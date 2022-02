R isveglia la passione con il tuo partner: prova ad unire il piacere di un massaggio con la posizione del massaggiatore tratta dal Kamasutra

Sesso, benessere e passione sembrano andare di pari passo quando parliamo di Kamasutra: l’arte del fare l’amore scegliendo posizioni in grado di stimolare il piacere imparando a conoscere i corpi dei rispettivi partner si compone di 7 libri vastissimi tra cui compare anche la posizione del massaggiatore.

Posizione del massaggiatore

Le posizioni Kamasutra sono davvero tante e diluite in 7 volumi; nel tempo sono state anche proposte diverse varianti per arricchire ancora di più le proposte. Insomma, fare l’amore non è per nulla noioso secondo questa antica arte. Cosa ne pensi di provare la posizione del massaggiatore? La consigliamo perché facile da realizzare, non troppo impegnativa a livello di acrobazie e praticabile a casa con il proprio partner. Se vuoi rompere la routine, la posizione del massaggiatore può essere quella giusta: hai bisogno semplicemente di una panca o di un tavolo robusto, a questo punto stenditi proprio come se dovessi sottoporti ad un trattamento benessere in un centro massaggi.

Lui si metterà sopra di te a cavalcioni, penetrandoti da dietro. Rispetto ad altre posizioni per fare sesso da dietro, in questo caso la penetrazione non è particolarmente agevole; puoi però aiutarti con un cuscino sotto l’addome che rende il tutto anche più confortevole.

I pro della posizione

Questa posizione del Kamasutra è facile da realizzare ed è anche piuttosto comoda, non ha infatti bisogno di particolare prestanza fisica per realizzarla. È sufficiente un tavolino robusto oppure una panca per poter iniziare a divertirsi in coppia; mentre tu sei stesa a pancia sotto, lui ti penetra da dietro. La posizione non favorisce una penetrazione profonda, è quindi adatta a chi ha un partner particolarmente dotato o irruento, poiché la difficoltà mette l'uomo in condizione di prestare molta più attenzione. Per rendere tutto più agevole puoi comunque utilizzare uno o più cuscini posizionati sotto l’addome.

La posizione fa anche in modo di risvegliare il desiderio di toccarsi; lui mentre è su di te può infatti massaggiarti la schiena e il resto del corpo dandoti brividi di piacere. La stimolazione clitoridea non è facilmente possibile ma puoi aiutarti con un sex toys, o puoi chiedere a lui di indossarne uno per regalare attimi di piacere ad entrambi.

Controindicazioni

Come accennato precedentemente, facendo sesso in questa posizione la penetrazione è meno agevole del solito; soprattutto confrontandola con altre modalità di fare sesso da dietro come il tradizionale doggy style. Non farti scoraggiare però, con un cuscino sotto l’addome e un po’ di pazienza è in grado di regalare ottime sensazioni.

Come controindicazioni possiamo dire che è necessario utilizzare un piano sicuro e stabile ma soprattutto non troppo alta, così da favorire l’appoggio dei piedi di lui durante il rapporto. A differenza di altre pagine del Kamasutra, in questo non c’è una stimolazione diretta del clitoride e quindi può rendere più complicato il raggiungimento dell’orgasmo femminile.

La posizione del massaggiatore riprende un po’ il classico doggy style ma cambia l’inclinazione del corpo per la penetrazione, la posizione delle gambe stese di lei e il non avere la schiena inarcata rendono più impacciato il rapporto che ha bisogno di pazienza e non può avere istinti primitivi più coinvolgenti e passionali come nel primo caso citato.

Se vuoi provare un’alternativa, puoi anche valutare la posizione della pecorina oziosa: in questo caso lei si stende alzando i polpacci e lasciando le gambe divaricate, lui da dietro la penetra mentre rende il tutto più dolce con un abbraccio. Risulta quindi una versione più romantica rispetto al doggy style ma più pratica rispetto alla posizione del massaggiatore.

Se vuoi risvegliare la passione tra te e il tuo partner, scoprire insieme le posizioni del Kamasutra potrebbe essere un’idea. Sceglietene insieme alcune da provare, così da stimolare complicità e fantasie erotiche.