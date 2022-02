C hi ha detto che fare sesso da seduti sia comodo e noioso deve ricredersi: il Kamasutra con la posizione della scaletta ti farà provare emozioni nuove e stuzzicherà le tue fantasie grazie alla possibilità di sussurrare al tuo partner le fantasie più passionali

Quando subentra la routine, i rapporti sessuali nella coppia possono spegnersi e diventare noiosi: in nostro aiuto però, arriva l’arte del Kamasutra. Antica ma ancora estremamente attuale, ci svela le migliori posizioni con cui ravvivare il nostro rapporto. Un esempio? La posizione della scaletta è perfetta se cerchi un twist alle classiche posizioni per fare sesso da dietro.

La posizione della scaletta

Il mondo delle posizioni Kamasutra è davvero vasto e provarle tutte è praticamente impossibile: tra le chicche che vogliamo consigliarti per rompere la routine e vivere un momento bollente ed intenso c’è la posizione della scaletta. Come puoi praticarla? L’ideale è avere una base di appoggio stretta che potrebbe essere una panca o un tavolino stretto. Oltre alla superficie di appoggio non eccessivamente larga scegli una soluzione lunga per poterci stare entrambi e abbastanza resistente per sostenere i vostri corpi e movimenti.

L’uomo si adagia seduto sulla panca mentre lei si posiziona sopra di lui con una gamba appoggiata alla superficie. Il gioco è quello di creare un movimento ondulatorio, quasi molleggiato simulando passo dopo passo l’arrivo all’ultimo gradino di una scala. Cosa puoi fare con le mani? Una va utilizzata per sorreggersi mentre l’altra può essere utilizzata per stimolare il clitoride. Mentre tu sei di schiena puoi approfittare e vincere la timidezza per accendere il fuoco con un po’ di dirty talk, lasciando che la passione vi travolga anche grazie alle fantasie svelate da parte di entrambi.

Sapevi che pronunciare parole a sfondo sessuale o fantasie in modo sussurrato può far schizzare l’eccitazione del tuo partner alle stelle? Anche senza praticare queste fantasie un po’ spinte puoi creare un nuovo livello di intimità riaccendendo la miccia della passione che si era assopita.

I pro di questa posizione

La posizione della scaletta viene apprezzata perché aiuta a vincere qualche timidezza. Chi vuole sperimentare la comunicazione a letto durante il rapporto può provare così; il fatto di non guardarvi negli occhi può dare un po’ di coraggio in più. Fondamentale è la scelta della tipologia di appoggio: un tavolo troppo largo o troppo corto può mettere fine al gioco rapidamente.

Il plus non è solo il fatto che sia la donna a decidere profondità e ritmo ma anche la mano libera che consente quindi la stimolazione manuale del piacere femminile. Inserita tra le posizioni per fare sesso seduti, viene apprezzata perché comoda ma anche per quel gioco di instabilità che coinvolge ancora di più i due partner. La posizione può essere considerata una variante di quella della poltrona ma questa volta siete entrambi a giocare con un effetto “dondolo” che simula appunto il raggiungimento dello scalino più alto.

Controindicazioni

Le posizioni per fare sesso da dietro vengono apprezzate perché garantiscono la stimolazione di alcune fantasie: lasciare che gli istinti primitivi prendano il sopravvento, che ci possa essere la stimolazione anche manuale del clitoride o di altre zone erogene e che la passione divori la coppia sono solo alcuni dei pro. Ma se volessimo vedere dei contro? Sicuramente è necessario trovare una superficie di appoggio idonea che potresti non avere a casa. Altro “contro” di questa posizione è la mancata comodità che si ha invece in altre posizioni per fare sesso da seduti; l’instabilità e questo effetto basculante potrebbe non far mantenere il controllo totale della situazione alla donna nonostante sia sopra di lui.

Il mancato controllo della situazione potrebbe non aiutare la donna a raggiungere l’orgasmo, al contrario l’aggiunta di parole erotiche potrebbe velocizzare quello maschile portando la coppia a non allinearsi. Ecco perché è fondamentale la stimolazione clitoridea, così che anche tu possa riuscire a raggiungere l’orgasmo con più facilità.