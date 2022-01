P erché cedere alla noia quando puoi sperimentare? Dalle pagine dell'arte del Kamasutra spicca la posizione della cavallina: una variante della più classica per fare sesso da dietro che deve il nome all'omonimo esercizio sportivo, ecco come praticarla

Sei stufa delle solite posizioni sessuali? Vuoi aggiungere un po’ di pepe al tuo rapporto? Vuoi fare in modo che i tuoi momenti intimi siano speciali, memorabili e in grado di regalare emozioni nuove anche dopo tanti anni insieme? La risposta è una: sperimentare. L’arte del Kamasutra con la sua lunga lista di posizioni conquista anche le persone più scettiche che sono spinte a provare nuove modalità di fare l’amore. Oggi vogliamo suggerirti la posizione della cavallina.

La posizione della cavallina

In cosa consiste la posizione della cavallina? Tra le posizioni Kamasutra interessanti per provare nuove emozioni c’è proprio quella della cavallina. Praticarla non è così difficile ed è chiaramente una variante delle posizioni più classiche per fare sesso da dietro. Come metterla in pratica? La posizione nasce da una variante di un abbraccio, dolce e allo stesso tempo passionale. La donna in punta di piedi favorisce la penetrazione da dietro mentre con le mani si appoggia al pavimento così da mantenere meglio l’equilibrio.

Il consiglio in più? Puoi appoggiarti su un pouf o un tavolino per migliorare le performance. Il plus di questa posizione è senza dubbio il fatto che lui abbia le mani libere così da poter esplorare il tuo corpo regalandoti nuove emozioni.

I pro di questa posizione

La posizione della cavallina prevede una grande attività dell’uomo, mentre la donna risulta più passiva. Il ruolo femminile però non è del tutto passivo poiché variando l’apertura delle gambe può modificare le sensazioni e stimolare l’orgasmo in modo diretto. Il nome della posizione è chiaramente collegato all’esercizio sportivo del salto della cavallina di cui ricorda il movimento.

La penetrazione è molto profonda e viene apprezzata dalle donne che amano essere dominate ma anche dagli uomini con queste fantasie sessuali; l’uomo decide profondità, ritmo e velocità lasciando che lei possa godersi a pieno il momento. Le mani libere di lui sono poi a disposizione della propria amata, potendo permettere stimolazione sia ai seni che al clitoride. Variante di una più classica tra le posizioni per fare sesso da dietro, la cavallina ricorda molto la classica posizione da dietro in piedi ma anche il tradizionale e amatissimo doggy style con una variante nel posizionamento dei corpi.

Perché queste posizioni piacciono ad entrambi i partner coinvolti? Risultano particolarmente coinvolgenti e passionali, soddisfano fantasie di dominazione coinvolgenti e garantiscono una penetrazione profonda in grado di stimolare il punto G. la possibilità di un contatto diretto con le mani del proprio uomo poi, favorisce una stimolazione diversa e sicuramente memorabile. Come tutte le posizioni da dietro aiuta a risvegliare gli istinti sessuali più primitivi.

Controindicazioni

Tra le posizioni Kamasutra strane troviamo quella della cavallina che altro non è che una variante di una delle più classiche posizioni da dietro. Non si tratta di una posizione ricca di controindicazioni; fisicamente non è particolarmente impegnativa e viene apprezzata da entrambi i partner. Se proprio dovessimo trovare un “contro” sarebbe quello della mancato controllo della situazione: essendo lui a gestire intensità, profondità e ritmo potrebbe non avere l’effetto desiderato sulla donna non aiutandola a raggiungere l’orgasmo. Un buon partner però non ascolterà solo i propri bisogni ma anche quelli di lei. Rispetto ad un doggy style classico richiede qualche sforzo in più ma è sicuramente fattibile anche dalle coppie meno allenate.

Tra le posizioni originali e stravaganti a tema c’è anche quella della cavallerizza che però si distingue da quella della cavallina per l’inversione di ruoli: se nella cavallina è l’uomo a decidere ritmo, profondità, movimento, nel caso dell’abile cavallerizza è la donna a dominare la scena. Non esiste una posizione migliore di altre, quello che vuole insegnarci il Kamasutra è che è possibile variare, sperimentare, giocare con il proprio partner cercando sempre nuove emozioni.