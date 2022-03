Posizione Kamasutra dell'umile servo

I l brivido del cunnilingus... da dietro: metti da parte tutti i tabù e lasciati andare provando la posizione dell'umile servo per provare un orgasmo intenso e coinvolgente come mai prima d'ora

Il Kamasutra nasce per sperimentare: l’idea è quella di fornire tanti spunti divertenti, passionali e originali per vivere il piacere. Non solo sesso penetrativo, se c’è una cosa che ci insegna questa antica arte è che ci sono mille modi di raggiungere l’orgasmo e tra queste c’è la posizione dell’umile servo.

La posizione dell’umile servo

Lasciati andare, vivi il piacere senza tabù e soprattutto sperimenta: queste sono le regole base del Kamasutra che all’interno delle pagine dei libri svela alcune proposte da provare a letto… e non solo! Il mondo delle posizioni Kamasutra è davvero vasto e riuscire a provarle tutte è praticamente impossibile, puoi però iniziare selezionandone alcune che pensi possano piacere a te e al tuo partner. Oggi, ad esempio, vogliamo raccontarti come vivere le emozioni della posizione dell’umile servo con il tuo compagno.

Conosciuta anche con il nome di posizione del telescopio, è un modo originale per vivere il sesso orale. Per poterla realizzare dovrai semplicemente metterti in piedi, con fare malizioso ed innocente allo stesso modo e lasciare che il tuo partner possa sperimentare. Il cunnilingus da dietro mette a volte a disagio la donna che deve riuscire ad abbattere alcuni tabù. Il consiglio in più? Lasciati andare e spiega cosa ti piace per vivere a pieno una stimolazione insolita e che forse non avevi mai sperimentato prima.

I pro della posizione

Tra le posizioni per fare sesso orale, una delle preferite dalle donne è proprio questa dell’umile servo. Si tratta di un modo per provare piacere in modo assicurato, è sufficiente lasciarsi andare e avere un po’ di complicità lasciando che il partner da dietro pratichi cunnilingus lasciando che il corpo di lei si lasci andare totalmente.

Quali sono i pro? La donna è in posizione dominante ma allo stesso tempo si lascia andare per vivere il piacere, consegnandolo in mano al partner che le pratica sesso orale. Chi esegue l’atto non riceve piacere diretto ma aumenta il proprio desiderio vedendo chi ama toccare vette del piacere altissime.

La donna nella posizione tradizionale dell’umile servo è in piedi, lascia il proprio corpo tra le mani del partner ma per le prime volte puoi sperimentare facilitandoti; ad esempio puoi appoggiarti ad un tavolo o ad un davanzale della finestra se desideri aggiungere un po’ di pepe alla situazione.

Tra i vantaggi di questa posizione c’è la possibilità di sperimentare: il cunnilingus da dietro dà modo di trovare gioia stimolando il clitoride ma arrivando con la lingua fino al perineo… purché si voglia davvero esplorare senza tabù. Possiamo considerarla a tutti gli effetti una delle posizioni per fare sesso rilassanti; il Kamasutra spesso ci mette davanti a giochi acrobatici ma non questa volta.

Controindicazioni

Non ci sono vere e proprie controindicazioni: l’umile servo non è certo una delle posizioni più eccentriche o acrobatiche del Kamasutra però ha comunque qualche punto a sfavore. Sicuramente è un’ottima posizione per praticare sesso orale, soprattutto con una stimolazione insolita come quella da dietro ma talvolta crea imbarazzo.

I consigli per superarlo? Sicuramente giocare e sperimentare solo con un alto grado di intimità e in coppia consolidata; un consiglio in più? Presta molta attenzione alla tua igiene intima, magari concediti di sperimentare dopo la doccia così sicuramente sarai più a tuo agio e ti lascerai andare al 100% vivendo il momento.

Le varianti

Il sesso orale è uno dei modi più piacevoli per raggiungere l’orgasmo: soprattutto le varianti esclusive dove solo uno dei partner riceve le attenzioni alzano la temperatura della stanza, facendo esplodere la passione. Una variante del sesso orale con lei in piedi è sicuramente la posizione del cercatore. Questa è facilissima da realizzare e si mette in pratica con lui posizionato frontalmente; in questo modo si dice anche addio al tabù del cunnilingus da dietro.

Chi invece ha sperimentato il piacere del cunnilingus da dietro e vuole provare a sperimentarlo in altre posizioni dovrebbe provare la posizione dell’ape regina: in questo caso lui si stende comodamente, lei invece si posiziona a cavalcioni sul volto di lui, mettendo effettivamente le sue zone intime sul viso di lui. Un’altra variante del sesso orale da dietro? La posizione della barboncina, da sperimentare con lui che ti assaggia mentre sei a carponi.