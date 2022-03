Posizione Kamasutra del paziente

T utti prima o poi giochiamo con le fantasie e tra le più comuni c'è quello del dottore: sperimenta, vesti i panni di una premurosa infermiera o dottoressa e prenditi cura del piacere del tuo uomo nella posizione del paziente

Hai presente il gioco del dottore? Ecco, tutte quelle fantasie erotiche che riguardano il mondo della sanità e che abbiamo sviluppato guardando serie come Grey’s Anatomy possono avverarsi: a svelarcelo è il Kamasutra con la posizione del paziente.

La posizione del paziente

Pronta a mettere da parte tutti i tabù e vivere un’esperienza vestendo i panni di una dottoressa? Prenditi cura del tuo partner seguendo i consigli di questa posizione del Kamasutra. L’arte passionale che insegna da anni come stimolare la fantasia a letto ed evitare che subentri la noia, ha una lista di proposte impossibili da conoscere tutte. Tra le posizioni Kamasutra, seleziona le tue preferite ed inizia a sperimentare: può essere un ottimo modo per rafforzare il legame di coppia, indipendentemente che la tua sia una relazione recente o duratura.

Tra le pratiche sessuali più amate dall’uomo c’è la fellatio: il sesso orale non è un segreto sia uno dei modi più piacevoli per stimolare la passione e avere poi un rapporto penetrativo estremamente coinvolgente ma può diventare anche il modo perfetto per raggiungere l’orgasmo.

La posizione del paziente è molto semplice da praticare; lui si stende sul letto lasciando le gambe appoggiate al pavimento, lei si inginocchia dedicandosi al suo piacere. Con il contatto visivo ma anche qualche carezza può diventare estremamente coinvolgente per entrambi. Il consiglio in più? Posiziona un cuscino sotto le ginocchia, così da poterti muovere in libertà e a lungo senza dolori o fastidi.

I pro della posizione

Da praticare a bordo letto, con lui steso ai margini e le gambe appoggiate al pavimento, oppure lui completamente disteso e tu al suo fianco: sei tu l’artefice del suo piacere, puoi decidere ritmo, profondità e giocare con glande e frenulo fino a raggiungere l’orgasmo. La posizione è particolarmente piacevole per l’uomo, che non solo ottiene una stimolazione diretta del pene con le labbra della propria compagna ma la vede anche inginocchiata risvegliando istinti primitivi di dominazione. Il tutto viene però addolcito con sguardi e carezze, per chi cerca un rapporto comunque romantico. Tra le posizioni per fare sesso orale, questa del paziente la consigliamo alle donne che desiderano dare piacere al proprio partner consapevoli che non potranno avere una forte stimolazione personale diretta.

Hai due scelte però per rendere tutto più intenso anche per te: puoi utilizzare sex toys, come ad esempio un piccolo vibratore consegnando un telecomando al tuo partner, oppure puoi utilizzare le tue mani per un’autostimolazione… lui adorerà vederti eccitata e coinvolta.

Controindicazioni

Rientra certamente tra le posizioni per fare sesso rilassanti, soprattutto per lui. L’uomo infatti è steso mentre la donna si dedica al 100% al suo piacere. Controindicazioni? Non esattamente; lui è infatti molto comodo, lei invece può utilizzare un cuscino per evitare dolore localizzato alle ginocchia. Se proprio dovessimo trovare qualche difetto potremmo dire che si tratta di una posizione in cui solo uno dei due partner riceve piacere, ma ogni tanto è anche bello dare purché ci sia poi la voglia di ricambiare il favore.

Le varianti

La persona che riceve il piacere si abbandona completamente, lasciando che sia la donna a condurre il gioco. Una variante? Mantenendo la stessa posizione, lui può ricambiare il piacere vivendo la posizione della pesca. Resta steso ma tu ti adagi su di lui, facendo in modo che ti assaggi. Posizione simile ma decisamente più acrobatica è quella del ponte: ideale per praticare sesso orale ma solo se si ha una buona muscolatura e ottima flessibilità. Chi riceve il sesso orale si posiziona a ponte, chi lo pratica invece può posizionarsi in modo più stabile, sostenendo poi il proprio partner con mani sotto ai glutei.