S perimentare a letto ma lasciare a lui le regole del gioco: prova la romantica posizione della stella e scopri come aggiungere pepe sotto le lenzuola

Il sesso è qualcosa di estremamente piacevole da praticare in coppia ma a volte è bello da vivere anche senza un legame sentimentale. Non c’è limite alla fantasia come ci dimostra il Kamasutra e una proposta originale, rilassante e con lui sopra da provare subito si chiama posizione della stella.

Posizione della stella

Chi ha detto che il Kamasutra è fatto solo di posizioni azzardate, strane e in cui è necessario fare acrobazie dovrà ricredersi: la posizione della stella è una proposta da praticare in due per vivere di passione ma anche romanticismo.

Forse qualcuno penserà alla celebre posizione della stella imparata durante i corsi di nuoto ma in realtà non ha nulla a che vedere. Tra le posizioni Kamasutra, questa della stella è perfetta per sperimentare e variare il classico missionario optando per qualcosa di decisamente più stimolante.

Come si pratica? Lei si stende, proprio come nella classica posizione del missionario ma i corpi si intrecciano. Lui si posiziona sopra di lei ma le gambe giocano e si aggrovigliano. Le mani di lui invece si posizionano a sostegno della testa di lei mentre l’uomo mantiene il busto alto. La posizione varia dal classico missionario poiché il contatto è laterale, questo regala alla coppia nuove sensazioni.

I pro della posizione

Considerata tra le posizioni per fare sesso rilassanti, quella della stella è consigliata a coppie consolidate che non vogliono osare troppo e che vogliono iniziare a sperimentare il Kamasutra con qualcosa di semplice e tranquillo. È perfetta anche per chi invece di solito osa molto e vuole provare qualcosa di più romantico. Guardarsi negli occhi può rafforzare la complicità ma a dare le vere emozioni è il contatto della coscia maschile che nel movimento può stimolare il clitoride. Le mani di lui possono comunque provvedere alla sollecitazione di altre zone erogene come quella del seno.

Perché piace? È un modo diverso di vivere una posizione più tradizionale, è romantica perché permette di guardarsi negli occhi ma è anche un’ottima variante del classico missionario per iniziare a sperimentare qualcosa di nuovo e originale: un esempio può essere il dirty talk. Per chi non lo conoscesse si tratta di una pratica che tradotta testualmente significa parlare sporco e permette alla coppia di dire frasi piccanti pronte a far esplodere la passione. Fondamentale, come per ogni fantasia, è che entrambi siano d’accordo… altrimenti potrebbe rompersi la magia.

Controindicazioni

Quella della stella rientra tra le posizioni per fare sesso con lui sopra: questa variante è più stimolante del classico missionario ma comunque essendo sopra l’uomo ha la possibilità di decidere ritmo, profondità e altri dettagli che riguardano il rapporto. Ovviamente con la complicità non si esclude il piacere femminile e la gamba che struscia sul clitoride insieme all’altruismo del partner possono condurre ad un orgasmo intenso e sicuramente piacevole.

C’è chi ritiene le posizioni con lui sopra di lei banali, quasi scontate: quello che vogliamo mostrare però con la selezione che puoi trovare al link precedente è che in realtà è possibile sperimentare e provare nuove sensazioni anche con questa modalità… e ogni tanto lasciarsi dominare dal proprio compagno, risvegliando istinti primitivi, non è affatto male!

Le varianti

Ti attira l’idea di lasciare condurre i giochi al tuo uomo? Ecco qualche variante della posizione della stella da sperimentare subito. Il missionario intrecciato riprende proprio il gioco di aggrovigliamento delle gambe che abbiamo già visto anche in questa posizione e che riesce a regalare piacere grazie al contatto con le zone erogene femminili.

Un’altra proposta è quella della sponda: questa è ideale per chi non riesce ad attendere di stendersi completamente per iniziare la penetrazione ma vuole comunque praticare sesso in modo comodo e confortevole per entrambi. Grazie alla gamba alzata di lei, lui riesce andare a fondo regalando emozioni intense.