I l Kamasutra offre un'ampia gamma di posizioni originali, strane e persino acrobatiche. Ma se sei un'amante della comodità, dovresti provare la posizione della gattina: relax e piacere sono le parole d'ordine!

Eh, il sesso. Non c'è niente di più bello ed eccitante di quel magico momento in cui due corpi si fondono per dar vita al piacere più intenso che ci sia. Come dici? Da qualche tempo la magia è andata perduta? Forse dovresti semplicemente provare qualcosa di nuovo, magari attingendo dal sempreverde Kamasutra. Tranquilla, non è necessario cimentarsi in "acrobazie circensi" per ritrovare il piacere di fare sesso col partner. La posizione della gattina ne è proprio un esempio (dovresti provarla!).

Posizione della gattina

Tra le posizioni Kamasutra quella della gattina non ha solo uno dei nomi più graziosi (sì, dobbiamo ammetterlo), ma è anche una delle più comode e goduriose che ci siano. Diciamo pure che è una di quelle "figure" che può realizzare chiunque, anche chi non è proprio in pienissima forma fisica e vuole evitare di finire al pronto soccorso provando una delle posizioni per il sesso acrobatico che - per quanto siano originali e fantasiose - richiedono uno sforzo fisico in più.

La posizione della gattina si realizza in modo molto semplice e puoi farlo sia comodamente sul letto che sul pavimento o su qualsiasi altra superficie (agevole). La donna si accovaccia sulle ginocchia, proprio come fanno le gattine in calore pronte all'amplesso, dopodiché si appoggia delicatamente a quelle del partner, inginocchiato propio dietro di lei. Lui si unisce a lei da dietro, penetrandola profondamente ma con grande calma, senza aver fretta. Insomma, una posizione che la coppia può godersi in totale relax!

I pro di questa posizione

Come la posizione della scrivania o il doggy style classico, anche quella della gattina rientra tra le posizioni per fare sesso da dietro. Nel Kamasutra ne vengono elencate tante e a ben pensarci i motivi per cui hanno tutto questo successo non sono così difficili da comprendere. Come hai visto, la posizione della gattina (restiamo su questo esempio) prevede un incastro tra i due partner comodo comodo, senza costringervi a badare all'equilibrio o alla giusta traiettoria di penetrazione. Insomma, ti evita lo sforzo fisico e la distrazione tipici di posizioni come il doggy style acrobatico o la nuotatrice, tanto per fare un paio di esempi.

Minimo sforzo, massima resa. Potremmo riassumere così i vantaggi della gattina, ma al poco sforzo fisico se ne aggiungono altri di cui dovresti prendere nota. Come la gran parte delle posizioni (comode) da dietro, anche questa consente al partner di penetrare la donna in profondità, mantenendo un controllo totale sui movimenti e la velocità. E questo conferisce all'uomo quel senso di dominio che - non possiamo negarlo - talvolta ci fa eccitare ancora di più!

Controindicazioni

Sai quando si dice che una cosa può essere positiva e negativa allo stesso tempo? Ecco, il discorso sul dominio dell'uomo durante l'amplesso è un pro, ma può diventare anche un contro. Tutto dipende dal modo in cui vivi il sesso con il partner, dall'intimità che avete instaurato e dai tuoi gusti (ci mancherebbe). Di tanto in tanto non è male "lasciarsi dominare" dal partner, se ti fidi ciecamente di lui e ti piace sentirlo godere di questa ritrovata virilità. Un po' di istinto animalesco non ha mai fatto male a nessuno!

D'altra parte, però, le posizioni da dietro come la gattina rendono la donna totalmente inerme e la relegano a un ruolo "passivo". Sia chiaro, non c'è nulla di male ad assumere tale ruolo ma la cosa importante è esser consapevoli del gioco che stai giocando insieme al partner. La posizione della gattina non consente ai partner di guardarsi negli occhi (la donna dà le spalle all'uomo), perciò se cerchi un pizzico di romanticismo prova qualcos'altro.

Per il resto i contro sono davvero pochissimi, perciò tuffati nel magico mondo del Kamasutra e sperimenta la gattina. Il piacere è stra-assicurato!