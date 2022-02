L ascia che gli istinti primitivi prendano il sopravvento e prova la posizione del Kamasutra conosciuta come Doggy Style in piedi: ecco come praticarla e quali vantaggi può portare alla tua coppia

Senti il desiderio di lasciare che gli istinti sessuali più primitivi travolgano te e il tuo partner? Desideri trovare una posizione soddisfacente per entrambi dove è l’uomo a dominare? Senza dubbio il doggy style in piedi è una delle posizioni del Kamasutra che fa per la tua coppia.

Posizione del Doggy Style in piedi

Tra le posizioni Kamasutra più apprezzate c’è senza dubbio il doggy style ma che dire della variante della in piedi? La posizione del Doggy Style in piedi nasce come variante della più classica e viene apprezzata perché permette di raggiungere un contatto più profondo tra i partner. Necessita di una maggiore flessibilità rispetto alla posizione tradizionale perché la donna dovrebbe toccare il pavimento con le mani ma può anche essere praticata in versione facilitata appoggiandosi ad una superficie stabile. Per poterla praticare la donna si posiziona a carponi sul letto o su un’altra superficie, oppure in caso di buona mobilità, si mantiene in piedi appoggiando le mani a terra; l’uomo invece la penetra stando in piedi dietro di lei.

Chiamata non solo doggy style ma anche pecorina o posizione della leonessa è sicuramente una delle più antiche, viene conosciuta nel Kamasutra nella versione originale come “congresso della mucca” ma si è diffusa in occidente poi con il nome di doggy style o pecorina. Il motivo dei nomi è strettamente legato ad una definizione antica romana conosciuta come “coitus more ferarum” cioè avere rapporti come fanno gli animali; la posizione effettivamente richiama proprio l’accoppiamento tra animali.

Se cerchi nuove emozioni o desideri dare una scossa al tuo rapporto, la pecorina in piedi può essere il giusto ingrediente per movimentare la situazione. Nella versione della pecorina in piedi la donna non appoggia le mani sul letto inarcando il bacino ma dovrebbe appoggiarle a terra, tanto da assumere una posizione quasi rannicchiata.

I pro di questa posizione

Numerosi i vantaggi di questa posizione, soprattutto per la donna. Entrambi i partner riescono ad avere un contatto più profondo ed è quindi intensa la sensazione che si prova. Oltre a ciò, davvero interessante è la possibilità di liberare gli istinti primitivi lasciando che sia l’uomo a condurre i giochi. Come molte posizioni per fare sesso in piedi, anche questa richiede una buona flessibilità per giungere a toccare il pavimento oppure trovare un appoggio più basso del tavolo per favorire comunque l’inclinazione diversa dal solito.

Si tratta di una scelta estremamente passionale ed istintiva che aiuta ad avere una penetrazione profonda, in questa posizione è anche possibile stimolare il clitoride sia con le mani che con l’ausilio di sex toys specifici.

Può senza dubbio essere praticata anche nella variante della Cavallina, una posizione che si differenzia perché nasce da un abbraccio e coinvolge la donna attraverso la possibilità di cambiare le sensazioni a seconda di come apre o stringe le gambe. La posizione del doggy style in piedi piace perché risulta molto coinvolgente soprattutto per chi ha fantasie di dominazione. Grazie al contatto diretto e profondo favorisce anche la stimolazione del punto G rendendo memorabile la performance.

Controindicazioni

Può risultare a tratti scomoda per entrambi, ha sicuramente necessità di maggiore flessibilità ma può essere risolta facilmente utilizzando una soluzione come quella di un appoggio. Se non ami essere dominata potrebbe non piacerti che sia il tuo partner a dettare le regole del gioco per quanto riguarda profondità della penetrazione, ritmo e intensità.

Come molte delle posizioni per fare sesso da dietro, quella del doggy style può non trovare l’appoggio di persone che non riescono a lasciarsi andare e preferiscono l’amore più romantico e meno istintivo. Le controindicazioni per questa posizione non sono poi molte, si tratta semplicemente di cedere il controllo della situazione al proprio compagno che potrebbe non comprendere le esigenze della propria lei. Ecco perché, soprattutto in queste posizioni dove una donna non ha un ruolo attivo, è importante parlarsi.