Posizione Kamasutra del salvataggio

I l sesso può essere vissuto sotto diverse forme, anche sperimentando qualcosa di nuovo che potrebbe sembrarti impossibile. È il caso della posizione del salvataggio, una delle più interessanti dell'intero Kamasutra. Scopriamo tutti i dettagli

Non può essere solo un rapporto fine a se stesso. Il sesso è un'esperienza da vivere con il partner a 360°, con la giusta dose di divertimento ma anche con quel pizzico di fantasia che non guasta mai. Se non l'hai mai provata, allora potresti iniziare a pensare di cimentarti nella posizione del salvataggio, presente nel Kamasutra e ideata per dare il massimo piacere a entrambi.

Non sai da dove cominciare? Niente paura, nelle prossime righe ti spiegheremo tutto, compreso quello che devi sapere nel caso in cui le cose non vadano per il verso giusto. E sì, perché potrebbe capitare anche questo. Scopriamo così come iniziare a sperimentare questa posizione in sicurezza e come trarne il massimo piacere.

La posizione del salvataggio

Si tratta di una delle posizioni Kamasutra più particolari e difficili da replicare. Sarebbe infatti richiesta una certa prestanza fisica, con addominali ben formati, ma può essere comunque divertente provarci. In questa figura, lui sta in piedi davanti a lei mentre cerca di salvarla idealmente da un brutta caduta.

È quindi lui che domina la situazione, determinando l'intensità della penetrazione attraverso la gestione dei movimenti. Come si pratica? Niente di più semplice, a dirsi. È infatti una delle posizioni per fare sesso acrobatico, da ripetere solo se lui è capace di tenere lei con tutto il peso del corpo. Per agevolarti, prova a mettere un cuscino sotto la testa, che può anche permetterti di tenere in alto lo sguardo.

Più avanti, ti spiegheremo perché è molto importante salvaguardare la testa. Perché il rapporto si svolga al meglio e senza intoppi, è infatti importante prevedere ogni tipo di problema. Tenere il capo sul cuscino, poi, è uno spunto in più per rendere il tutto ancora più intrigante.

I pro di questa posizione

I vantaggi legati a questa figura, una delle più scenografiche delle posizioni sesso in piedi, sono molteplici e legati al rapporto che si instaura tra i due partner. Da un lato, è indicata per quelle che amano farsi trasportare, dall'altro garantisce una nota di romanticismo che non guasta mai. È infatti possibile guardarsi intensamente negli occhi, cercando di provare ancora più piacere.

Oltre alla posizione, che dev'essere assunta nella maniera corretta, è inoltre importante sincronizzare la respirazione in modo da raggiungere l'orgasmo insieme e con una maggiore intensità. Riuscirci non è poi così difficile: è sufficiente tenere il ritmo dei movimenti, per provare ad arrivare al massimo piacere insieme.

Potrebbe addirittura risultarti comoda, perché la parte più complicata è svolta da lui che deve invece tenere in mano la situazione e portarti fino all'apice del tu (e del suo) piacere.

Controindicazioni

Stiamo parlando di una posizione piuttosto complessa da realizzare. Ed è perciò per questo motivo che devi tenere presente tutta una serie di controindicazioni per non avere poi spiacevoli sorprese. Innanzitutto, iniziamo col dirti che la penetrazione potrebbe essere piuttosto fastidiosa, se non praticata con cura. Aiutati con alcuni movimenti del bacino, con i quali puoi scongiurare questi fastidi.

Inoltre, dettaglio non trascurabile, è il ruolo che rivesti in un rapporto tenuto con la posizione del salvataggio. Se ami essere una dominatrice, allora questa non è di certo la soluzione che fa per te. È invece adatta alle ragazze alle quali piace essere trasportate dal partner, nonostante questa posizione non garantisca la massima stimolazione del clitoride come quelle più tradizionali.

Attenzione, comunque, ai capogiri. Tenere il collo piegato per troppo tempo potrebbe infatti portarti a dei disturbi che non devi trascurare. Proteggiti con un cuscino morbido, che ti permetta di non tenere la testa in balia dei movimenti e delle posizioni. Anche il rapporto ne gioverà!