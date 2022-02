Kamasutra, la posizione del loto: cos’è e a chi è adatta

L a posizione del loto è sicuramente una delle più romantiche del Kamasutra. Scopriamo insieme qual è il modo migliore per eseguirla e a chi è adatta

Se per voi il romanticismo e la tranquillità sono fra i fattori fondamentali per poter vivere al meglio il sesso, allora la posizione del loto farà sicuramente al caso vostro. Preparatevi a vivere uno dei momenti più coinvolgenti di tutta la vostra vita sessuale. I vostri sguardi si incroceranno e potrete vivere intensamente il rapporto con il vostro partner, senza dover fare troppe acrobazie. Scopriamo insieme come eseguirla al meglio e quali potrebbero essere le eventuali controindicazioni.

La Posizione del Loto

Nel meraviglioso mondo delle posizioni del Kamasutra possiamo trovare migliaia di modi per divertirci con il nostro partner. Alcune mosse possono essere acrobatiche, altre un po' più tranquille e tenere. La posizione del loto fa parte di quest'ultima categoria ed è quindi perfetta per coloro che amano la dolcezza e il romanticismo. Inoltre, vi farà impazzire di piacere ma allo stesso tempo vi rilasserete come non mai. Ma come si può eseguire al meglio?



Nella posizione del loto, le gambe incrociate sostengono il corpo di lei e abbracciano quello di lui. Nel frattempo i vostri sguardi si incontreranno e i vostri respiri si fonderanno in un turbinio di passione e romanticismo. Il piacere si sincronizzerà, fino ad esplodere in modo prorompente. Le carezze sono fondamentali per questo tipo di posizione, perché vi aiuteranno a rilassarvi completamente e ad addolcire ulteriormente il tutto. Infatti, questa è notoriamente una delle posizioni più rilassanti di tutto il Kamasutra.

Concentratevi al massimo sul respiro e sui movimenti del vostro partner, in modo da sincronizzarvi completamente e raggiungere insieme l'orgasmo. Lasciatevi andare anche con i baci appassionati, fondamentali per aumentare il coinvolgimento. Avrete la massima intimità con il minimo sforzo, grazie a questa romantica posizione.

I Pro di questa Posizione

Come vi abbiamo già anticipato, non ci saranno acrobazie da compiere perché questa è una posizione che si fa da seduti. Se non siete particolarmente agili o non avete voglia di lanciarvi in complicate coreografie, allora potete ricorrere alla posizione del loto.

Le persone amanti del romanticismo non potranno resistere a questa posizione, proprio perché non coinvolge solo la stimolazione genitale, ma anche quella visiva e tattile. Gli sguardi e le carezze sono i protagonisti principali insieme alla penetrazione. Lei avrà il controllo totale della profondità, mentre lui dovrà solo godersi il momento.

È la posizione perfetta per le coppie novelle, quelle che devono ancora conoscere meglio il proprio partner o che hanno bisogno di creare una certa intimità con l'altra persona. Il contatto visivo permette alla coppia di interagire costantemente durante questa posizione, creando così una forte complicità.

Controindicazioni

È una posizione molto facile e rilassante ma... forse lo è anche troppo. La sua semplicità potrebbe essere anche il suo tallone d'Achille, quindi è sconsigliata per coloro che hanno voglia di sperimentare. Se preferite fare sesso in modo un po' più feroce, sicuramente la posizione del loto non fa per voi.

Potrebbe annoiare i più passionali, ma anche le coppie che hanno bisogno di una ventata di novità nel loro rapporto. In quei casi può diventare un buon riempitivo, ma non la portata principale delle vostre nottate insieme. Quelli poco romantici potrebbero apprezzarla poco, a meno che non sia condita da qualcos'altro, come ad esempio un po' di dirty talk.

Una controindicazione, forse quella più soggettiva, riguarda le coppie di amici con benefici. Essendo una posizione molto coinvolgente, se siete particolarmente sensibili questo potrebbe essere il biglietto di sola andata per il coinvolgimento emotivo, ovvero la tomba di tutti i rapporti senza impegno. In questo caso ci sono tanti fattori in ballo e le conseguenze variano da persona a persona, ma state comunque molto attenti.