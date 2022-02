V uoi riaccendere la passione tra te e il tuo partner sperimentando un pizzico di esibizionismo? Prova la posizione della scrivania

Non è certo un segreto che il modo migliore per mantenere vivo un rapporto è non far spegnere la fiamma della passione; lo sa bene il Kamasutra che con le sue proposte ha stregato coppie di tutte le età e generazioni, andando a proporre modalità originali per fare l’amore e rompere la routine: tra queste c’è la posizione della scrivania.

Posizione della scrivania

Una delle posizioni Kamasutra più apprezzate è quella della scrivania; durante questa mirabolante esperienza di coppia lei dovrà appoggiare le ginocchia su uno sgabello mentre con le mani si appoggia ad una scrivania assumendo una posizione che non le consentirà grande mobilità. Lui, posizionato dietro di lei, potrà penetrarla accarezzandola su tutto il corpo e facendo presa sul bacino con le mani.

Cosa serve per realizzare questa posizione? Una scrivania e uno sgabello; in caso di mancanza potete sostituire il tutto con un tavolo e una sedia girata al contrario. Chi vuole davvero osare e stimolare una fantasia a tratti esibizionista può praticarla al davanzale della finestra o in alternativa appoggiati alla balaustra del balcone. Fattibile anche per chi non è allenato, è una scelta tranquilla ma passionale per stuzzicare anche la curiosità di chi desidera provare a superare alcuni tabù.

I pro di questa posizione

Quella della scrivania è una variante originale di una delle posizioni per fare sesso da dietro; l’idea è quella di lasciare che sia l’uomo a condurre il gioco dettando ritmo, intensità e profondità della penetrazione. Lei, quasi immobile, potrà lasciare che le fantasie di dominazione prendano il sopravvento.

Tra i pro di questa posizione c’è senza dubbio la stimolazione del punto G ma anche il favorire carezze piccanti in zone particolarmente sensibili del corpo come il clitoride. A seconda di quanto viene inarcata la schiena, è possibile ottenere sensazioni più o meno intense. Altra particolarità è la possibilità che la donna ha di variare il piacere divaricando di più le gambe.

Potremmo quasi considerarla l’opposto della posizione del gradino; si tratta comunque di una posizione per fare sesso da dietro ma in quella variante l’uomo è steso di schiena sul tavolo, mentre lei resta in piedi e leggermente chinata raggiungendo la giusta altezza attraverso l’ausilio di un gradino. Adatta davvero a tutti, non ha bisogno di particolari abilità fisiche o agilità per poter dare grandi soddisfazioni.

Controindicazioni

Le posizioni per fare sesso in piedi non mancano nel Kamasutra e tra queste c’è proprio questa della scrivania. Passionali, le posizioni per fare sesso in piedi sono state considerate da sempre più scomode rispetto a quelle stesi a letto; questa però in realtà ha delle attenuanti grazie alla possibilità di appoggiarsi rendendo il tutto più agevole.

Il desiderio di fare l’amore può cogliere improvvisamente; questa posizione non ha grandi controindicazioni se non il bisogno di un appoggio simile ad uno sgabello e una superficie superiore che potrebbe essere quella del tavolo, di una scrivania o di un davanzale.

Stimolando il desiderio di esibizionismo, come controindicazione possiamo inserire la timidezza che può provocare: può essere che uno dei due partner sia più incline al desiderio di sperimentare, mentre l’altro no. Cercate come sempre di avere un dialogo prima del rapporto, così da evitare di rompere la magia.

L’arte del Kamasutra svela tantissime posizioni sessuali diverse, studiate per rompere la routine e donare piacere ad entrambi i partner. Dalle più classiche che tutti conosciamo a quelle più stravaganti ed originali, le posizioni proposte tra le pagine del Kamasutra non smettono di stupire e diventano uno degli strumenti migliori per rompere la routine di coppia. Pochissime controindicazioni ma tanti vantaggi quindi, dalla posizione della scrivania, che è senza dubbio una delle scelte migliori per iniziare a sperimentare il Kamasutra in coppia e riaccendere la fiamma della passione.