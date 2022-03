L o posizione della pesca è una fra le migliori del Kamasutra per provare un sesso orale diverso dal solito e super spicy!

Il Kamasutra offre numerose posizioni dedicate al sesso orale, ma quella della pesca è senza ombra di dubbio una delle migliori per il piacere femminile. Consente infatti di raggiungere velocemente l’orgasmo e di aumentare l’unione fra i partner.

Si tratta infatti di una versione del facesitting ed è apprezzata non solo dalle donne, ma anche dagli uomini che potranno godere di una vista perfetta della propria compagna e dedicarsi al piacere di lei al meglio. Non a caso la posizione della pesca è considerata fra le più erotiche del Kamasutra.

Posizione della Pesca

Le posizioni Kamasutra per il sesso orale sono numerose, ma quella della pesca è una delle più sensuali e appaganti, sia per l’uomo che per la donna. Lui si sdraia, mettendosi supino e con un cuscino sotto la testa. Lei si posiziona sul suo petto, rivolgendosi verso il partner, tenendo le gambe piegate e i piedi posati sul cuscino.

Nella posizione della pesca la donna può reclinare il petto all’indietro, posizionando le mani sul corpo del partner oppure sul letto. L’uomo può afferrarla per i glutei o le cosce avvicinando il volto alla sua intimità. La cosa più bella? Entrambi possono controllare sia il ritmo che l’intensità della stimolazione.

Pro della posizione

La donna è la protagonista indiscussa nella posizione della pesca. L’uomo infatti si dedica al massimo al piacere della compagna, regalandole un orgasmo intenso e unico. Ciò non significa che la posizione non sia piacevole per lui, che proverà una forte eccitazione, ascoltando il piacere di lei che cresce attraverso gemiti e movimenti sempre più veloci. Non solo: tutto sarà reso ancora più spicy grazie a una “visuale” perfetta!

Inutile dire che per una donna la posizione della pesca è ottima per raggiungere l’orgasmo e scoprire i piaceri del sesso orale. Per accendere ancora di più la passione comunica al meglio con il tuo partner, riservandoti un ruolo attivo e mai passivo. Come? Muoviti, parla o emetti suoni che aiutino l’altro a capire cosa fare e cosa ti piace di più, indirizzandolo dove preferisci. Puoi usare questa posizione per raggiungere l’acme, divertendoti con il tuo lui, oppure puoi sfruttare questa figura del Kamasutra per accendere il desiderio e regalarti una serata unica sotto le lenzuola.

Controindicazioni

Le posizioni per fare sesso orale e le posizioni per fare sesso con lei sopra sono l’ideale per accendere la passione. Attenzione però: è fondamentale lasciarsi andare e mettere da parte ogni imbarazzo. C’è però un’altra regola da seguire: abbandonarsi completamente all’altro, conquistando una sorta di “piacere egoistico”. Solo in questo modo potrai ottenere il massimo da questa posizione del Kamasutra, inserendola nella tua routine sessuale al meglio. Non bisogna mai avere paura di giocare quando si parla di sesso orale, ma soprattutto di comunicare ciò che si desidera di più.

Varianti

Il sesso orale è fondamentale per dare un tocco spicy al rapporto di coppia e accendere la passione con preliminari sensualissimi. Esistono numerose varianti della posizione della pesca, la più famosa è quella della fiammiferaia: le sta accovacciata su uno sgabello, sostenendosi con le mani, mentre lui le regala un piacere intenso, infiammandola. Da provare pure la posizione dell’umile servo in cui l’uomo pratica un particolare e inedito cunnilingus da dietro, regalando una stimolazione da provare. Troviamo poi la posizione del cercatore che ribalta qualsiasi stereotipo, donando alla donna una posizione tipicamente maschile. Lei infatti è in piedi, con la schiena appoggiata al muro, mentre l’uomo, inginocchiato, le pratica cunnilingus.