L a posizione della raganella è una fra le più spicy del Kamasutra: come provarla per aggiungere pepe al tuo rapporto col partner

Il Kamasutra ci offre tante posizioni piccanti. La migliore? Quella della raganella che regala sensazioni intense e rende il legame fra i partner ancora più forte. Lei si piega in avanti, proprio come il celebre anfibio, mentre lui la sostiene da dietro e la penetra in modo profondo. Il livello del piacere è alto ed è possibile raggiungere insieme l’acme.

Posizione della raganella

Di posizioni Kamasutra fantasiose ce ne sono tantissime, quella della raganella è senza dubbio una fra le più spicy. Il nome della posizione deriva dalla posa che viene assunta dalla donna che si sistema proprio come se fosse una raganella che sta per lanciarsi in uno stagno. L’uomo funge da sostegno, con la donna che assume una posizione di tipo verticale ad altezza pelvica. Tiene infatti le ginocchia rannicchiate, mentre i piedi si trovano all’altezza del gomito dell’uomo. Nel frattempo infatti il partner la sorregge tenendola saldamente per le mani. La posizione della raganella è piuttosto acrobatica, come è facile intuire, ma anche molto piccante.

Pro della posizione

La posizione della raganella non è solamente super acrobatica, ma anche molto intensa. Regala infatti un piacere fortissimo, permettendo ai partner di raggiungere l’orgasmo insieme. L’uomo e la donna si abbandonano uno all’altro, con lui che tiene stretta lei. Il piacere è particolarmente forte perché l’accesso al clitoride in questa posizione è semplificato. Non solo: l’uomo può accedere facilmente anche alla schiena, al lato B e al seno della donna, stimolando diverse zone erogene. Questa posizione è ottima per aumentare il legame fra i partner, consente infatti di passare dal sesso più hot e spinto a quello più dolce e lento. L’uomo può controllare i movimenti del bacino, rendendo la penetrazione più o meno profonda a seconda della necessità. Il consiglio in più?

Controindicazioni

Tutte le posizioni per fare sesso da dietro e le posizioni sesso acrobatiche sono indicate per chi sogna di aggiungere un po’ di pepe sotto le lenzuola. Attenzione però: per provare una posizione come quella della raganella è fondamentale essere allenati. L’uomo deve sostenere il peso della donna, tenendosi in equilibrio e dando prova di grande forza fisica. Anche lei però deve fare la sua parte: gli addominali impigriti non sono contemplati!

Le varianti

Voglia di sesso acrobatico? Le posizioni da provare per una serata hot sono davvero tante. La posizione della carriola, ad esempio, è simile a quella della pecorina. In questo caso però le gambe della donna si incastrano sotto le ascelle dell’uomo, mentre lei sorregge sulle braccia il suo peso. Mantenere il controllo non è semplice, dunque meglio essere allenati.

La posizione del salvataggio, invece, prevede che la donna sembri quasi svenuta mentre l’uomo tenta di svegliarla. Mentre lui sostiene lei, questa scivola su una superficie d’appoggio su cui si fa forza. Nel frattempo mantiene le gambe leggermente piegate e in piedi, sostenendo la partner all’altezza della coscia.

Chi apprezza il sesso da dietro potrebbe puntare sulla pecorina acrobatica. Si tratta di una varante originale rispetto a quella classica. In questo caso la donna mantiene solamente un ginocchio fisso a terra, mentre l’altra gamba resta tesa verso l’alto e appoggiata alla coscia di lui.

Fra le posizioni del sesso acrobatico c’è pure quella dell’altalena. Viene consigliata soprattutto per chi ha un’alta preparazione dal punto di vista fisico ed è indicata per partner con grande forza nelle mani. L’uomo resta in posizione eretta, mentre la donna mantiene le cosce lungo le sue braccia, formando un angolo di 90° con il busto. Viene sorretta, attaccandosi alle braccia dell’uomo. Il piacere in questo caso è assicurato!