T anto acrobatica quanto sensuale, la posizione del ponte è fra le più spicy del Kamasutra, da provare se sei a caccia di un'alternativa al "solito" sesso orale

Il Kamasutra ci regala tanti spunti very spicy e divertenti, soprattutto quando si parla di sesso orale. Non solo il 69, anche la posizione del ponte – meno conosciuta, ma decisamente hot – regala piacere intenso. Attenzione però, per realizzarla al meglio servono flessibilità e una buona dose di forza. Dovrai metterti in gioco e cancellare qualche inibizione, ma ti assicuriamo che proverai sensazioni intense e nuove.

Posizione del ponte

Tra le posizioni Kamasutra per praticare sesso orale di certo quella del ponte non è la più comoda. Ma ti assicuriamo che ti regalerà certamente un’esperienza ad alto tasso erotico. Con un po’ di flessibilità e solidità infatti riuscirai ad arrivare a un piacere intenso e mai provato, oltre la tua immaginazione.

Come funziona? La donna si posiziona con i palmi posati a terra e il bacino sollevato, formando, appunto, un ponte. A questo punto il partner potrà regalarle un cunnilingus indimenticabile. Il piacere sarà forte, tutto ciò per via della posizione delle gambe che regalerà al tuo lui un ingresso diretto verso il tuo punto G. Non a caso il ponte è considerato fra le migliori posizioni per fare sesso orale e posizioni per fare sesso rilassanti. Questo perché consente di arrivare facilmente all’orgasmo.

Il segreto in più? Chi riceve il sesso orale dovrebbe lasciarsi sostenere la schiena con le mani. In questo modo il piacere sarà amplificato. Vuoi aumentarlo ancora? Lascia cadere all’indietro la testa proprio nel momento in cui stai per raggiungere l’apice!

Pro della posizione

La posizione del ponte è ottima per preliminari spicy e per trarre il massimo da un incontro romantico. Metti da parte tabù e imbarazzi, lasciandoti andare al piacere, solo così otterrai il massimo! Esercizio, esperienza e curiosità sono alla base di tutto in questo caso, ma in particolare quando si tratta di sperimentare nuove posizioni come quella del ponte.

Con l’aiuto del partner potrai sperimentare e scoprire nuove zone erogene, stimolandole al meglio. Abbandonati e ricordati di comunicare con l’altra persona, attraverso i movimenti del bacino, le parole o i gemiti. Il contatto in questo caso è molto profondo e intimo. Se vuoi aggiungere un po’ di peperoncino al tuo incontro indossa dei tacchi alti e tienili durante il rapporto. Non saranno solo super sexy, ma ti doneranno anche maggiore stabilità, aiutandoti.

Controindicazioni

Per realizzare la posizione del ponte è senza dubbio importante avere un certo livello di allenamento. Non devi essere pronta per una maratona, ma di certo un po’ snodata e con un pizzico di preparazione. Fatti forza con le braccia, usandole per sostenere il peso del corpo, mentre il partner pratica il cunnilingus.

Nonostante ciò potresti avere bisogno di un supporto, chiedendo aiuto all’altro, per avere un sostegno sul fondoschiena o la schiena. L’importante è non perdersi d’animo e soprattutto cercare di “prendere con filosofia” anche qualche piccola caduta. Fondamentale dunque il legame con l’altro con cui ci dovranno essere una buona dose di confidenza e complicità.

Le varianti

Il bello della posizione del ponte? Permette di sperimentare! Da questa variante infatti si può passare a un rapporto molto piccante. Come? Invertendo le posizioni, con l’uomo posizionato a formare un ponte e la donna sopra di lui. In questo modo la penetrazione sarà profonda e si raggiungerà facilmente l’orgasmo. In entrambi i casi la posizione del ponte dona una grande eccitazione: il solo pensiero di provarla infatti regalerà una nota spicy alla serata.