvinghiano, fondendosi quasi. Il risultato è un piacere intenso e una posizione che regala sensazioni nuove a entrambi. Lei infatti si inginocchia di fronte al partner di spalle, favorendo una penetrazione profonda e inedita.

Posizione dell'Unione dell'Antilope

La posizione dell’Unione dell’Antilope è senza dubbio una fra le più sensuali e spicy del Kamasutra. La donna si posiziona girata di schiena, sostenendosi sulle ginocchia e sulle braccia. L’uomo, in ginocchio, si mette dietro di lei. Il piacere è controllato non solo da lui, che potrà modulare le diverse intensità delle spinte, ma anche da lei che, inarcando la schiena, potrà rendere più o meno profonda la penetrazione.

Questa posizione Kamasutra dunque mette i partner allo stesso livello, consentendo all’uomo di muovere liberamente le mani sul corpo della compagna e alla donna di controllare le spinte in base ai suoi desideri.

Pro della posizione

L’Unione dell’Antilope è apprezzata da entrambi i partner perché in grado di regalare un piacere intenso e unico. La posizione infatti consente di stimolare al massimo le pareti frontali della vagina e il punto G. Non solo: l’uomo potrà muovere le sue mani anche su seni e clitoride. In più permette di giocare con la fantasia, immaginando situazioni piccanti e particolari, semplicemente chiudendo gli occhi.

Fra le migliori posizioni per fare sesso da dietro e posizioni per stimolare il clitoride, quella dell’Unione dell’Antilope è eccellente da provare non solo sul letto, ma anche in altri luoghi come la macchina o il divano. Vuoi aggiungere ancora più pepe? Provala sul pavimento, meglio se su un morbido tappeto. Attenzione però: in questi casi la posizione si può mantenere per un periodo di tempo limitato, una volta terminata l’eccitazione infatti la donna potrebbe accusare dolore alle ginocchia!

Controindicazioni

La posizione dell’Unione dell’Antilope è piuttosto particolare e non è adatta a tutti. La penetrazione da dietro, nonostante sia l’ideale per stimolate il clitoride e le pareti vaginali, non è apprezzata da tutte le donne. Alcune non apprezzano l’impossibilità di guardare il partner negli occhi e trovano il rapporto troppo intenso, soprattutto se le spinte non sono controllate nel modo giusto. Anche la posizione assunta, con il tempo, può rivelarsi faticosa, soprattutto se si è costretti a inarcare troppo la schiena per favorire l’unione.

Le varianti

L’Unione dell’Antilope non è l’unica posizione ottima per fare sesso da dietro. Esistono infatti numerose varianti che consentono di raggiungere l’orgasmo in modo intenso e unico. Sperimentare è un imperativo quando si parla di sesso. Non solo per imparare a conoscere meglio il proprio corpo, le zone erogene e il piacere, ma anche per migliorare l’intesa con il partner.

Nell’amazzone inversa, ad esempio, a prendere il comando è la donna, proprio come accade nella classica posizione dell’amazzone. Lei infatti sta di spalle rispetto al compagno, ma controlla tempi, voglie e ritmo. La posizione è particolarmente sensuale e consente di dominare il piacere in un modo molto eccitante.

In alternativa la donna può distendersi, inarcando la schiena e regalando al partner una visuale sensualissima. L’uomo, al contrario, può posizionarsi disteso oppure seduto. In un caso i corpi saranno a contatto a 360°, mentre nel secondo lui avrà la possibilità di esplorare al massimo le zone erogene della compagna.