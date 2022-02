I l sesso ha bisogno di un pizzico di fantasia per eccitare i partner e tenere accesa la passione. Oggi vi parliamo della posizione della nuotatrice

Nella routine di coppia, quanto negli incontri occasionali, sperimentare e provare nuovi modi per trovare il piacere è essenziale. Per una vita sessuale davvero appagante bisogna anche saper comunicare, capire e dire cose ci piace, senza avere paura. Per farlo serve entrare in confidenza con il proprio corpo. Il modo migliore è provare e sentirsi libere di esplorare nuovi vie per arrivare all'appagamento. Il Kamasutra ci torna utile con l'eccitante posizione della nuotatrice.

Una posizione insolita, che richiede un po' di sforzo ma che appaga entrambi i partner in modo profondo. Quella della nuotatrice è una posizione che permette entrare in confidenza e intimità, esplorare e cercare nuovi modi per conoscere il copro del proprio amante. C'è qualcosa di più sexy?

La posizione della nuotatrice

Tra le posizioni del Kamasutra quella della nuotatrice è particolarmente suggestiva. Dovete immagine i due corpi come un tutt'uno, le una nuotatrice e lui l'onda che si infrange contro il suo copro con un ritmo intenso e regolare. Il rimando alla natura funge da metafora per i movimenti fluidi e profondi che questa posizione implica. Per riuscire ad eseguire questa posizione entrambi i partner devono essere abbastanza forti e possenti, soprattutto a livello di braccia e addome.

Lui, in piedi, deve penetrare da dietro la propria lei, sorreggendone al contempo il peso. Lei, si gioca di addominali e dorsali e cerca di restare in equilibrio aggrappandosi alla braccia di lui, formando una linea orizzontale con il proprio corpo. Per godere in questa posizione è consigliata una buona dose di lubrificante.

Non preoccupatevi, è possibile provare la versione facilitata della posizione della nuotatrice, un modo più safe per sperimentare il Kamasutra. Vi basta provate la stessa posizione ma con lui accovacciato sul letto invece che in piedi, e lei che prova a sollevarsi usando gli addominali e le braccia.

I pro di questa posizione

La posizione della nuotatrice non è delle più semplici da praticare ma offre un senso di forza e potenza unici, oltre ad un legame di fiducia che viene rispecchiato dall'atto di farsi sostenere da lui. La penetrazione da dietro in questa posizione risulta profonda e molto piacevole. L'intero amplesso si basa sulla regolazione del respiro e della forza, un modo sexy per controllare il proprio corpo, trovare un ritmo e cercare il piacere in modo lucido e consapevole.

Questa posizione del Kamasutra vede lui più impegnato nei movimenti e lei invece concentrata sulla ricezione. La posizione della nuotatrice è una ricerca di equilibrio e armonia, perfetta per gli amanti più affiatati che vogliono spingersi ancora più in intimità.

Controindicazioni

Essendo una posizione che richiede una cerca prestanza fisica, il rischio è di fare troppa fatica e concentrarsi più sullo sforzo energetico che sul piacere. Se non siete abbastanza allenati e notate di avere difficoltà nel mantenere la posa, non è un problema. Se la posizione della nuotatrice vi distoglie dal godervi il momento, allora meglio consultare il Kamasutra alla ricerca di qualcosa più adatto a voi.

Per i partner che hanno poca confidenza e vogliono entrare in maggiore intimità con l'amante è meglio scegliere posizioni che prevedano maggiore vicinanza fisica, che diano modo di guardarsi negli occhi, baciarsi ed esplorare con le mani il copro dell'altro. Questa posizione è più incentrata sul piacere che sulla dimensione affettiva e sulla complicità. Se sono queste ultime caratteristiche ciò che state cercando, allora la posizione della nuotatrice non fa per voi.

Tra le tante idee suggerite dal Kamasutra, la posizione della nuotatrice è decisamente originale ma anche impegnativa. Uno sforzo fisico che implica il controllo del corpo, del ritmo, dei movimenti e che porta alla ricerca del piacere insieme al partner, in un'unione armoniosa ed equilibrata.