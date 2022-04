L a posizione della mucca è una fra le più spicy del Kamasutra: per aggiungere pepe e aumentare l'intesa

Una delle posizioni del Kamasutra più amate è quella della mucca. Nonostante il nome non sia molto poetico, questa posizione è apprezzato sia dagli uomini che dalle donne, regala infatti un piacere intenso e consente di raggiungere un orgasmo di coppia.

Questa posizione così particolare è un chiaro richiamo a un animale considerato sacro in molte culture. Si realizza mettendosi carponi, imitando il doggy style. Ciò che differenzia la posizione della mucca è il contatto diretto e intenso fra il petto dell’uomo e la schiena della donna. Una sorta di abbraccio che dà un tocco di romanticismo all’anima un po’ animalesca di questa posizione.

Posizione della Mucca

La posizione della mucca è l’ideale per accendere la passione e lasciarsi andare agli istinti. La donna si posiziona sulle quattro zampe, mettendo, se necessario, un cuscino sotto le ginocchia. Lui si mette invece dietro e si avvicina, sempre in ginocchio, penetrandola con delicatezza. L’unione porta poi l’uomo ad abbassarsi sulla schiena di lei, posando i palmi a terra. Se vuole potrebbe anche accarezzare il seno della compagna e stuzzicare le sue zone erogene. La regola principale per queste posizioni Kamasutra? Per vivere il piacere con intensità il consiglio è quello di muoversi lentamente. A scegliere il ritmo possono essere sia lui che lei, sempre con delicatezza e passione.

Pro della posizione

Quella della mucca è una delle migliori posizioni per fare sesso da dietro. Si presta a tantissime varianti, fra cui il doggy style. Gli uomini apprezzano molto questa posizione, grazie alla sensazione di dominazione e alla possibilità di godersi la vista del lato B della compagna. Le donne invece possono provare una stimolazione totale, con una penetrazione profonda, sensazioni intense e un orgasmo che arriva lentamente, in un crescendo.

Controindicazioni

La posizione della mucca spesso non è apprezzata o dà adito a pregiudizi. Il motivo? Alcune donne la trovano particolarmente “animalesca” e poco romantica, questo perché i partner non si guardano negli occhi. In realtà consente di vivere il rapporto con intensità e trasporto. L'importante è lasciarsi andare e vivere in totale libertà il momento. Dunque la posizione è sconsigliata per le coppie che non si conoscono molto bene oppure che non hanno ancora raggiunto un alto livello di intimità.

Le varianti

La posizione della mucca è una variante del classico doggy style. Considerata come un must per il sesso da dietro, la “pecorina” prevede che la donna si metta carponi con l’uomo in ginocchio dietro la compagna. Anche in questo caso lui può tenergli le mani sui fianchi, facendole scivolare sul corpo di lei, stimolandone le zone erogene.

Troviamo poi la pecorina leapfrog in cui la donna ha la testa posata sulla superficie in cui è inginocchiata. Le braccia sono distese davanti oppure raccolte, mentre la schiena è inclinata in avanti con il bacino alzato. Non solo: lei può anche sollevare una gamba dietro e verso l’alto.

La pecorina a cucchiaio invece è un classico per i più romantici e per chi sogna di dare pepe al legame. I partner infatti stanno sdraiati sul fianco, consentendo di scambiarsi carezze e baci. Questa variante non è solo poco faticosa, ma anche comodissima, soprattutto durante la gravidanza.

Non solo: la pecorina si può effettuare pure in piedi. La donna dovrà posare mani o braccia ad un piano verticale oppure orizzontale, inarcando la schiena e spingendo il bacino indietro. L’uomo dietro di lei dovrà accarezzarla e tenerla per i fianchi. Un’alternativa più acrobatica prevede di posare per terra le mani, mettendosi in posizione rannicchiata.