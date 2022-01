S ei stufa del sesso tradizionale? Hai voglia di provare qualcosa di nuovo? Dall'antica arte del Kamasutra ecco che tra le posizioni più originali spicca quella della meridiana

Si dice il sesso si debba fare a sentimento, senza guardare l’orologio… ma che ne pensi di diventare tu stessa parte di un orologio con il tuo partner? È questo il tema della posizione della meridiana inserita tra quelle del kamasutra. Tra le posizioni strane e originali da fare parzialmente in piedi c’è proprio lei: la posizione della meridiana. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La posizione della meridiana

È conosciuta con il nome di meridiana, la posizione del kamasutra che trasforma i due partner in un perfetto sistema per segnare le ore: tu segni le ore, lui invece i minuti. Il bello di questo orologio, però, è che per una volta il tempo può tornare indietro! Si tratta di una posizione senza dubbio impegnativa, che necessita di buone doti e di grande prestanza fisica ma non è tutto: quella della meridiana è perfetta solo per poco tempo.

Come si pratica? La donna è posizionata in orizzontale, lui invece è in piedi davanti che la penetra. Per poter garantire un buon equilibrio e una buona stabilità, la donna avvolge le proprie gambe piegate incastrandole sotto le braccia dell’uomo. Le braccia di lui poi la sostengono mentre lei, per garantirsi maggiore sostegno, può aggrapparsi alle mani del proprio compagno. Per poterla praticare ci sono alcuni consigli che possono tornare utili: per prima cosa puoi incastrare le ginocchia divaricate tra le braccia del tuo partner e poi lasciati andare. Per sicurezza meglio praticarla in prossimità di un letto o un materasso, così da rendere poi confortevole l’eventuale caduta. Vuoi iniziare a familiarizzare con questa posizione? Puoi provare a praticarla distesa sul tavolo, inarcando la schiena a mo’ di ponte. In questo modo sia tu che il tuo compagno potrete avere maggiore equilibrio.

I pro di questa posizione

Tra le posizioni più strane del Kamasutra troviamo proprio lei: quella della meridiana. Un gioco di equilibri, di incastri, di grande complicità ma anche di passione che può durare per pochissimo tempo. Se stai cercando nuovi stimoli, desideri mettere alla prova la vostra complicità e anche le ore di allenamento in palestra questa è sicuramente il modo giusto. Praticare l’arte del Kamasutra significa volersi mettere in gioco con il proprio partner, iniziando a vivere il sesso in modo più creativo, audace e sicuramente originale. Non tutte le posizioni sono adatte a tutti però. Questa della meridiana, ad esempio, ha come pro il pregio di farti provare nuove sensazioni, date anche dalla sensazione di vertigini, ma mette fortemente in difficoltà il partner che deve sostenerti.

Una posizione che ha dell’acrobatico e che non dovremmo semplicemente limitarci a definire strana; perfetta per chi è stufo delle posizioni più tradizionali, ti permette di sperimentare qualcosa di nuovo. Quali sono i pro? Sicuramente puoi stimolare il punto G grazie all’inclinazione della penetrazione.

Controindicazioni

Per quanto originale, particolare e unica nel suo genere, la posizione della meridiana non è adatta a tutti. Abbiamo capito che la voglia di sperimentare non ti manca ma se non sei allenata o se non lo è il tuo partner meglio lasciar perdere e ripiegare invece su altre posizioni per fare sesso in piedi decisamente più fattibili. Tra le controindicazioni c’è la possibilità di farsi male: infatti, in caso il partner non riesca a sostenerti potresti cadere. Per questo motivo, soprattutto per i principianti, è consigliato praticare questa posizione in prossimità di un letto o di un materasso, così da attutire l’eventuale caduta.

Un’altra controindicazione è che nessuno dei partner può utilizzare le mani, che sono impegnate a mantenere l’equilibrio: insomma, addio doppia stimolazione. Aggiungiamo poi che un uomo, impegnato a mantenere in sicurezza la donna possa sentirsi teso e pensieroso, non dando il meglio di sé. La stessa insicurezza potrebbe riflettersi anche sulla donna che potrebbe avere necessità di un lubrificante per mantenere la zona pronta per la penetrazione.