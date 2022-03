L a posizione del trattore è l'ideale per sperimentare con il tuo partner i piaceri del sesso orale e metterti alla prova con il Kamasutra...provare per credere!

Voglia di scoprire tutte le sfumature del sesso orale? Il Kamasutra ci offre moltissime possibilità per sperimentare e divertirci con il piacere regalato, ma soprattutto con quello ricevuto. Non solo il classico 69, ma anche la posizione del trattore. Meno conosciuta, ma decisamente spicy e all’insegna del girl power. Perché limitarsi al missionario quando con questa posizione puoi raggiungere l’orgasmo trasformandoti in una temeraria cowgirl?

Posizione del trattore

Fra le posizioni Kamasutra, quella del trattore è senza dubbio una fra le più apprezzate dalle donne, ma anche dagli uomini. Spesso infatti ignoriamo quanto per lui sia eccitante donare piacere alla propria partner e sentire salire la libido sino a raggiungere l’apice. La posizione del trattore d’altronde è perfetta sia per un preliminare hot, che apra la strada a un incontro decisamente caldo sotto le lenzuola, che come momento di stop fra una posizione e l’altra. Consente infatti all’uomo di riposarsi un po’ e di rifiatare durante una sessione sexy senza abbassare l’asticella dell’eccitazione.

Come realizzarla? La donna si posiziona sopra l’uomo, mentre lui resta disteso. Lei può aiutarsi appoggiando i palmi sulle ginocchia del partner, lasciando che le praticandole sesso orale. Le sensazioni provate sono pazzesche e il senso di dominanza della donna le consente di raggiungere l’orgasmo facilmente.

Pro della posizione

Fra le posizioni per il sesso orale e le posizioni per fare sesso con lei sopra, quella del trattore è una fra le più spicy. L’erotismo sotto le lenzuola in questo caso è garantito: la posizione della testa dell’uomo infatti consente di stimolare al meglio il clitoride grazie a movimenti rapidi della lingua. Permette infatti al partner di esplorare l’intimità della donna, muovendosi a seconda dei suoi gemiti o dei segnali.

I benefici

La posizione del trattore consente di sperimentare i piaceri e i benefici del sesso orale. Spesso infatti pensiamo che una sana sessualità si limiti alla penetrazione, ma non è assolutamente così! Esistono tantissime altre forme di sesso, fra cui quello orale che consente di migliorare l’intimità di coppia e consente di mettersi in gioco senza più filtri, svelandosi e rivelandosi privi di inibizioni.

Non solo: regalare all’altro un bacio così intimo è un modo di dimostrargli quanto è importante il suo piacere e benessere sessuale. In sostanza si tratta di un atto di amore altruistico, uno splendido gesto erotico in cui ci si dedica o ci si abbandona all’altro totalmente.

Controindicazioni

Come in ogni posizione del Kamasutra ovviamente non mancano delle controindicazioni. Se sotto le lenzuola ami prendere l’iniziativa, la posizione del trattore potrebbe starti un po’ stretta. Dovrai infatti lasciare il timone al tuo partner che sarà di sicuro più attivo. Attenzione però: questo non significa, come forse stai immaginando, che dovrai restare immobile. Assolutamente no! Quando si parla di sesso orale infatti anche chi lo “subisce” ha un ruolo attivo. Saranno infatti i tuoi gemiti e i tuoi sospiri di piacere a spingere l’uomo ad aumentare o diminuire il ritmo, spostarsi a destra oppure a sinistra a seconda dei tuoi desideri.

La varianti

La posizione del trattore presenta numerose varianti. La più famosa è la posizione della pesca, tanto semplice quanto altamente erotica. Lui si sdraia supino, meglio se con un cuscino sotto la testa, mentre lei si siede sul suo petto, rivolgendosi verso il partner, con le gambe piegate e le piante dei piedi sul cuscino.

La donna può reclinare all’indietro il petto, posando sul corpo del compagno o sul letto le mani. L’uomo potrai dunque afferrarla per le cosce oppure per i glutei, avvicinando il pube al volto. Anche in questo caso, come per la posizione del 69, entrambi gli amanti possono contribuire a creare ritmo e intensità della stimolazione.