N on il classico doggy style: ecco perché dovresti provare la posizione della pecorina oziosa per sperimentare a letto con il tuo partner

Ci sono posizioni che hanno fatto la storia del Kamasutra: praticate fin dai tempi antichi, diventano un classico amatissimo tanto da avere anche numerose varianti. Dal tradizionale doggy style si passa infatti alla posizione delle pecorina oziosa, una proposta piccante da sperimentare con il proprio partner se si desiderano risvegliare istinti primitivi.

Posizione della pecorina oziosa

Il Kamasutra è un’arte antica che permette alle coppie ancora oggi di sperimentare, portando una ventata di novità che può risvegliare la passione e tenere unite anche le relazioni più datate. Il segreto per non far affievolire la fiamma della passione è proprio questo; instaurare un dialogo, far riaffiorare le fantasie di ciascuno e mettersi in gioco, vivendo il sesso in modo divertente e complice con il proprio partner. Tra le posizioni più apprezzate c’è quella della pecorina oziosa; si tratta di una variante del classico doggy style che lo richiama proprio nella struttura e nel modo di praticarla.

Quella della pecorina oziosa è una delle posizioni Kamasutra più semplici da mettere in atto e che allo stesso tempo danno modo di sperimentare senza osare troppo; mentre lei è accucciata, lui la abbraccia da dietro e la penetra. Il plus è certamente quello di poter usare le mani per stimolare il seno oppure il clitoride; eventualmente anche introducendo sex toys per aggiungere un po’ di pepe. Il bello di questa posizione è fare sesso completamente nudi, facendo in modo che il calore della pelle che si accarezza regali emozioni ancora più intense.

I pro di questa posizione

Come molte delle posizioni per fare sesso da dietro, anche quella della pecorina oziosa viene apprezzata sia dagli uomini che dalle donne poiché lascia trapelare gli istinti primitivi. Come nella classica posizione del Doggy Style consente di regolare la profondità della penetrazione ma anche il ritmo secondo i desideri dell’uomo che sta dominando la situazione. Ecco infatti che, oltre a risvegliare gli istinti primitivi questa tipologia di posizione favorisce anche le fantasie di dominazione comuni a moltissime donne.

Perché praticarla? Comoda e facile da realizzare, non necessita di particolari competenze per poter essere praticata e dà modo anche di ottenere doppia stimolazione, grazie alla possibilità di ricevere carezze sia sui seni che sul clitoride. Inserita tra le posizioni per fare sesso rilassanti, quella della pecorina oziosa piace sia all’uomo che alla donna grazie alla libertà di movimento per entrambi. Un gioco divertente potrebbe essere l’inversione di ruoli: non deve essere per forza l’uomo a dettare il ritmo, può essere anche lei a muovere il proprio bacino imponendosi e prendendo il controllo della situazione.

Controindicazioni

C’è chi crede che nelle posizioni doggy style o di sesso da dietro, la donna sia totalmente passiva. In realtà le cose possono andare molto diversamente purché ci sia piena consapevolezza del proprio corpo. Una controindicazione potrebbe essere il fatto che sia l’uomo a dirigere i giochi; in realtà con una buona complicità la donna può guidare il proprio partner nel ritmo, nella profondità della penetrazione e in moltissimi altri dettagli.

Se volessimo trovare altre difficoltà in questa posizione c’è l’aspetto del riuscire a lasciarsi andare; c’è chi, non guardando il proprio partner negli occhi, trova difficoltà a vivere a pieno il momento vedendo la posizione sessuale troppo passionale e poco romantica. Ecco che poi anche chi ha le fantasie erotiche di dominare il proprio uomo, non trova piena soddisfazione da questa tipologia di posizione.

La posizione della pecorina oziosa va ad inserirsi tra le varianti della classica pecorina insieme al doggy style in piedi che richiede però molta flessibilità o del doggy style acrobatico adatta per chi cerca un contatto profondo e ha una buona mobilità e controllo del proprio corpo.