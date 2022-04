L a posizione della tigre è una delle più sensuali del Kamasutra, ottima per raggiungere un piacere intenso...e di coppia!

La posizione della tigre è fra le più particolari del Kamasutra ed è frutto di una combinazione di movimenti che provengono da varie posizioni maggiormente conosciute come la cowgirl. Il piacere è intenso e forte, piacevole soprattutto perché cresce e aumenta proporzionalmente, sino ad arrivare all’orgasmo che può essere anche simultaneo.

Posizione della tigre

Delle posizioni Kamasutra quella della tigre è una fra le più sensuali ed erotiche, capace di creare un legame indissolubile fra gli amanti. La donna si posiziona sulla schiena, distesa, mentre l’uomo sta sopra di lei. Durante il rapporto lei piega le gambe, tenendo su le ginocchia e appoggiandole al corpo del partner.

Il nome di questa posizione deriva dal fatto che lei, proprio come una tigre, sembra sia pronta fare un balzo in avanti. Nonostante sia elencata fra le migliori posizioni per fare sesso rilassanti e le posizioni per fare sesso con lui sopra, quella della tigre non permette improvvisazioni, ma va studiata bene.

Pro della posizione

Questa posizione presenta moltissimi benefici e vantaggi. Per prima cosa, tenendo le gambe piegate e in alto, la penetrazione risulta molto più profonda. Un dettaglio che regala un piacere intenso e unico a entrambi gli amanti. Non solo: l’uomo riesce ad accedere facilmente a numerose zone erogene, stimolandole durante il rapporto. Seni e clitoride sono alla sua portata e, se stimolati nel modo giusto, possono portare a raggiungere l’orgasmo immediatamente.

La posizione è l’ideale per chi vuole riaccendere la passione e vivere una serata ad alto tasso erotico. Durante il rapporto infatti gli amanti possono guardarsi negli occhi e baciarsi, ma soprattutto possono sussurrare ciò che desiderano, comunicare se preferiscono aumentare o diminuire il ritmo. Insomma: una situazione decisamente eccitante che permette di aumentare l’intimità e inseguire un piacere che cresce. Non a caso quella della tigre è la posizione perfetta per raggiungere in modo simultaneo l’orgasmo.

Controindicazioni

La posizione della tigre è particolarmente acrobatica. Per questo è fondamentale non solo essere allenati, ma anche partire con calma e senza esagerare. Spinte forti o una foga eccessiva potrebbero portare a piccoli infortuni, guastando l’atmosfera. Meglio invece iniziare lentamente, consentendo al piacere di crescere a poco a poco. Ritmo e velocità si potranno quindi aumentare in base ai desideri e alle necessità degli amanti.

Viene sconsigliata per chi soffre di problemi alle ginocchia. Se hai avuto degli infortuni ai legamenti crociati o soffri di artrite e reumatismi, questa posizione non fa per te. In questo caso infatti le gambe sono esposte a possibili movimenti sbagliati, con conseguenti stiramenti e strappi.

Le varianti

La posizione della tigre presenta numerose varianti, tutte da provare. Nella tigre accovacciata, ad esempio, la donna si posiziona sull’uomo, tenendo però sempre un ginocchio contro lo sterno. Una gamba però viene stesa, mentre le mani circondano da una parte il collo e dall’altra accarezzano le parti intime del partner.

Nella tigre prona l’uomo si siede, tenendo la schiena eretta, mentre la donna si mette sdraiata con la pancia in giù. La posizione è un mix perfetto fra il doggy style e la cowgirl rovesciata. In questo caso a controllare il gioco è proprio la donna, ma l’uomo riesce a stimolare le zone erogene, regalando piacere alla compagna. Nella tigre in piedi invece l’uomo si posiziona in piedi, mentre la sua amante posa le ginocchia contro il suo sterno, restando però seduta su un tavolo.