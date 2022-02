Posizione Kamasutra della panca

A ggiungi pepe alla tua relazione: prova la posizione della panca tratta direttamente dal Kamasutra per vivere nuove emozioni

Evitare di far entrare la routine tra le coperte sembra essere uno dei segreti per una relazione felice e longeva; in aiuto di giovani coppie ma anche di relazioni più longeve arriva il Kamasutra che tra le pagine svela alcune modalità per fare l’amore in modi insoliti ed originali; un esempio? La posizione della panca.

La posizione della panca

Il Kamasutra è molto più di un libro in cui vengono raccontate posizioni per fare sesso: è un’arte, è un modo di imparare a conoscere il proprio corpo e quello del partner per ottenere massimo piacere ma è anche uno strumento per far esplodere la passione. Tra le posizioni Kamasutra che dovresti provare c’è quella della panca.

La posizione è senza dubbio rilassante, per essere realizzata è sufficiente utilizzare una panca e godersi il momento. Lei si stende di lato, con le gambe rannicchiate verso il petto, lui si posiziona a cavalcioni sulla panca, penetrandola da ieri. Realizzabile non solo su una panca ma anche su un tavolo basso e robusto, lascia le regole del gioco in mano all’uomo che potrà non solo decidere ritmo, profondità e può anche utilizzare le proprie mani per accarezzare la partner e stimolare alcune zone erogene.

I pro di questa posizione

Tra le posizioni per fare sesso da dietro, quella della panca piace perché non troppo irruenta, non necessita di particolare prestanza fisica ed è realizzabile con poche attenzioni davvero da tutti. Proprio come in quella del massaggiatore va a rompere la routine utilizzando semplicemente una base d’appoggio diversa rispetto al tradizionale letto. Se in quella del massaggiatore la donna è a pancia sotto completamente distesa, in quella della panca si posiziona di lato con le gambe raggomitolate verso il petto. In questo modo la penetrazione può essere più profonda e aiuta anche a stimolare il punto G.

Tra i pro di questa posizione troviamo la comodità: infatti non si è in bilico come in altre soluzioni del Kamasutra decisamente più originali e strane. Inoltre la posizione di lato favorisce le sensazioni intense poiché anche in caso di divergenze di altezza o in caso il partner abbia un pene di modeste dimensioni si riescono a provare brividi memorabili.

In questa modalità risvegli anche il desiderio di toccarti o di farti toccare; la donna ha le mani libere e può quindi stimolare in modo autonomo il clitoride oppure il seno e lo stesso può fare l’uomo che può dedicarsi alla propria compagna con carezze hot. Vuoi aggiungere un tocco extra di originalità? Aiutati con un sex toys: puoi optare per un anello vibrante da utilizzare in coppia, oppure per un vibratore da utilizzare in autonomia sul clitoride.

Controindicazioni

Tra le posizioni sesso strane non può certamente mancare questa della panca. Non ha grandi controindicazioni se non la necessità di scegliere con cura la base che deve essere robusta e solida la punto giusto, larga a sufficienza ma non troppo così da favorire sia la comodità di lei stesa, sia quella di lui a cavalcioni.

Insomma: da prendere in considerazione è la scelta del piano che deve essere sicuro, dell’altezza giusta e sufficientemente stabile. Per rendere più comoda la posizione la cosa migliore che tu possa fare è giocare con dei cuscini, uno posizionato sotto il collo e altri eventualmente all’altezza del bacino così da agevolare la penetrazione. La posizione della panca possiamo considerarla una variante di quella del massaggiatore dove però la donna non è a pancia sotto ma di lato.

Le varianti

All’interno delle pagine del Kamasutra puoi trovare davvero tantissime varianti e proposte da provare; oltre a quella del massaggiatore già citato potremmo prendere come ispirazione quella del doggy style allungati. Anche in questo caso la penetrazione avviene da dietro con la donna stesa ma in quel caso anche l’uomo è steso su di lei.