D edicata a chi cerca nuovi stimoli e adora guardare negli occhi il partner, la posizione della giravolta è un vero gioiellino del Kamasutra: provare per credere!

Praticare le posizioni Kamasutra significa imparare l'arte di vivere l'intimità con il partner in modo unico, profondo e - perché no - anche fantasioso. Del resto cosa sarebbe il sesso senza quel pizzico di audacia e originalità, che non guastano mai? La posizione della giravolta (sì, hai capito bene) è una delle più "strane", concedici il termine.

Approfondendone la tecnica scoprirai, però, che si tratta anche di una delle posizioni maggiormente votate al piacere femminile. Certo, occorre un po' di allenamento per sostenere un tale livello di equilibrio e tensione muscolare, di questo bisogna tener conto. Sei pronta a scoprire la posizione Kamasutra della giravolta? Let's go!

La posizione della giravolta

Le posizioni Kamasutra sono quel mix di erotismo e genialità che tutte (sì, proprio tutte) dovremmo imparare a conoscere. In barba ai facili moralismi - che non portano mai niente di buono - questo antichissimo trattato orientale ci offre uno scorcio sulla sessualità e sul piacere che fa scuola. La posizione della giravolta ne è un gran bell'esempio.

Cosa potrebbe esserci di più emozionante e gioioso di un abbraccio con il proprio partner, come nelle scene a ralenti delle commedie romantiche? Bene, adesso però immagina i protagonisti senza abiti e intenti a donarsi piacere con un intenso rapporto sessuale. Non vedi il nesso? Tranquilla, tra poco ti sarà tutto più chiaro.

La posizione della giravolta è una delle più "gioiose" del Kamasutra perché rievoca - almeno nell'aspetto - due innamorati che volteggiano felici, guardandosi negli occhi. Si tratta della classica posizione che sembra creata apposta per chi ama fare sesso in piedi: lui prende in braccio lei, mentre lei lo avvolge con le sue gambe sostenendosi al collo di lui. Immagina proprio l'abbraccio più basico, con la differenza che lei lascia andare indietro schiena e collo appoggiando i piedi sulle mani di lui. E lui - ovviamente - deve sostenerla con presa ferma, mantenendo una certa stabilità.

I Pro di questa posizione (e a chi è adatta)

Chiamala posizione "bizarra" o più semplicemente acrobatica, di certo appare chiaro che per far vita a questa figura del Kamasutra bisogna essere un minimo preparati. Non è una delle posizioni più tradizionali, ma neanche una delle più difficili in assoluto. E se c'è un "pro" - in questa come in ogni altra posizione del Kamasutra - è la possibilità di sperimentare qualcosa di nuovo con il proprio partner, dando una "scossa" alla routine (ciao ciao, noia!) e trovando nuovi stimoli per aumentare l'intesa sessuale.

La cosa più importante è divertirsi, sentirsi coinvolti in qualcosa di bello e piacevole e sfruttare tutte le dritte che agevolano la buona riuscita del "gioco"! La posizione della giravolta, ad esempio, non ha un livello di difficoltà altissimo, ma non c'è dubbio che sia indicata per una donna piuttosto flessibile e un uomo altrettanto "resistente". La fatica non manca di certo per restare in perfetto equilibrio, di contro però la gioiosa giravolta ti assicura una penetrazione ultra profonda e aumenta esponenzialmente il godimento, stimolando il punto G.

Controindicazioni

Ok, abbiamo capito che la posizione della giravolta - per quanto allegra e gioiosa sia - non è proprio adatta a tutti e tutte. Ci vuole un fisico bestiale (per citare un Luca Carboni d'annata), non solo per lui ma anche per lei: resistenza, flessibilità, equilibrio. Insomma, sembra quasi di sentir parlare l'istruttore in palestra.

Non vogliamo dissuaderti dal voler sperimentare posizioni del Kamasutra come questa, ma devi renderti conto che esistono dei limiti oggettivi che non puoi ignorare. Un'altra "controindicazione" della giravolta? Dati lo sforzo e la fatica richiesti, occorre abbondare con il lubrificante durante la penetrazione, cosa che va a favore di entrambi i partner. E poi c'è un piccolo particolare che non passa inosservato: nessuno dei due può usare le mani, impegnate per mantenersi in equilibrio.